При Кононове стало лучше. «Спартак» уже не зря сменил тренера

Только не ругайтесь: речь пока идёт совсем не о качестве футбола, а победу над «Анжи» никто не переоценивает.

«При Массимо было одно очко до второго места, а теперь…»

Несогласные с отставкой Карреры болельщики «Спартака» любят приводить один и тот же довод: на момент увольнения итальянца команда шла всего в одном очке от второго места, сыграв при этом со всеми лидерами на выезде и никому не уступив. Этот факт встречается даже сейчас, когда Кононов добыл максимальный результат в последних трёх турах. «Всё равно ситуация пока хуже, чем на момент 22 октября», — повторяют люди, поглядывая в таблицу и сравнивая расстояния до двух лидеров тогда и сейчас.

В августе – два удаления, сегодня – два пенальти. «Спартак» опять обыграл «Анжи» Махачкалинцев никто не засуживал, решения арбитра были справедливыми. Но от этого им не легче.

Думаю, болельщики, распространяющие это мнение, сами понимают, что их цифры – исключительно статистический факт, на который едва ли можно опираться при анализе ситуации, в которую угодил «Спартак» в середине осени. Руководство любого клуба, принимая решение о смене тренера, должно задавать не только вопрос «Где мы находимся сейчас?», но ещё и «Какие задачи безвозвратно провалены?» и «Есть ли предпосылки для улучшения положения?»

Третий вопрос – как раз самый главный во всей той истории. Чтобы пытаться на него вновь ответить, нужно смотреть не на место в таблице, а на форму и прогресс (или регресс) команды в последние месяц-два. А вот тут хочется ещё раз напомнить: с сентября до 21 октября при Каррере «Спартак» выиграл лишь в двух матчах из девяти во всех турнирах (у «Енисея» 3:2, забив на последней минуте, и 1:0 у «Черноморца» из второй лиги), при этом трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, из которых три – в чемпионате от «Ахмата», «Ростова» и «Арсенала». От середняков и в домашних стенах.



Имелись и другие симптомы серьёзной болезни команды, которая могла перерасти в хроническую и окончательно убить её. А именно — отсутствие прогресса в созидательном футболе (помним про 10 туров без голов с игры), нарастающие проблемы в обороне (если летом «Спартак» почти не пропускал, то в начале октября получил подряд по три от «Вильярреала» и «Арсенала» и два – от «Енисея») и ухудшающаяся атмосфера в коллективе. На всеобщее настроение влияло не только отсутствие результатов – памятные резкие кадровые действия Карреры тоже не добавили гармонии в отношениях с футболистами.



А потом был короткий период Рианчо. В те три недели в «Спартаке» не изменилось абсолютно ничего. Ни атмосфера («Она осталась такой же, ни вверх, ни вниз», — признание игроков), ни тренировочный процесс (его, как мы помним, всегда вёл испанец), ни принципы построения игры (всё те же 4-3-3), ни кадровые решения (ротация каждый матч, только один центральный нападающий, некомфортная роль для Ханни).

Само собой, нельзя утверждать, что с Каррерой «Спартак» тоже проиграл бы «Уралу» и не победил бы «Рубин», поскольку речь идёт о сослагательном наклонении. Но если мы видим, что команда оставалась в такой же стагнации, как и при позднем Массимо, то можно всё-таки предположить, что вряд ли «Спартак» чудесным образом преобразился бы и полетел к вершинам. Тот этап – прямое наследие прежней эпохи.

При Рианчо не стало лучше. Но это не оправдание для Карреры Это лишь довод в пользу того, что вместе с Массимо заслуживал увольнения и Рианчо.

Да даже если оставлять самостоятельную работу Рианчо за скобками, говорить об «одном очке до второго места» — значит не признавать очевидное и обманывать себя. «Спартаку», начавшему тонуть в болоте, была уже просто необходима встряска и радикальная смена направления, поскольку прежний курс себя не оправдал и вёл команду даже не в середину таблицы, а куда-то ещё ниже.



К моменту прихода Кононова красно-белые с 19 очками (важно: в шести последних матчах было набрано лишь четыре — второй с конца показатель в чемпионате) располагались на девятом месте, опережая шедшими 13-ми «Крылья» всего-то на пять. Проиграй «Спартак» Самаре в 15-м туре, а потом ещё и «Локомотиву», можно было запросто опуститься к перерыву к зоне стыков. Многие сейчас улыбнутся и покрутят пальцем у виска, но с тем футболом, который команда показала в ноябре в Уфе или против «Урала», это было действительно вероятно.



И тогда – быть настоящей зимней панике длиной в три месяца, где футболисты, на которых есть спрос, захотели бы разбежаться в разные стороны.

