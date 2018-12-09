«Краснодару» до «Сити» и «Барселоны» ещё расти и расти»

Волею календаря «Краснодар» проводил в родных стенах девятую встречу за 35 дней. И начали подопечные Мурада Мусаева в свойственной им манере – с пропущенного в дебюте гола. Два игрока с удивительной лёгкостью разобрались с обороной хозяев. Причём и Живоглядов особенно не ускорялся по флангу, и Тилль не совершал каких-то удивительных манёвров. Крицюк, защищавший ворота «быков», до мяча, летевшего в угол, не дотянулся.
После этого хозяева встрепенулись и выдали ударные 25 минут. В этот игровой отрезок уместился гол вундеркинда «Краснодара» Ивана Игнатьева, три попадания мяча в штангу ворот «Уфы» и ещё три-четыре голевых момента. Гости же уповали на контратаки, которые разгонял Игбун. Сильвестр мог и придержать мяч, и протащить на своих плечах пару игроков соперника. Того же Спаича он изрядно измотал.
Во второй половине встречи подопечные Кириченко полностью захлопнули все подступы к штрафной площади, а краснодарцы оказались не готовы взламывать эшелонированную оборону. Постепенно запал их угас, и шансы на победу возникли лишь в результате двух опасных штрафных, назначенных в ворота Беленова. Оба раза, сначала Перейра, а затем Рамирес, пробили с 18 метров мимо ворот.
Кириченко: «Судейство было домашним»
— Ход игры был такой, как мы и предполагали, — сообщил постфактум главный тренер «Уфы». — «Краснодар» дома играет в более атакующий футбол, не было чистого опорника Каборе, который ниже играет. Игра шла так, как и предсказывали. Где-то нам не хватило мастерства и исполнения в контратаках. Пропускали контратаки в центре. «Краснодар» насыщает центр, было сложно. Ничьей довольны, она тяжёлая, но я не припомню, кому здесь было легко.
На поле во втором тайме было много стычек, наши игроки не всегда успевали за соперником. Такая силовая игра, конечно, приводит к нарушениям, оттого и падений было много. Но я не думаю, что хозяева грубо играли. Почему много разговаривал с арбитром и есть ли к нему ключевые претензии? Нет, ключевых нету. «Краснодар» много атаковал, думаю, судейство было домашним, но обсуждать его детально не в моей компетенции.
С Газизовым обсуждали вопрос заключения нового контракта, обговаривали и возможности усиления состава. Что касается задач, то понятно, они связаны с повышением места в турнирной таблице.
Мусаев: «Год для Ари закончен»
— Думаю, все остались довольны тем, что увидели на поле, была достаточно напряжённая игра, -констатировал в свою очередь Мурад Мусаев. — С нашей стороны было много действий в атаке, имели моменты. Разочарованы исключительно результатом. У нас были эпизоды в первом тайме, когда мы попали в три штанги, ещё куча моментов, два опасных штрафных на последних минутах. Над этим компонентом нужно ещё работать. Трудно предъявлять к кому-то претензии, ребята сражались, полностью отдавались на поле для того, чтобы добиться победы.
Почему не разыгрываем штрафные, а бьём? Тут всё просто: у Рамиреса отличный удар, с 18 метров он должен бить. Что касается игры в обороне, то мы мало пропускаем, футболисты сыгрались, хорошо понимают друг друга. В принципе, есть над чем работать, но ситуация у нас лучше, чем была в начале сезона. Говоря об обороне, нужно считать и общекомандные взаимодействия. В этом вопросе мы движемся вперёд.
Слухи о переходах игроков? Ходят они о тех, у кого заканчивается контракт, но это вопрос следующего лета. Да, хотелось бы подписать двух игроков, но это вопрос недалёкого будущего. Вероятность того, что Ари полетит в Испанию, ничтожна мала. У него есть небольшой надрыв задней поверхности бедра. Этот год для него закончен.
Беленов: «По игре интереснее «Краснодар», но я рад за Богданыча»
Одним из героев матча со стороны «Уфы» был Александр Беленов, для которого Краснодар не чужой город. Голкипер пять сезонов выступал за «Кубань» и, по слухам, мог оказаться в составе «быков». В микст-зоне он показался с плакатом в руках. И первый вопрос был предсказуем.
— Плакат? Болельщики «Кубани»… Помнят, — Александр был очевидно растроган. – Что касается игры, она была тяжёлая. Не сказал бы, что много чего отразил, ребята здорово играли в обороне, за исключением одного эпизода. Но там была цепь ошибок. «Краснодар» сильная команда, у них был шанс обойти «Зенит», была мотивация, они больше играли в атаку. У нас тоже были моменты. В первом тайме мы свой момент забили. Думаю, счёт по игре.
— «Краснодар» и «Зенит» лидируют сейчас в чемпионате. Какая команда играет интереснее?
— «Краснодар» играет в техничный комбинационный футбол. А в плане результата – «Зенит», ведь он идёт на первом месте. Рад за Сергея Богдановича.
Стоцкий: «По игре заслуживали большего»
Дмитрий Стоцкий в стан «Краснодара» перешёл именно из «Уфы». Привычно полагать, что против бывшего клуба у футболиста особый настрой. Но хавбек «быков» этот стереотип опроверг.
