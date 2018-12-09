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РПЛ. «Зенит» — «Рубин». Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит» — «Рубин»
«Чемпионат»
Фото: пресс-служба «Зенита»
«Рубин» снова провернул свой фирменный трюк! Это надо видеть
Защитник Сорокин забил два гола в родном Петербурге. «Зениту».
Футбол / РПЛ

Виталий Кафанов в российском футбольном сообществе известен как классный тренер вратарей. Это он «реанимировал» Рыжикова и Джанаева, сделал из Медведева рекордсмена России и «прокачал» Коновалова. Но в корне неверно считать его специалистом узкого профиля. На самом деле помощник Курбана Бердыева — личность многогранная. В штабе «Рубина» он дополнительно отвечает за разработку, подготовку и реализацию стандартов. Результат — налицо. В первой части сезона казанцы реализовали уже 9 стандартных положений!

Успех в Петербурге «Рубину» принёс угловой. Уже можно сказать — фирменный. «Рубин» первым в Премьер-Лиге применил такой вариант розыгрыша и теперь методично нервирует соперников ими. Суть его заключается в следующем: во время подачи во вратарскую площадь противника стягиваются все гренадеры Бердыева. Их задача — блокировать чужих вратаря и защитников, прорубив своего рода «просеку» для замыкающего.

В Питере в роли «бомбардировщика» выступил Егор Сорокин. Замкнув навес от углового флага, Егор громко напомнил о себе родному городу и клубу, в который его уже сватает молва. Полюбуйтесь сами, как это было.

Сорокина собственный успех так раззадорил, что в начале второго тайма он с игры оформил дубль — первый во взрослой карьере.

Онлайн-трансляция матча — тут.

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