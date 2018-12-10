5 вещей из Кубка Либертадорес, которых не может быть в Лиге чемпионов

1. Перенос матча другую страну

Финал международного турнира перенесли в другой город, другую страну и на другой континент, потому что организаторы не гарантируют безопасность. Немыслимо. Да, во Франции матчи иногда срываются из-за уличных протестов, в Италии нередки переносы из-за погоды, и мы помним жуткую историю с дортмундской «Боруссией», но в любом случае речь не идёт о том, чтобы уехать играть куда-то в другое место. Тем более на другой континент. Кстати, это не обязательно значит, что в Европе всё идеально с организацией: по ходу ЧЕ-2016 во Франции были серьёзные проблемы с безопасностью, к которым местная полиция оказалась не готова. Но в Европе всё равно никому не придёт в голову уехать куда-то ещё.

Аргентинцы сошли с ума. Они дважды сорвали главный матч континента В стране стыдятся происшедшего и готовятся к любым вариантам.

В Латинской Америке на это пошли. Перенесли финал на другой континент, чтобы избежать беспорядков. Позор? Не то слово. Аргентинская газета Olé отреагировала на известие о переносе матча в Мадрид заголовком «Joder!». Цензурно перевести это на русский невозможно. Смягчённый перевод – офигеть. А Кубок Либертадорес (освободителей в переводе с испанского) назван Кубком Конкистадорес (завоевателей).

Напомним, что первый финальный матч, который прошёл на стадионе «Боки», тоже не был сыгран вовремя: его перенесли из-за погодных условий.

«Ривер» затащил финал Кубка Либертадорес. Эпический сериал закончился! Волевая победа «Ривер Плейт» на глазах у Месси.

2. Хулиганы

Одна из причин, зачем матч был сыгран так далеко от Аргентины, – количество ультрас. Расчёт был на то, что долгая (и дорогая) дорога поможет отсеять хулиганов. По факту так и произошло. Правда, перед матчем пришлось депортировать лидера одной из фанатских группировок. И на самом матче безопасность обеспечивали аж четыре тысячи сотрудников правопорядка.



Полиция была повсюду. В том числе на поле, когда команды выходили из подтрибунного помещения перед началом матча.

И во время разминки тоже.

Тем временем у себя дома, в Буэнос-Айресе, фанаты болели за свои команды вот так.

3. Унижение соперника

Наказания за неспортивное поведение в европейском футболе – обычное дело. А вот кривляться перед соперником после того, как забил гол, – вот это выглядит удивительно. Дарио Бенедетто толкнул защитника Рикардо Монтьеля, который не успел помешать его удару, а потом стал корчить рожи.

Фото : Quality Sport Images/Getty Images

И не перестал, даже когда тот отвернулся.

Фото : Quality Sport Images/Getty Images

4. Необязательный риск

«Ривер Плейт» выигрывает, соперник играет в меньшинстве. Уже и вратарю номинальных хозяев Франко Армани оказали помощь (на это ушло несколько минут), и вообще нет смысла куда-то торопиться. Но игроки «Ривера» продолжают играть в атаку: они не держат мяч, а постоянно пытаются пробить по воротам, даже из невыгодных позиций. Со 116-й минуты до финального свистка «Ривер» нанёс пять ударов по воротам «Боки». Два дальних. Каждая контратака заканчивалась ударом. Подержать мяч, уйти на фланг, заработать угловой или аут, выиграть время – в аргентинском футболе скорее будут симулировать травмы, чем отказываться от атак.



Вратарь «Боки» Эстебан Андрада начал гостить в чужой штрафной на 114-й минуте, когда до конца экстратайма ещё оставалось прилично времени. И даже не подумал возвращаться после розыгрыша. Он остался в штрафной, пока развивалась позиционная атака, и стал ждать следующего навеса. Только через полторы минуты, когда мяч был у вратаря «Ривера», он вернулся на свою половину поля. Вот такая страсть к победе. В Европе вратаря в чужой штрафной представить легко – но только не за шесть минут до конца основного времени и 10 до финального свистка.

Фото : Matthew Ashton — AMA/Getty Images

5. Зонтики – это традиция

Довольно необычная традиция. В Аргентины болельщики постоянно ходят с зонтами клубных цветов. Зонтов так много, что в какой-то момент их даже стали запрещать – власти подозревали, что в них можно проносить более опасные предметы.



В Мадриде зонты тоже не одобрили. Вокруг стадиона собрались толпы болельщиков с зонтами, но при входе на «Сантьяго Бернабеу» полиция их отбирала, оставляя только флажки и шарики.

Но пусть зонтиков не было у болельщиков, зато они остались у футболистов. После финального свистка те праздновали победу по традиции – с кубком и зонтами.