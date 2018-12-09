Фарфан – главный игрок «Локомотива». Только он гарантирует результат

В субботу Джефферсон Фарфан успел не только в одного обыграть «Оренбург», но и анонсировал выход документального фильма о себе. Пока известно только то, что кино выйдет в 2019 году и расскажет о карьере перуанца.

Джеф не написал деталей, неизвестно, насколько большой кусок в фильме будет посвящен истории возрождения в России. Но переезд в «Локомотив», по сути, разделил карьеру перуанцу. Точнее, он сам это сделал в московском клубе.

Матч с «Оренбургом» напомнил типичный прошлогодний «Локомотив», который не создает много моментов, но побеждает. Такой стиль и такой клуб не нравились многим, но это позволило добраться до чемпионства. И позволит еще раз, если проворачивать такие матчи постоянно – в чемпионате России сейчас быть первым реально просто.



А еще в субботу стало окончательно понятно, кто именно нужен «Локомотиву» для чемпионской игры. Фарфан в идеальной форме. Это не предполагает, что перуанец должен отрабатывать на поле за всех. Даже идеальный он продолжает быть абсолютно жутким в обороне, из-за чего Владислав Игнатьев страдает и срывается. Идеальный Фарфан оставляет силы и хладнокровие, чтобы нужное количество раз оказаться ближе всех к мячу. Головой, коленкой или пяткой. Сидя или лежа. Без разницы. Главное, затолкать мяч в сетку.

«Локомотив» разозлился и выиграл. Игнатьев ответил Сёмину в духе Евсеева «Локо» недурно закончил первую часть сезона в РПЛ.

Именно это определяет нынешний «Локомотив». Много говорилось о том, что игра строится на взаимодействии Миранчуков и Ману Фернандеша. В нынешнем сзеоне все трое пока не выдали даже месяца стабильно классного футбола. Ближе всех к стабильности был Антон Миранчук. Но его хватило лишь на пару недель, плюс даже на у него не выходило быть ключевым для результата игроком.

Долгое время все верили, что «Локомотив» невозможен без Ману Фернандеша. Но португалец слабо провел весну, а осенью решал совсем другие задачи. В итоге присел на скамейку, и сейчас чаще всего выходит лишь на второй тайм. Нельзя сказать, что без Фернандеша у «Локомотива» получается лучше. Но и с его появлением добавляется только уверенности в контроле мяча. С «Оренбургом» количество передач «Локомотива» добил до 597 (80% точных) против 255 у соперника. Но это был контроль ради контроля, который позволял осуществлять соперник. И все, что в итоге получалось у «Локо» – уходить во фланг и грузить оттуда в штрафную. У хозяев 23 кросса, но всего 2 из них удачные. И без того слабый креатив упирался в прагматичное разрушение от соперника.



В итоге победа была добыта довольно топорно и в лоб. Подуставшие футболисты «Оренбурга» начали терять концентрацию, чем дважды воспользовался Фарфан. И в этом стиль идеального современно «Локомотива»: давить, пока не продавится. И любой другой игрок клуба, даже в топовой форме, подходит для давления. Продавливать на постоянке умеет один Фарфан.

«Жена начала паниковать, а у меня пробегали мысли: „Что, блин, нам делать?!“» Защитник «Локо» – о том, как царапал голову о скалы и почему его досматривали полицейские.

Благодаря агенту Ману Фернандеша, все в курсе примерных цифр контракта Фарфана. И для 34-летнего футболиста они действительно кажутся завышенными. Особенно на фоне опасений, что после чемпионата мира у перуанца пропадет мотивация и дальше умирать на поле. Но Джеф одним матчем напомнил всем о своих главных качествах и объяснил как минимум смысл своего нахождения в команде. К суммам все еще есть вопросы, но глобально это дело клуба. Пользу Фарфан приносит, и делает это более-менее регулярно.

У «Локомотива» перед зимним перерывом остался один матч – в Гельзенкирхене. Для Фарфана это особенный город и особенная мотивация. Жаль, что Лига чемпионов слишком сложна, там в одного выигрывают матчи только гении. Но уже понятна главная задача команды на сборах: сделать все, чтобы Фарфан весной был в идеальных кондициях.