«Динамо» забило четыре мяча за матч. Да, такое бывает!

Если говорить прямо, «Динамо» — одна из самых скучных команд чемпионата России, который крайне редко блещет остротой игры. Дело не в том, что бело-голубые играют от обороны, — дело в том, что стиль команды расположился строго между прагматизмом и автоматизмом. Известно: руководство «Динамо» очень хочет, чтобы команда играла ярче, но пока до этого далеко. Яркие атаки даются столичной команде с трудом, голы рождаются в муках, а о крупных победах и говорить нечего — до 17-го тура всего одна, над «Уфой». Сегодня «Динамо» впервые в календарном году забило в официальном матче четырежды — и случилось это в последней игре перед Новым годом.

Тем не менее есть ряд факторов, которые сделали этот результат закономерным. Вот что нужно для того, чтобы забить четыре, когда ты этого не делал ни разу.

1. Забить быстрый гол

Банальная вроде бы вещь, но здесь попался соперник, который позволяет лучше её раскрыть. Обычно, когда мы говорим про быстрый гол, имеем в виду не сам факт этого мяча, а то, что команда открывает счёт — в большинстве случаев тот, кто устанавливает 1:0 на табло, в итоге и побеждает. Однако в гостях у «Динамо» был «Урал», одна из самых волевых команд Премьер-Лиги. До этого тура лишь «Краснодар» выиграл столько же матчей, пропустив первым, сколько «Урал», — в восьми таких встречах команда Дмитрия Парфенова набрала 10 очков.

«Зенит» «колбасит», но два раза очки он не потеряет». Прогнозы на 17-й тур РПЛ Не уверены наши прогнозисты и в «Локомотиве» со «Спартаком». Но уверены в ЦСКА и «Краснодаре».

Соответственно как минимум в этом случае отталкиваться нужно не от соперника, а от самого «Динамо». Проблема невысокой результативности бело-голубых в большой степени лежит в психологической плоскости. Стремление к яркой игре и необходимость набирать очки раздваивают команду, но в случае быстрого гола она получает возможность выдохнуть. Так и случилось после гола Жоаозиньо.

2. Бить из пределов штрафной

Опять же показательный матч в том плане, что до этого «Динамо» шло в лидерах чемпионата по проценту неподготовленных дальних ударов от общего числа попыток. Кирилл Панченко и его бесконечные старания забить с 30 метров стали главной примечательной легендой о команде.

Соперники стали строить ловушки, показательно оголяя опорную зону и в момент сжимая тиски, когда мяч туда приходит — в таком случае бить надо, чтобы не допустить потери. Всё это вводило «Динамо» в замкнутый круг, потому что забивать из штрафной гораздо удобнее.

Не стоит искать закономерности в том, что четыре команда забила без Панченко, но и случайностью это назвать нельзя. «Динамо» наконец искало лишний пас, и привело это к тому, что из девяти ударов восемь были нанесены из пределов штрафной. Естественно, все четыре мяча тоже были забиты в ближнем и среднем бою.

3. Отдать мяч сопернику

Помимо дополнительного паса у «Динамо» выходило быстро пользоваться свободными зонами. Отдав мяч «Уралу», команда подтвердила один из основных трендов Премьер-Лиги: играть у нас удобнее тем, кто ловит соперника на ошибке, а не старается действовать от себя. Пять из девяти ударов были нанесены в быстрых наступлениях после потерь мяча соперником — это комфортный показатель качества игры хотя бы потому, что такие удары чаще всего получаются открытыми.

Есть и ещё один такой показатель. Трижды за матч у «Динамо» прошла фактически одна и та же комбинация со вскрытием фланговой зоны и подачей к центру штрафной. В двух случаях бело-голубым немного не повезло, но ещё один принёс команде красивый гол Евгения Луценко с передачи Алексея Козлова. Этот гол будет важен для тренерского штаба бело-голубых как раз потому, что он стал закономерным итогом работы команды по разработке одного и того же способа входа в штрафную. Если в позиционной игре этот способ часто почти бесполезен, то в быстрых атаках, с открытыми подачами и ударами, он может приносить пользу.

Особенно с тем куражом, что сегодня поймало «Динамо». Хочется, чтобы это случалось чаще, чем раз в год.