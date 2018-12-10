Роналду дал скандальное интервью итальянским СМИ. Главное

Криштиану Роналду за месяц поразил ворота соперников четыре раза, сделал две голевые передачи, а «Ювентус» тем временем оторвался от ближайшего преследователя на 12 очков и обыграл «Интер» в дерби всея Италии. Идеальный момент, чтобы дать большое интервью. За чем же дело стало? Роналду пообщался с журналистами сразу нескольких изданий — Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — и рассказал много интересного. Приводим самые содержательные его высказывания.

Роналду: «Ювентус» сильно отличается от «Реала», здесь настоящая команда

О «Золотом мяче»

«Думаю, что я должен получать «Золотой мяч» каждый год. Я заслуживаю этого своим трудом. Но если я его не получаю, это не конец света. Цифры не врут, но я не стал меньше счастлив без мяча. У меня отличные друзья и семья, я играю в одном из лучших клубов мира. Вы серьёзно думаете, что я прихожу домой и начинаю плакать? Поздравляю Модрича, он это заслужил. Но в следующем году мы встретимся снова, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы оказаться на его месте.

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О Месси

«Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии и добился успеха во всех клубах, где играл, и в сборной, а он только в Испании. Не думаю, что к этому нужно добавлять ещё что-то. Я менял обстановку, принимал все вызовы и всегда был фантастическим игроком. Может быть, Месси нуждается во мне больше, чем я в нём. Но если он счастлив там, где находится, меня это устраивает. Но я точно не скучаю – ни по нему, ни по кому-то другому».

Об атмосфере в «Реале» и «Ювентусе»

«Могу сказать, что здесь лучший коллектив, частью которого я когда-то был. Здесь мы – команда. В других клубах некоторые игроки чувствуют себя больше, чем остальные. Здесь все плывут в одной лодке. Мы все скромны и хотим побеждать. Если Дибала и Манджукич не забивают, они всё равно улыбаются и радуются. Я считаю, что это прекрасно. В Мадриде игроки тоже скромны, но здесь они ещё скромнее. На мой взгляд, это больше похоже на семью».

О Марсело

«В газетах пишут, что «Ювентус» может купить Бэйла, Хамеса и Асенсио. Об этом ваш лучше спросить у президента. Но, если честно, «Ювентусу» не нужны новые игроки. Что касается Марсело, это сильный игрок. Наши двери всегда открыты для сильных игроков, и он – один из них».

О работе с Аллегри

«Я работаю с ним недавно, но уже могу сказать, что это отличный тренер. Очень профессиональный, серьёзный, а ещё весёлый парень. Больше всего мне нравится, что он всё говорит прямо, называя вещи своими именами».