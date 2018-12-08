В голосовании «Золотого мяча» участвовал несуществующий человек

«Золотой мяч» продолжает получать имиджевые удары. Новый нанесла Marca со своим расследование по одному из голосовавших журналистов. Испанское издание выяснило, что есть вопросики по корреспонденту Коморских островов Абду Бойне из издания albaladcomores. Журналист составил свой тройку следующим образом: 1. Мбаппе; 2. Модрич; 3. Криштиану Роналду. Но есть несколько проблем.

Например, портал albaladcomores.com не работает уже с 2012 года. А еще там никогда не числился журналист Абду Бойна. «Это какие-то галлюцинации. Albalad Comores давно не существует. Но и шесть лет назад в издании было два спортивных корреспондента: Абдул Юссуф и Шариф Уссейн. Никакого Абду Бойна», – рассказывает один из журналистов Комор.



Из-за произошедшего был найдет президент Ассоциации коморских журналистов. Стефан Ахамади предоставил свою версию: «Никаких записей о Абду Бойне нет, я мог бы понять ошибку «Франс Футбол», если бы журналист принадлежал к каким-либо другим СМИ, но этого человека не существует».

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Попутно жители Коморских островов обиделись на «Франс Футбол» за использование неактуального флага государства. Дипломат государства отметил, что издание опубликовало версию флага, которую не используют с 2001 года.

Чуть ранее журналист из Тринидада и Тобаго Лассана Либурд обвинил организаторов «Золотого мяча» в том, что они некорректно посчитали его голоса.

Но здесь речь, скорее всего, чисто о технической ошибке, потому что голоса Либурда посчитали в обратном порядке. Но все это – очередной скандальный эпизод вокруг «Золотого мяча».



Чуть раньше премия наказала сама себя идиотской ситуацией с шуткой ведущего Мартина Сольвейга с предложением потанцевать тверк Аде Хегерберг. Кто-то посчитал это проявлением сексизма, кто-то – просто неумной шуткой. Но факт в том, что это обсуждали куда активнее того факта, что футболистка впервые получила «Золотой мяч».

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Затем испортил имидж награде Неймар. Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии проигнорировал церемонию награждения. Вместо этого он играл в Call of Duty вместе с одноклубниками Маркиньосом и Тьяго Силвой. Как про это все узнали? Футболисты запустили стрим на Twitch.



Отказался прилетать на вручение «Золотого мяча» и Роналду. Португальца ждали, для него зарезервировали места. Но он остался в Турине.