«Ростов» устроил шоу с «Крыльями», в Черкизово организовали флешмоб с Дед Морозом, а «Динамо» эпично попрощалось с Химками.

Угадайте, кто из игроков ЦСКА набил тату с Роналдо? Лучшие фото 17-го тура РПЛ

Кунг-фу тура

«Ростов» и «Крылья Советов» выдали сумасшедший по накалу матч.

Болельщик тура

Этот самурай прилетел из Японии на матч ЦСКА – «Енисей» персонально поболеть за Такуму Нисимуру.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Празднование тура

Никола Влашич продолжает доказывать, что является одним из лидеров ЦСКА.

Фото: pfc-cska.com

Татуировка тура

Вот кто вдохновляет Абеля Эрнандеса на футбольные подвиги.

Фото: pfc-cska.com

Внимание тура

Не все болельщики хотят получить в подарок от футболиста футболку — некоторым достаточно «дать пять».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Дед Мороз тура

Праздник уже пришёл на стадион «Локомотива».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пас тура

Юрий Сёмин, как всегда, полностью погружён в игру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воля тура

Дубль Джефферсона Фарфана позволил «Локомотиву» остаться в пятёрке лучших команд РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разгром тура

«Динамо» удивил в этом туре, разгромив «Урал» со счётом 4:0.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атмосфера тура

Скорее всего, матч с «Уралом» стал для «Динамо» последним на «Арене Химки». Весной команда должна вернуться на свой домашний стадион в Петровском парке.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Газон тура

Над газоном стадиона «Санкт-Петербург» работали настоящие художники.

Фото: fc-zenit.ru

Осечка тура

«Краснодар» упустил возможность обогнать «Зенит» и уйти на зимнюю паузу на первом месте.