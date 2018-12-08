РПЛ-2018 слаба. Даже «Спартак» может взять золото

Спасибо Леониду Федуну и Валерию Карпину, что они привезли, а потом изгнали из нашего футбола Унаи Эмери. Ведь пока сам испанский тренер побеждает в еврокубках, работает с Неймаром и несколько месяцев не проигрывает с «Арсеналом» — его призрак все ещё бродит по России, указывая, где мы на самом деле находимся.

В какой-то момент он показал, что, будь ты хоть тактическим гением, здесь тебя сгноят и загонят. Его успехи с «Севильей» били во все больные места.



Со временем мы отошли от самобичевания и стали понимать, что проблемы не столько в интригах, сколько в культурных и метальных различиях между россиянами и европейцами.

Так наступила эпоха смирения.



Но в дни, когда РПЛ уходила на зимнюю паузу, Унаи добил.

Причём больно не от того, что Эмери обвинил Карпина, Дзюбу и прессу в намеренной атаке. Это всё-таки понятная эмоция от обиженного человека, который ищет оправдания неудачи в первую очередь перед собой. Тем более, если поднять архивы — можно убедиться, что СМИ испанца в общей массе поддерживали.

Нет, беда в другом. Своими воспоминаниями Эмери заставил нас вернуться в 2012 год.



В эпоху, когда Аршавин все ещё забивал за «Арсенал».

Когда «Спартак» проигрывал «Зениту» с Халком, Витселем, Данни, Широковым (да вы просто посмотрите на этот состав) в основе и Семаком с Кержаковым в запасе.



Когда в атаке у ЦСКА выходили Думбия, Муса и Вагнер, а помогали им Дзагоев, Хонда, Эльм и не сидевший Мамаев.

Когда «Анжи» зажигал с Виллиан, Диарра, Это’О, Жирковым, Шатовым, Ахмедовым и «бесперспективным» Смоловым.



Когда Кокорин, Семшов и Кураньи забивали за «Динамо» по 5.



Когда «Кубань» могла купить Каборе с Бальде, и у каждой «Волги» был свой Сапогов.

Да, Эмери с его «Спартаком» по составу вряд ли считался пятым. Но это была романтичнейшая пора внесанкционного, нефтяного, богатого, красивого и самоуверенного футбола с целями выиграть ЛЧ.



А теперь что?



Радуемся, когда «Уфа» с трудом отскакиваете от клуба из Люксембурга.



Смотрим, как «Рапид» в двух матчах возит «Спартак».



Не особо удивляемся, когда «Виктория» обыгрывает ЦСКА в «Лужниках».

Считаем, сколько там «Локо» нужно пропустить, чтобы не установить антирекорд ЛЧ. Хорошо, что хоть «Галатасарай» обыграли.



И мучаемся, наблюдая за РПЛ, где в матчах «Анжи» — «Спартак» и ЦСКА — «Енисей» команды провели полторы внятных, современных и быстрых атаки. И это не бедные научились сопротивляться, а богатые растерели свой шарм.



Уровень нашего футбола стал таким, что чемпионом весной может стать любой. Хоть скандальный и не заслуживший ничего хорошего «Спартак», но лучше если правильно и честно развивающийся, перспективный, но все ещё сырой «Краснодар».



Холодно и грязно — пока это всё, что стоит сказать о первой части этого сезона.