«Я – самурай». Он прилетел из Японии, чтобы поболеть за Нисимуру

Матч с «Енисеем», декабрь, мороз – в эту субботу на «ВЭБ Арене» было немноголюдно. Наверное, поэтому заметить необычного болельщика в каком-то странном костюме было нетрудно. Оказалось, что он приехал из Японии. Да, поддержать единственного японца в составе ЦСКА. Но своего соотечественника японец так и не увидел – Нисимура остался в запасе.



— Очень жаль, что он сегодня не играет! – говорит болельщик и на секунду делает вид, что плачет. – Я приехал его поддержать — он играл в клубе «Вегалта Сэйндай», за который я болею. Это очень хороший игрок. Сильный, быстрый – хотелось бы, чтобы он чаще выходил на поле. Надеюсь, что в ЦСКА Нисимура окрепнет, как игрок, и многого добьется.

Тут японец отвлекается на игру – «Енисей» забивает гол. Тяжело вздохнув, словно он переживает за результат, болельщик продолжает рассказывать, как вообще оказался в Москве на матче в декабре.

— Очень холодно! Уххх! – ёжится он. – Я был в России летом – здесь было гораздо теплее. Путешествие сюда — удовольствие не из дешевых. Визу тоже сложно получить, но у меня есть Fan ID, так что до конца года она мне не нужна. Удобно.

— Я – самурай! – гордо говорит он и поправляет свою шапочку-парик. – Этот костюм я сделал сам. Всё, как надо. А еще у меня есть вот такой плакат. Я с ним на чемпионате мира был. Объездил тогда несколько городов – был в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Саранске… Было здорово!

Японцы довольно часто катаются за своими спортсменами по всему миру. За фигурстом Ханю, например, следуют десятки поклонников из города в город.

— Samurai Supporters – это объединение болельщиков, которые поддерживают японских игроков по всему миру, — рассказывает он. — Мы ездим за ними из страны в страну, где бы они ни были. За сборной тоже катаемся, будь то Олимпиада, чемпионат мира или Азиатские игры. Я так объездил около 20 стран. Всё за свой счёт – это моё хобби. Хобби, ради которого я много работаю! Нас таких человек 25. Больше всего мне понравилось в Бразилии – там была какая-то невероятная атмосфера. Ещё понравилось в ЮАР. В России тоже хорошо! Может, приеду ещё как-нибудь поддержать Нисимуру. Хотел попасть на матч Лиги чемпионов, но не получилось.