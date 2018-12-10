В Серии А с футболиста сняли трусы и отшлёпали. Празднование года

15-й тур чемпионата Италии. «Лацио» на своём поле встречается с «Сампдорией». Всё идёт к ничьей 1:1, но в самом конце матча судья после просмотра VAR назначает пенальти в пользу хозяев. На табло — 95.48. Удар с точки реализован. Счёт — 2:1 в пользу «Лацио».

Но это ещё не всё. Из-за удаления защитника «Сампдории» Берешиньски и просмотра VAR судья добавляет ещё несколько минут, и гости атакуют аж до 99-й. Она и становится спасительной для генузцев — Сапонара сравнивает счёт, мастерски перекинув мяч через голкипера. Таким образом, «Сампдория» в меньшинстве избежала поражения в Риме.

Самым счастливым, а не исключено и обезумевшим от счастья выглядел тот самый автор последнего гола. Сапонара рванул к гостевому сектору, выкинув в воздух футболку ещё на поле. Вторую майку он снял, пробегая мимо углового флажка. На беговых дорожках приспустил шорты. Когда хавбек забрался на решетку, то начал обниматься с фанатами «Сампдории». При этом с него стянули и шорты, и трусы.

В послематчевом интервью Сапонара сказал, что его попу оголили болельщики. Однако это не так. На фотографиях видно, что стягивает трусы, хлопает по попе и прикрывает её рука с татуировкой – это одноклубник Никола Мурру, который отдал голевой пас на 99-й минуте. Интересно, Сапонара до сих пор думает, что трусы стянули фанаты?