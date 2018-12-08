«Сити» больше не лидер АПЛ. Хватило одного поражения

Конкуренция в АПЛ так высока, что «Челси», впервые проиграв в 13 туре, всего через две игры оказался уже на пятом месте. И с «Ман Сити» в качестве препятствия возвращению места в четвёрке. Для Маурицио Сарри нет соперника сложнее, о чём он сам сказал перед матчем: «Не спрашивайте меня, как обыграть Гвардиолу. Я проиграл ему все матчи, я не знаю, как его обыгрывать».

Конкуренция в АПЛ так высока, что «Ман Сити», не потерпев ни единого поражения в чемпионате и набрав больше 40 очков в 15 турах, подошёл к гостевой игре с «Челси» только на втором месте: на первое уже вырвался сыгравший на день раньше «Ливерпуль».

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Оба тренера обошлись в стартовых составах без номинальных центрфорвардов. Мората травмировался, и Сарри предпочёл поставить на острие своего лучшего игрока, а не Жиру. У «Сити» травму получил Агуэро, и тренер предпочёл выпустить с первых минут кого угодно, только не Жезуса. Плохой сигнал для бразильца.

Отсутствие центрфорвардов отразилось на структуре игры команд. Начнём с «Челси»: Азар был на острие только формально. По факту, он играл ложную девятку, причём, не сказать, что успешно. В первом тайме он только регулярно возвращался за мячом на свою половину поля, но ни разу не оказался на ударной позиции, один раз коснулся мяча в чужой штрафной и сделал только три паса на чужой половине поля. Проблема была не в Азаре, а в команде: бельгийца недостаточно снабжали мячом. Его эффективности можно только позавидовать: единственный раз, когда Азар получил мяч в штрафной «Сити» (его встретили два соперника), он сделал голевой пас.

У «Сити» всё чуть привычнее. Форвард в команде Гвардиолы никогда не привязан к штрафной, поэтому Стерлингу не пришлось как-то серьёзно подстраиваться под позицию. Он даже сохранил крен на фланг, постоянно стягиваясь к правой бровке. Но при не забывал врываться в штрафную. Так был создан голевой момент: перепас с Давидом Сильвой и удар Рахима с 10 метров. Можно сказать, что позиция центрфорварда пустовала, просто в отсутствие Агуэро её по очереди делили Стерлинг, Сильва и Зане, врываясь в штрафную.

Проблема Канте

Игровой интеллект опорников принято недооценивать. Канте – футболист, с которым это просто невозможно. Не обладая возможностью давить физикой, он читает игру и постоянно оказывается в нужный момент в нужном месте. Это говорит о выдающемся понимании игры без мяча. Это понимание привело Канте из «Кана» в финал чемпионата мира и сделало одним из лучших игроков мира.

Чемпион, который стеснялся делать фото с Кубком мира Н’Голо Канте – хардкор и мимими современного футбола.

Но Сарри от полузащитников нужно выдающееся понимание игры с мячом, а не без мяча. Канте играет не там, где привык, и не так, как привык. Глупо ругать за это тренера: Сарри делает в «Челси» то, что у него получается лучше всего. То, зачем его позвали: ставит сложную позиционную игру с мячом. Да и Канте не против, он послушно занял место справа от Жоржиньо и на 10 метров ближе к чужим воротам. И он даже прогрессирует. Но трудно сказать, насколько этот компромисс идёт клубу на пользу. Матч с «Сити» — идеальная иллюстрация этой двойственности.

Канте несколько раз ошибся в первом тайме. Дал себя обыграть, дважды подарил мяч «Сити» неточным пасом на своей половине поля. Да и во втором тайме чуть не подарил контратаку, плохо обработав неудобный пас. По его собственным меркам, такое количество ошибок за один матч – провал. Но Канте не выпадал из атакующей игры, не уступил Жоржиньо по вовлечённости в игру в пас, дисциплинированно поддерживал второй темп атак. И забил, в конце концов.

Решения Пепа не помогли

Попытки поменять игру «Сити» начались с замены Зане. Немец был полезен без мяча, растягивал оборону к бровке, хорошо пользовался ситуациями, когда оставался один в один. С другой стороны, это он смотрел, как Канте делает рывок под голевой пас Азара.



Появление Жезуса не изменило структуру игры «Сити»: Стерлинг ушёл на левый фланг, а бразилец расположился в центре атаки, но сразу же стал оттягиваться за мячом. Он неплохо двигался, но действовал очень неэффективно: на пять касаний на атакующей трети поля у него пять потерь мяча. Стопроцентная неэффективность в атаке. Вторая замена была вынужденной и по позиции (Гюндоган вместо Сильвы), третья случилась уже при счёте 0:2. Так как Гвардиола влиял на игру?

«Сити» играл намного лучше соперника в первой половине первого тайма. На второй тайм команда выходила отыгрываться, но начала намного слабее «Челси». Слабее – в буквальном смысле, я о физике. Не хватало интенсивности, игроки «Челси» почувствовали это и на каком-то отрезке устроили нетипичный для Сарри олдскульный британский футбол: мяч всё время в воздухе, каждый второй пас в борьбу, каждый третий – с отскоком. И «Челси» был убедительнее в этом отрезке. В промежутке с начала второго тайма до второго мяча хозяева серьёзно подравняли владение мячом. В первом тайме оно было 67% на 33%, а с 46-й по 78-ю минуту – 58% на 42%. Разница в 10% — очень приличная.



Это был худший отрезок «Сити» в матче. И он начался сразу после перерыва. Повторюсь, речь не о тактических решениях – на второй тайм игроки «Сити» вышли неготовыми вести борьбу и бегать. Это странно. Так же странно, как не держать персонально Давида Луиса – самого опасного игрока «Челси» при стандартах.

«Челси» прекрасен

Возможно, лондонцам повезло, что стартовый период паники, который длился около получаса, не привел к пропущенным голам. Но определяющим фактором матча стало не везение, а характер. «Челси» не привык терпеть – при Сарри этим занимаются соперники. Но пришлось, и «Челси» терпел, сначала нервно и боязливо, а потом всё более спокойно и уверенно, защищался без мяча и ждал шанса. Нетипичный для команды футбол, но она оказалась к такому готова. Гол Канте был забит не в контратаке, но вторым темпом после контратаки. Игроки «Сити» успели вернуться (в момент удара восемь полевых «Сити» были в своей штрафной), но они неслись толпой и не успели расставиться. Отсюда провал в опорной зоне, типичный для быстрых атак.



Это не стиль «Челси» — не говоря уже о том, что забил Канте. Но они оказались готовы терпеть и играть не в своём стиле и даже не потеряли эффективность. А конкуренция в АПЛ так высока, что с этой победой «Челси» вернулся с пятого места на третье, опережая «Арсенал» по личным встречам.



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