«Локомотив» разозлился и выиграл. Игнатьев ответил Сёмину в духе Евсеева

На этой неделе «Локомотив» уже сыграл один матч. В кубковой игре с «Рубином» Сёмин провёл сильную ротацию и после игры намекал, что подобного можно ждать от матча с «Оренбургом». Лига чемпионов же скоро.



В этот раз в заявку не попал только Чорлука. Можно ли считать ротацией Смолова на скамейке, говорить уже сложно: в последней игре Эдер показал, что не является в их дуэте явным аутсайдером.

Тревожных моментов в игре «Локомотива» достаточно, но самый неприятный — его нестабильность. В последнее время становится просто непонятно, чего можно ждать от команды. В этом смысле красно-зелёных должно очень греть, что впереди перерыв. Вот и сегодня москвичи пропустили быстрый мяч и выдали несуразный тайм.



Комплиментов заслужил «Оренбург». Один только Сутормин мог забивать несколько раз, а Деспотович чудом ушёл с поля автором всего одного мяча. Палыч разозлился и после перерыва сделал сразу две замены.

На первых порах не сработало, но чем ближе к концу, тем более явно «Оренбург» опускался к своим воротам. Нет, острых контратак всё ещё было достаточно, но в один момент «Локо» просто смял соперника.



Такие победы и называют волевыми. Когда в этот лютый мороз горишь 0:1 середняку и, будучи чемпионом, рискуешь упустить место в пятёрке уже зимой. Когда Игнатьев, вот уж чего сложно было ожидать, начинает кричать на Сёмина, взбесившись от постоянных наставлений с бровки. И уж конечно, где волевые победы — там просыпается Фарфан. Джефф разразился дублем и принёс победу своим.

***



«Игнатьев ответил мне на поле? — вспомнил тот эпизод Сёмин после игры, — Игроки должны быть злыми, а не сытыми.



Они вон во втором тайме вышли злыми на всех, на себя, на меня, и это хоть стало на футбол похоже. Игнатьев молодец, хорошо сыграл, я им доволен. Напомнил ли он мне Евсеева? Ещё бы прогрессировал как Евсеев…

Очень тяжёлая игра, мы с такими командами всегда играем сложно. Тем более поле не позволяло играть в комбинационной манере, было много технических ошибок.



В первом тайме не очень хорошо отбирали мяч. Ребята поняли, что на такой ноте нельзя заканчивать этот год. Всё закономерно, мы очень большое давление оказали во втором тайме».



Тренер «Оренбурга» с закономерностью результата был несогласен.

— Очень обидно: досаднейшее и глупейшее поражение, но мы виноваты в этом сами. Не реализовали несколько убойных моментов. Показали очень содержательный футбол, ничем не уступив этому грозному сопернику.



Команду Федотова после матча хвалили, но тот ничуть не смутился.

— Мы шли к тому месту, где мы находимся. Парни заслужили это своей самоотверженностью, игрой на тренировках. Мы уже адаптировались к Премьер-Лиге. «Локомотив» после потери мяча хорошо прессингует, поэтому в нескольких эпизодах мы это учитывали. Интерес к нашим игрокам в зимнее трансферное окно? Никого не отдадим (улыбается).

***

Подходит конец этого года, напрашиваются какие-то выводы. За несколько минут после финального свистка делать это совершенно бессмысленно, но попробую задать вектор. Если вкратце: прогнозы о том, что прошлый сезон был исключительным для этого «Локомотива» начинают сбываться.

Непохоже, что Денисов легко перенёс сорвавшийся трансфер в «Зенит». Фарфан уже не выходит на каждую игру с мыслью вернуть с того света свою едва не потухшую карьеру. Игнатьеву, похоже всё же нужна адекватная подмена (ну а кому нет?), а Чорлука (сегодня он не играл), при всех плюсах, не играет как футболист, на чью зарплату можно было бы держать двух (а то и трёх) молодых способных защитников.

«Локо» предстоит решить целый ряд вопросов. Ощущения, что всё нужно строить заново, нет и близко. Клубу необходимы лишь несколько точечных, максимально продуманных действий, и всё это наверняка будет. А пока все мысли уже в Гельзенкирхене. Всё остальное — потом.