«Краснодару» до «Сити» и «Барселоны» ещё расти и расти»

Волею календаря «Краснодар» проводил в родных стенах девятую встречу за 35 дней. И начали подопечные Мурада Мусаева в свойственной им манере – с пропущенного в дебюте гола. Два игрока с удивительной лёгкостью разобрались с обороной хозяев. Причём и Живоглядов особенно не ускорялся по флангу, и Тилль не совершал каких-то удивительных манёвров. Крицюк, защищавший ворота «быков», до мяча, летевшего в угол, не дотянулся.

После этого хозяева встрепенулись и выдали ударные 25 минут. В этот игровой отрезок уместился гол вундеркинда «Краснодара» Ивана Игнатьева, три попадания мяча в штангу ворот «Уфы» и ещё три-четыре голевых момента. Гости же уповали на контратаки, которые разгонял Игбун. Сильвестр мог и придержать мяч, и протащить на своих плечах пару игроков соперника. Того же Спаича он изрядно измотал.

Во второй половине встречи подопечные Кириченко полностью захлопнули все подступы к штрафной площади, а краснодарцы оказались не готовы взламывать эшелонированную оборону. Постепенно запал их угас, и шансы на победу возникли лишь в результате двух опасных штрафных, назначенных в ворота Беленова. Оба раза, сначала Перейра, а затем Рамирес, пробили с 18 метров мимо ворот.

Кириченко: «Судейство было домашним»

— Ход игры был такой, как мы и предполагали, — сообщил постфактум главный тренер «Уфы». — «Краснодар» дома играет в более атакующий футбол, не было чистого опорника Каборе, который ниже играет. Игра шла так, как и предсказывали. Где-то нам не хватило мастерства и исполнения в контратаках. Пропускали контратаки в центре. «Краснодар» насыщает центр, было сложно. Ничьей довольны, она тяжёлая, но я не припомню, кому здесь было легко.

Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют? Большой доклад по игре дерзких краснодарских юношей.

На поле во втором тайме было много стычек, наши игроки не всегда успевали за соперником. Такая силовая игра, конечно, приводит к нарушениям, оттого и падений было много. Но я не думаю, что хозяева грубо играли. Почему много разговаривал с арбитром и есть ли к нему ключевые претензии? Нет, ключевых нету. «Краснодар» много атаковал, думаю, судейство было домашним, но обсуждать его детально не в моей компетенции.

С Газизовым обсуждали вопрос заключения нового контракта, обговаривали и возможности усиления состава. Что касается задач, то понятно, они связаны с повышением места в турнирной таблице.

Мусаев: «Год для Ари закончен»

— Думаю, все остались довольны тем, что увидели на поле, была достаточно напряжённая игра, -констатировал в свою очередь Мурад Мусаев. — С нашей стороны было много действий в атаке, имели моменты. Разочарованы исключительно результатом. У нас были эпизоды в первом тайме, когда мы попали в три штанги, ещё куча моментов, два опасных штрафных на последних минутах. Над этим компонентом нужно ещё работать. Трудно предъявлять к кому-то претензии, ребята сражались, полностью отдавались на поле для того, чтобы добиться победы.

Почему не разыгрываем штрафные, а бьём? Тут всё просто: у Рамиреса отличный удар, с 18 метров он должен бить. Что касается игры в обороне, то мы мало пропускаем, футболисты сыгрались, хорошо понимают друг друга. В принципе, есть над чем работать, но ситуация у нас лучше, чем была в начале сезона. Говоря об обороне, нужно считать и общекомандные взаимодействия. В этом вопросе мы движемся вперёд.

Слухи о переходах игроков? Ходят они о тех, у кого заканчивается контракт, но это вопрос следующего лета. Да, хотелось бы подписать двух игроков, но это вопрос недалёкого будущего. Вероятность того, что Ари полетит в Испанию, ничтожна мала. У него есть небольшой надрыв задней поверхности бедра. Этот год для него закончен.

Беленов: «По игре интереснее «Краснодар», но я рад за Богданыча»

Одним из героев матча со стороны «Уфы» был Александр Беленов, для которого Краснодар не чужой город. Голкипер пять сезонов выступал за «Кубань» и, по слухам, мог оказаться в составе «быков». В микст-зоне он показался с плакатом в руках. И первый вопрос был предсказуем.

— Плакат? Болельщики «Кубани»… Помнят, — Александр был очевидно растроган. – Что касается игры, она была тяжёлая. Не сказал бы, что много чего отразил, ребята здорово играли в обороне, за исключением одного эпизода. Но там была цепь ошибок. «Краснодар» сильная команда, у них был шанс обойти «Зенит», была мотивация, они больше играли в атаку. У нас тоже были моменты. В первом тайме мы свой момент забили. Думаю, счёт по игре.

— «Краснодар» и «Зенит» лидируют сейчас в чемпионате. Какая команда играет интереснее?

— «Краснодар» играет в техничный комбинационный футбол. А в плане результата – «Зенит», ведь он идёт на первом месте. Рад за Сергея Богдановича.

Стоцкий: «По игре заслуживали большего»

Дмитрий Стоцкий в стан «Краснодара» перешёл именно из «Уфы». Привычно полагать, что против бывшего клуба у футболиста особый настрой. Но хавбек «быков» этот стереотип опроверг.

