У «Зенита» нет запасного плана. Бердыев обставил Семака

Полоз, Азмун, Коновалов, Кудряшов, Чико Флорес, Подберёзкин – на последний матч чемпионата перед зимним перерывом Курбан Бердыев вынужден был выпускать наполовину резервный состав. Но даже такие потери соперника не перевесили по значимости отсутствие в составе «Зенита» Дзюбы. «Зенит» впервые в этом сезоне сыграл без своего основного нападающего, упёрся в низкий блок «Рубина», и до середины второго тайма команды не создавали у ворот практически ничего, кроме редких стандартов. В них «Рубину» нет равных в РПЛ. «Зенит» уходит на перерыв лидером чемпионата, но вряд ли удержит первую строчку, если за зиму качество игры команды не улучшится.

«Зенит» разучился играть без Дзюбы

На послематчевой пресс-конференции Сергей Семак объяснил отсутствие Артёма травмой. Вместо него главный тренер «Зенита» решил приставить в пару к Дриусси Шатова, объяснив такой ход желанием добавить остроты у чужих ворот за счёт лёгких форвардов. Не получилось. За первый круг команды РПЛ научились блокировать билд-ап «Зенита» и практически во всех матчах повторяют одну и ту же модель – 5-3-2 без мяча с плотным пятиугольником первых двух линий прессинга в середине поля и персональной ориентировкой Паредеса и Ивановича. В составе «Рубина» за Ивановича отвечал Байрамян, а по Паредесу играл Могилевец. Павел плотно закрыл Паредеса, оказываясь первым в том числе и на подборах после выносов мяча «Рубином».

В России снова лидирует команда, играющая плохо. В этом нет ничего удивительного Проблемы «Зенита» очевидны и типичны.

Курбан Бердыев среагировал на отсутствие в составе хозяев Артёма Дзюбы и близкого к его качествам Заболотного и перевёл игру команды со среднего в низкий блок. «Рубин» в первой восьмёрке команд по показателю PPDA и умеет активно прессинговать соперника с мячом, но в матче с лидером чемпионата казанцы отказались от давления и встречали игроков «Зенита» только с переходом мяча на свою половину поля. В подобных случаях, как правило, большую свободу получает Иванович, и питерцы переходят на длинные забросы на Дзюбу со сбросами на Ерохина или Дриусси, но в матче с «Рубином» цепляться за лонгболлы было некому. Сергей Семак c самого начала матча дал Шатову и Эрнани установку меняться позициями. Когда хозяева владели мячом, Эрнани играл ближе к Уремовичу, самому низкорослому центральному защитнику «Рубина», но пользы это особо не принесло – у «Рубина» первоклассно сработала подстраховка зоны подбора.

Единственным игроком, в первом тайме предлагавшим нетипичные варианты развития атак, стал Себастьян Дриусси. «Рубин» очень сдержанно выходил из своей трети, когда мяч переходил на чужую половину поля, и держал позиционную ориентировку в схеме 5-4-1, но несколько раз ошибался в среднем блоке и оставлял свободные зоны между линиями и пространство за спинами центральных защитников. У «Рубина» очень цепкая, но медлительная линия обороны. «Зенит» пытался воспользоваться этим через открывания Дриусси между Уремовичем и Навасом. Уводя за собой двух защитников, аргентинец освобождал пространство для Ерохина и фактически создавал ему ситуацию 1-в-1 с последним защитников соперника. К сожалению, подобные движения без мяча часто оставались без внимания защитниками «Зенита», особо Нету, по которому казанцы играли не так плотно. Во втором тайме «Рубин» сильно подсел физически, Семак поменял обоих вингбеков на быстрых Эрнани и Шатова, и «Зенит» стал чаще выходить на свободное пространство по флангам через создание изоляций для Эрнани и Шатова. С Шатовым справлялся даже Степанов, а вот Эрнани доставил гостям немало проблем, заработал пенальти и сделал несколько опасных прострелов в штрафную.

Калинин делает «Рубину» результат

«Рубин» продолжает напрягать своих соперников идеально отработанными подачами на ближнюю штангу при розыгрышах угловых. Команду Бердыева уже пытаются копировать «Зенит», «Ростов», «Динамо», но и близко не получается так опасно. Главная причина не в игре Сорокина головой или отсутствии должной подготовки со стороны соперников. Делает угловые эффективными Игорь Калинин. У защитника «Рубина» получается пускать в штрафную падающий мяч, при этом опускаться он начинает сразу за первой парой голов на ближней штанге. Так было в матче с «Динамо», где Калинину удалось перевесить Козлова со второй попытки, так произошло и в Питере. В фирменных угловых казанцев полезное движение делает Сесар Навас.

«Зенит» проиграл без Дзюбы. Защитник Сорокин был близок к хет-трику! Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё преимущество в чемпионате.

В чужой вратарской к высокорослому ветерану «Рубина» приковано наибольшее внимание соперника, поэтому испанец ложным открыванием стягивает опеку на ближнюю штангу. Мяч перевешивает его, и Навас становится выключенным из эпизода, но это не главное – за его спиной находится свободный от опеки партнёр в метре от чужих ворот. За первую половину чемпионата «Рубин» забил 5 голов после розыгрышей угловых – с такой отработкой стандартов и таким качеством подач очень сложно бороться.

Ещё два гола «Рубин» забил после розыгрышей стандартных положений не с угла поля. Здесь казанцы, как правило, ищут на дальней штанге Наваса, а тот уже сбрасывает мяч во вратарскую или пытается пробить, если соперник позволяет ему это сделать. Именно в выборе опеки и заключается предваряющая подаче работа игроков «Рубина». Если при угловых Навас становится у самых высоких игроков команды соперника, то при подачах со штрафных Цезарь, во-первых, приходит в штрафную позже остальных, во-вторых, старается примкнуть к уступающему ему в габаритах игроку, чтобы иметь преимущество в воздухе. В матче с «Динамо», например, Навас часто играл против Хольмена, а в Санкт-Петербурге забирал на себя Анюкова. Кроме стандартов, «Рубин» больше ничего не создал у чужих ворот, но с таким качеством их исполнения и этого оказалось достаточно.

В итоге перед зимним перерывом лучшим бомбардиром расположившегося на шестом месте «Рубина» вместе с Азмуном стал защитник Егор Сорокин, забивший все свои голы головой. Это не должно удивлять – у казанцев тренерская команда, которая хороша в использовании своих сильных качеств и слабых сторон соперника. Чего не скажешь о «Зените».

В материале использованы данные InStat.