«Локо» весь в игре. Фарфан отказался общаться с журналистами

Все и без меня в курсе, что в этом «Локомотиве» сразу несколько персон, причастных к «Шальке». Сегодня вот по городу целый день носилась картонная фигурка Бенедикта Хёведеса.

«Его нельзя было взять обычным рейсом, — рассказывает сотрудница пресс-службы Анна Галлай, — поэтому везли чартером. Гельзенкирхен — маленький городок, поэтому Хёведес с трудом вспомнил любимые места. Задавали вопрос людям, кто из бывших игроков «Шальке» играл в России, но все почему-то вспоминали Кураньи. Хотя в фан-шопе многие до сих пор просят его футболки, и только потому узнают, что он ушёл».

Фото: «Чемпионат»

Зато удивило то, что на пресс-конференцию не пришёл другой местный герой — Джефферсон Фарфан. Вместо него отвечать на вопросы отправился Маринато Гилерме. Зал был настолько ошарашен, что для вратаря нашёлся всего один вопрос. О том, что в матчах ЛЧ он играет хуже, чем в РПЛ или за сборную.



— Согласен, что в ЛЧ сыграл хуже. Не только я — вся команда. Не хватает концентрации. Надеюсь, завтра с ней всё будет в порядке, ведь мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов. К тому же у нас есть шансы попасть в Лигу Европы.



Первый вопрос Сёмину были как раз про Джеффа.

— Я предлагал пойти Фарфану, но он отказался. Сказал, что нужно сконцентрироваться на игре. Я не стал настаивать, у нас это добровольно. Надеюсь, что Фарфан сыграет с «Шальке» хороший матч. Если говорить о не самой яркой игре на старте сезона, основной фактор в том, что он был задействован на ЧМ, отдал много сил. Наверное, ему просто не хватило времени для восстановления.



— Чорлука пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. Это повлияет на выбор схемы на матч?

— Мы ещё не определились по многим игрокам, у нас в последний момент всё меняется. До сих пор непонятно по участию в завтрашней игре нескольких футболистов. Кого? Это наш секрет.

— У «Шальке-04» проблемы в чемпионате, команда недалеко от зоны вылета. «Локомотив» будет играть первым номером?

— Мы всегда хотим играть первым номером. И в Москве тоже хотели, но проиграли. Что касается их положения, всегда можно рассчитывать только на себя. Будем рассчитывать на «Шальке» — ничего не получится. ЛЧ — ответственный турнир, в котором за победу платят деньги. Поэтому о положении соперника даже мысли нет.

— Насколько важен команде Хёведес? — типичный и ожидаемый вопрос от немецких журналистов.

— Он важен ровно настолько же, как остальные 22 игрока, которые у нас есть, — не стал распыляться Сёмин.



— «Шальке» последний матч Бундеслиги играл с «Боруссией». Смотрели эту игру?

— Смотрели. Лоськов смотрел вживую. Хороший и интересный матч. Есть о чём подумать перед завтрашней игрой.



«Локомотиву» нужна победа. И потеря очков «Галатасараем». Только так клуб продолжит выступление в Европе. Вот бы Фарфан не зря сегодня отмалчивался.