— Во-первых, я уже играл против этой команды, во-вторых, для меня это лишь возможность встретиться и пообщаться с бывшими партнёрами. Никакого особого настроя нет. Самой игрой сегодня доволен. Мы владели мячом, имели преимущество, создавали моменты. Не доволен результатом. Не очень хорошо и собранно начали первые минуты, совершали простые ошибки, за что и поплатились. Потом сравняли, в принципе, давили… Мяч не летел сегодня в ворота, три штанги были. По игре, думаю, мы заслуживали большего.

В целом сезон для нас складывается неплохо, стабильно набираем очки. Близки к цели. Весной постараемся поднажать и догнать-таки «Зенит». Что касается матча в Испании, то мы не будем думать о ничьей или соперниках. Мы будем играть в свой футбол и постараемся выиграть.

«Игрочишка! Игрочишка!»

Иван Игнатьев стал автором единственного мяча «Краснодара» в этом матче. В том эпизоде он здорово оторвался от защитников на линии офсайда и одним касанием отправил мяч за спину вышедшему из ворот Беленову.

— Игра была неплохая. Результат получился не таким, какой нам был нужен. Мы могли подняться на первое место в таблице. Играли хорошо, но подвела сегодня реализация. Много незабитых мячей, три штанги. «Уфа» — это оборонительная команда, с нами они не сделали исключения. Мы пытались комбинировать, находить открытые зоны у них за спиной. Получалось иногда. Повторюсь, не хватило реализации. По игре мы заслуживали победы.

В тот момент, когда Иван выслушивал серьёзный вопрос о том, почему старт сезона не был у него столь же результативным, мимо прошёл один из голкиперов «Краснодара» Андрей Синицын, включивший на несколько секунд «режим Дзюбы»:

— Игрочишка, — высоким голосом крикнул он уже от автобуса. – Игрочишка-а-а!

Иван повёл слегка бровью и продолжил толково отвечать на вопросы журналистов. Сказывается воспитание, полученное в академии «Краснодара». Эти ребята не только хорошо обучены, но и правильно воспитаны. Есть миг оценить шутку, но далее нужно работать.

Благодаря ей Газинский всегда выглядит безупречно Игровой прогресс Юрия — тоже в некотором роде жены заслуга. На этой неделе Юрий снова отличился.

— Не знаю, что происходило в тот отрезок. С каждым нападающим такое случается. Нужно просто работать, и голы придут.

— В Испании не сыграет Ари. Не общался ли с вами Мусаев на тему того, что именно вы выйдете в стартовом составе?

— На эту тему мы ещё не общались, до игры четыре дня, там будет видно.

— Но психологически вы готовы?

— Конечно.

Классон: «Забей мы всё, счёт был бы 5:1»

Обычно приветливый и позитивный Классон был мрачнее тучи. Непривычно видеть этого доброжелательного викинга в таком хмуром состоянии. Но не было ещё ни одного случая, чтобы он отказался поделиться своим мнением о прошедшем матче.

— Не доволен сегодня ни содержанием игры, ни её результатом. У нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. Такое случается иногда, когда мяч не хочет попадать в ворота, чтобы ты ни делал.

— Иногда кажется, что «Краснодару», чтобы заиграть, нужно пропустить гол. С чем это связано?

— Я не согласен с вами. У нас было несколько игр, где мы не пропускали первыми. Например, в матче с «Ростовом» мы забили два мяча и довольно хорошо играли. То же самое с «Уралом», когда мы выиграли. Просто, когда мы пропускаем первыми, игра переходит в другую фазу. Команда соперника отходит назад к своим воротам и теряет инициативу. Мы её перехватываем и начинается совсем другой футбол.

— Сегодня команда создала массу моментов. У вас было три попадания в штангу и несколько голевых моментов. С чем связано отсутствие итогового результата?

— Полагаю, что этому было множество факторов. В первую очередь, это связано с хорошей игрой в обороне соперника. Они действовали самоотверженно, да и нам откровенно не везло. Если бы нам удалось хоть часть этих моментов реализовать, мы не только второй гол бы забили, но и закончили матч – 5:1. Такое в футболе случается, когда ты просто не забиваешь.

Газинский: «Да, наступаем на грабли. Но учимся на своих ошибках»

Юрий Газинский отыграл за «Краснодар» 200-й матч, но особой радости на его лице не было. Тем не менее поздравления он принял. Больше Юрия матчей в составе «быков» провёл лишь Жоаозиньо.

— Сегодня, наверное, результат чуть подпортил настроение. Но я счастлив что провёл столько матчей за такой шикарный клуб, с такими игроками и президентом. Надеюсь, проведу ещё много. Я ещё молодой (улыбается). По игре опять скажу банальные слова о том, что наступаем на одни и те же грабли – пропускаем первыми. Понятно, что, когда пропускаешь первым, трудно отыграться с командами, которые играют от обороны. Но сегодня моменты были хорошие, не получилось.

Нужно понимать, что не всегда будет так, что мы будем побеждать, уступая в счёте. Команды тоже изучают нас. Забивая нам, они стараются держать зоны, зная. Как мы действуем. Но, повторюсь, сегодня было много подходов, создавали моменты, но не сумели дожать соперника.

— Вернёмся к стартовому отрезку матча. Почему вы сегодня вышли без настроя, как профессоры с тросточками? Что впереди, что сзади. Вам два игрока соперников практически пешком гол привезли…

— Наверное, есть проблема с потерей концентрации. Но я опять же повторюсь, что не так просто играть в атакующий футбол. Даже такие атакующие команды, как «Ман Сити» и «Барселона», ошибаются. Нам до них ещё расти и расти. Но мы движемся вперёд, прогрессируем, наступаем на грабли. Но именно так мы и можем прогрессировать, учась на собственных ошибках.