Угадайте, кто из игроков ЦСКА набил тату с Роналдо? Лучшие фото 17-го тура РПЛ

Кунг-фу тура
«Ростов» и «Крылья Советов» выдали сумасшедший по накалу матч.
Болельщик тура
Этот самурай прилетел из Японии на матч ЦСКА – «Енисей» персонально поболеть за Такуму Нисимуру.
Празднование тура
Никола Влашич продолжает доказывать, что является одним из лидеров ЦСКА.
Татуировка тура
Вот кто вдохновляет Абеля Эрнандеса на футбольные подвиги.
Внимание тура
Не все болельщики хотят получить в подарок от футболиста футболку — некоторым достаточно «дать пять».
Дед Мороз тура
Праздник уже пришёл на стадион «Локомотива».
Пас тура
Юрий Сёмин, как всегда, полностью погружён в игру.
Воля тура
Дубль Джефферсона Фарфана позволил «Локомотиву» остаться в пятёрке лучших команд РПЛ.
Разгром тура
«Динамо» удивил в этом туре, разгромив «Урал» со счётом 4:0.
Атмосфера тура
Скорее всего, матч с «Уралом» стал для «Динамо» последним на «Арене Химки». Весной команда должна вернуться на свой домашний стадион в Петровском парке.
Газон тура
Над газоном стадиона «Санкт-Петербург» работали настоящие художники.
Осечка тура
«Краснодар» упустил возможность обогнать «Зенит» и уйти на зимнюю паузу на первом месте.