В августе – два удаления, сегодня – два пенальти. «Спартак» опять обыграл «Анжи»

«Анжи» хотел оставить о себе добрую память

Для «Анжи» это был, вероятно, последний матч в нынешнем виде. Накануне появилась новость, что клуб начал выплачивать футболистам какие-то деньги, но быстро выяснилось, что речь идёт о совсем смешных суммах. Спасением для команды они не станут, и очевидно, что зимой игроки, на которых будет спрос, разбредутся в разные стороны. А махачкалинцам придётся доигрывать чемпионат молодёжью.



— Я ребятам так и сказал: скорее всего, это последний наш матч в таких сочетаниях, поэтому давайте оставим о себе добрую память. Выйдем и хорошо сыграем, — передал общее настроение перед матчем главный тренер «Анжи» Магомед Адиев. Для него, кстати, это была уже третья встреча со «Спартаком» в сезоне. Удивительно, но во всех трех случаях красно-белыми руководили разные специалисты – в августе Массимо Каррера, в ноябре Рауль Рианчо, а теперь вот – Олег Кононов.

Суператакующий состав

Кононов опять не отошёл от генеральной линии: схема 4-4-2, минимальная ротация, ставка на атаку и никаких глобальных изменений. Но локальные корректировки ему провести всё-таки пришлось, поскольку в команде набралось слишком много повреждений. Вместо Фернандо в опорной зоне появился Попов – и это, пожалуй, как раз стало самым интересным решением тренера. Ивелин глубоко опускался за мячом, почти к центральным защитникам, и пытался начинать атаки. Играл без подвигов, но чувствовал себя уверенно. Во всяком случае, лучше Тимофеева, который вообще каждый второй пас вперёд направлял сопернику.

Левым защитником стал Мельгарехо. Комбаров травмирован, поэтому Кононов вынужденно вспомнил о защитных умениях парагвайца, несмотря на то, что прежде не раз повторял: Лоренсо интересен ему в первую очередь как нападающий. На правом фланге атаки вышел Ломовицкий, и всего в стартовом составе набралось три молодых. Когда появилась нужда, Кононов доверился-таки юным резервистам. Болельщики зря переживали по этому поводу в первых матчах.

Сложности с позиционной атакой

До перерыва «Спартак» показал типичный для себя футбол, если вести речь о матчах, где красно-белым приходится атаковать против массивной и глубоко посаженной обороны соперника. В данном случае качество игры ухудшало вдобавок и вязкое из-за сильных дождей поле.

Команде Олега Кононова не хватало скорости и непредсказуемости, в передачах хватало брака. Ханни, например, при такой плотной опеке и неблагоприятной для себя среде за первые полчаса отметился 10 потерями при 20 пасах – почти каждая обостряющая попытка алжирца заканчивалась неудачно. Другое дело, что именно Софьян вывел один на один Зе Луиша. Это был один из самых опасных моментов «Спартака», созданных с игры до перерыва, но африканский нападающий слишком сильно увёл мяч в сторону, а потом Адриано не смог подстроиться под его прострел на пустые ворота.

Ещё неплохие возможности для ударов получали Ломовицкий и Глушаков, однако «Анжи» справлялся, да и сам иногда убегал вперёд, заставлял гостей дёргаться и не давал своим защитникам находиться под постоянным давлением.

11-метровая победа

Тайм катился к нулевой ничьей – и тут случился пенальти. Ломовицкий финтом поймал Гапона и вынудил того сфолить. Нарушение правил сомнений не вызывало. Зе Луиш до сих пор 11-метровые исполнял образцово – и сейчас выполнил точно так же.

Сразу после перерыва Владислав Безбородов назначил ещё один пенальти, посчитав, что удар со штрафного Гиголаев прервал рукой. Заодно нарушитель получил вторую желтую карточку и покинул поле (а мог покинуть «благодаря» грубой игре ещё в первом тайме). 11-метровый на этот раз реализовал не Зе Луиш, а Адриано.

Хорошо, что до конца матча «Спартак» провел одну классную голевую комбинацию с игры, иначе разговоров о судейском факторе и воспоминаний о двух удалениях во встрече с тем же «Анжи» в августе было бы слишком много. Джано, вышедший на поле впервые в чемпионате-2018/19, покатил отличную разрезающую передачу на Зе Луиша, а форвард проткнул мяч мимо Дюпина.



Счёт 3:0 подарил красно-белым прекрасное настроение перед вылетом в Испанию на важную игру с «Вильярреалом». А факт третьей победы подряд, 28 очков и текущее четвёртое место стали нормальным заделом перед весенней частью. Если вспомнить сейчас, где команда барахталась ещё месяц назад, это действительно хороший рывок.