— Во-первых, я уже играл против этой команды, во-вторых, для меня это лишь возможность встретиться и пообщаться с бывшими партнёрами. Никакого особого настроя нет. Самой игрой сегодня доволен. Мы владели мячом, имели преимущество, создавали моменты. Не доволен результатом. Не очень хорошо и собранно начали первые минуты, совершали простые ошибки, за что и поплатились. Потом сравняли, в принципе, давили… Мяч не летел сегодня в ворота, три штанги были. По игре, думаю, мы заслуживали большего.
В целом сезон для нас складывается неплохо, стабильно набираем очки. Близки к цели. Весной постараемся поднажать и догнать-таки «Зенит». Что касается матча в Испании, то мы не будем думать о ничьей или соперниках. Мы будем играть в свой футбол и постараемся выиграть.
«Игрочишка! Игрочишка!»
Иван Игнатьев стал автором единственного мяча «Краснодара» в этом матче. В том эпизоде он здорово оторвался от защитников на линии офсайда и одним касанием отправил мяч за спину вышедшему из ворот Беленову.
— Игра была неплохая. Результат получился не таким, какой нам был нужен. Мы могли подняться на первое место в таблице. Играли хорошо, но подвела сегодня реализация. Много незабитых мячей, три штанги. «Уфа» — это оборонительная команда, с нами они не сделали исключения. Мы пытались комбинировать, находить открытые зоны у них за спиной. Получалось иногда. Повторюсь, не хватило реализации. По игре мы заслуживали победы.
В тот момент, когда Иван выслушивал серьёзный вопрос о том, почему старт сезона не был у него столь же результативным, мимо прошёл один из голкиперов «Краснодара» Андрей Синицын, включивший на несколько секунд «режим Дзюбы»:
— Игрочишка, — высоким голосом крикнул он уже от автобуса. – Игрочишка-а-а!
Иван повёл слегка бровью и продолжил толково отвечать на вопросы журналистов. Сказывается воспитание, полученное в академии «Краснодара». Эти ребята не только хорошо обучены, но и правильно воспитаны. Есть миг оценить шутку, но далее нужно работать.
— Не знаю, что происходило в тот отрезок. С каждым нападающим такое случается. Нужно просто работать, и голы придут.
— В Испании не сыграет Ари. Не общался ли с вами Мусаев на тему того, что именно вы выйдете в стартовом составе?
— На эту тему мы ещё не общались, до игры четыре дня, там будет видно.
— Но психологически вы готовы?
— Конечно.
Классон: «Забей мы всё, счёт был бы 5:1»
Обычно приветливый и позитивный Классон был мрачнее тучи. Непривычно видеть этого доброжелательного викинга в таком хмуром состоянии. Но не было ещё ни одного случая, чтобы он отказался поделиться своим мнением о прошедшем матче.
— Не доволен сегодня ни содержанием игры, ни её результатом. У нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. Такое случается иногда, когда мяч не хочет попадать в ворота, чтобы ты ни делал.
— Иногда кажется, что «Краснодару», чтобы заиграть, нужно пропустить гол. С чем это связано?
— Я не согласен с вами. У нас было несколько игр, где мы не пропускали первыми. Например, в матче с «Ростовом» мы забили два мяча и довольно хорошо играли. То же самое с «Уралом», когда мы выиграли. Просто, когда мы пропускаем первыми, игра переходит в другую фазу. Команда соперника отходит назад к своим воротам и теряет инициативу. Мы её перехватываем и начинается совсем другой футбол.
— Сегодня команда создала массу моментов. У вас было три попадания в штангу и несколько голевых моментов. С чем связано отсутствие итогового результата?
— Полагаю, что этому было множество факторов. В первую очередь, это связано с хорошей игрой в обороне соперника. Они действовали самоотверженно, да и нам откровенно не везло. Если бы нам удалось хоть часть этих моментов реализовать, мы не только второй гол бы забили, но и закончили матч – 5:1. Такое в футболе случается, когда ты просто не забиваешь.
Газинский: «Да, наступаем на грабли. Но учимся на своих ошибках»
Юрий Газинский отыграл за «Краснодар» 200-й матч, но особой радости на его лице не было. Тем не менее поздравления он принял. Больше Юрия матчей в составе «быков» провёл лишь Жоаозиньо.
— Сегодня, наверное, результат чуть подпортил настроение. Но я счастлив что провёл столько матчей за такой шикарный клуб, с такими игроками и президентом. Надеюсь, проведу ещё много. Я ещё молодой (улыбается). По игре опять скажу банальные слова о том, что наступаем на одни и те же грабли – пропускаем первыми. Понятно, что, когда пропускаешь первым, трудно отыграться с командами, которые играют от обороны. Но сегодня моменты были хорошие, не получилось.
Нужно понимать, что не всегда будет так, что мы будем побеждать, уступая в счёте. Команды тоже изучают нас. Забивая нам, они стараются держать зоны, зная. Как мы действуем. Но, повторюсь, сегодня было много подходов, создавали моменты, но не сумели дожать соперника.
— Вернёмся к стартовому отрезку матча. Почему вы сегодня вышли без настроя, как профессоры с тросточками? Что впереди, что сзади. Вам два игрока соперников практически пешком гол привезли…
— Наверное, есть проблема с потерей концентрации. Но я опять же повторюсь, что не так просто играть в атакующий футбол. Даже такие атакующие команды, как «Ман Сити» и «Барселона», ошибаются. Нам до них ещё расти и расти. Но мы движемся вперёд, прогрессируем, наступаем на грабли. Но именно так мы и можем прогрессировать, учась на собственных ошибках.