Фото: spartak.com

Когда можно начинать оценивать Кононова

Не совсем согласен с теми, кто говорит, что все выводы о работе нового главного тренера нужно делать лишь весной, после полноценных сборов. Да, на глубинные моменты, связанные с тактикой и физическим состоянием игроков, Кононов сейчас повлиять действительно почти не может. Базовые вещи были заложены летом, и шутки про багаж уместны и правдивы. Но лично для себя я всё равно определил две стадии выводов.

Теперь «Спартак» точно с Глушаковым. Но что будет дальше? Гадаем по «Ромашке», Мамаеву и следим за фанатами.

Первая – декабрьская. Пусть немного поверхностная и сиюминутная, но тоже очень важная: соответствует ли Кононов вообще «Спартаку». Здесь большую роль играют психологические моменты. Насколько тренер сумел сходу зажечь команду? Как его приход восприняли футболисты? Поверили ли они в него или сразу же начали сомневаться? Не плывет ли человек под давлением, которое в таком клубе так или иначе будет всегда? Как справляется с кризис-менеджментом? Как анализирует ситуацию и собственные ошибки в таких непростых условиях? Способен ли проводить меры по улучшению игры и результатов, не имея даже минимальных резервов времени?



Уже сейчас можно сказать, что с краткосрочными задачами Кононов справился. Настроение в команде при нём стало лучше, вернулось единство (надеюсь, не надо это доказывать). Сделана уместная ставка на стабильность состава и опыт лидеров. Кадровый ресурс используется рациональнее и эффективнее. В частности, это касается постоянного задействования в основе лучших атакующих футболистов (возможно, даже в ущерб балансу между обороной и нападением), которые и приносят результат. Анализ ошибок и поиск лучших вариантов также присутствуют, можно вспомнить удачное внедрение Попова в опорную зону в Махачкале – Ивелин сыграл лучше Тимофеева, бережно работал с мячом и теперь, видимо, будет выполнять функции Фернандо в Испании.

На багаже Пилипчука. Как Кононов изменил «Спартак» Другая схема, гибкая и массивная атака, перевод Мельгарехо вперёд – красно-белые с новым тренером начали серьёзно менять футбол.

Вторая стадия выводов – это уже непосредственно оценка качества игры на долгосрочной основе. Всерьёз рассуждать об этом можно будет только весной. Сейчас «Спартак» играет в очень рваный, нестабильный, несбалансированный футбол, причём разными у него получаются не только соседние матчи, но даже таймы в конкретных играх. Однако времени для полноценного тренировочного процесса попросту нет, да и часть ключевых игроков улетела в лазарет.

А если поражение в Испании?

Вчера «Вильярреал» проиграл «Сельте» дома и опустился на 17-е место. Зона вылета – совсем рядом. Есть соблазн прокричать, что «Спартак» обязан побеждать испанцев, но давайте смотреть на ситуацию трезво. Красно-белые – никакой не явный фаворит. Хотя бы потому, что игра на выезде, устроят только три очка, «Вильярреал» еще ни разу не проиграл в нынешней Лиге Европы, класс его футболистов куда выше, чем у того же «Рапида», а темп футбола, к которому приучены испанцы, несравним со скоростями чемпионата России.



Ответственность с Кононова снимать тоже ни в коем случае нельзя. Да, он пришёл в команду лишь перед заключительными двумя турами, но именно при нём «Спартак» проиграл австрийцам в матче, в котором можно было почти обеспечить выход из группы. Перед красно-белыми по-прежнему стоит задача дойти до четвертьфинала турнира, и если её в четверг провалит команда – значит, её провалит в том числе Кононов.

«Если футболист не даёт результат, надо сделать так, чтобы наши пути разошлись» Интервью с главным тренером «Спартака» — о встрече с Романцевым, Глушакове, Реброве и матче с «Локомотивом»

Только важно помнить и ещё об одном. Главная цель для любого российского топ-клуба, в том числе «Спартака», – попадание в Лигу чемпионов. Она приносит деньги, очень желательные для комфортной жизни в условиях финансового fair-play, она помогает приглашать статусных новичков. Если бы не девять очков в трёх последних турах РПЛ, шансы «Спартака» на путёвку в главный европейский турнир могли стереться в пыль. А сейчас они есть – и достаточно неплохие.



Поэтому кризис-менеджмент (та самая первая стадия выводов) от Кононова уже сейчас можно оценить положительно. Он уже заслужил право на доверие со стороны руководства и болельщиков перед зимними сборами, независимо от результата матча в Испании.



Но это ни в коем случае не смирение с возможным поражением. Напротив, есть подозрение, что «Спартак» и в Вильярреале способен порадовать.