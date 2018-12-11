«Локомотиву» в Германии нужно умирать не за Лигу Европы. Есть причины поважнее

«Локомотив» сегодня сыграет матч, который почти наверняка станет для него последним в этом еврокубковом сезоне. Классическая история российской команды в международном турнире: всё зависит не только от нас. Победить «Шальке» непросто, но реально – первый тайм матча с немцами в Москве даёт на это надежду. Но победы будет мало, так как для выхода в Лигу Европы нужно, чтобы «Галатасарай» не выиграл. Дома. С соперником, который уже гарантировал себе первое место в группе Лиги чемпионов. «Порту» уже раскрыл свои планы, когда в заявке клуба на матч в Стамбуле появилось шесть футболистов молодёжной команды. В то, что с таким настроем «драконы» одержат победу на адском стадионе «Галатасарая», верится ещё меньше, чем в немецкий успех «Локомотива».

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При этом у «Локо» достаточно неигровых причин для борьбы за победу. Основная из них финансовая. Лига чемпионов – жирнейший турнир, где победа приносит 2,7 млн евро минимум, а ещё немного УЕФА подкидывает после из нераспределённого бюджета ничьих. Но для этого тоже нужно выигрывать матчи. Плюс рейтинг команд и чемпионатов, где Россия борется одновременно с Францией и Португалией.

Игрокам всё это объяснить сложно, у них своя мотивация. Матч с «Галатасараем» позволил верить, что к пятому матчу в турнире футболисты московской команды перестали сходить с ума от одного только гимна Лиги чемпионов. Опыт немного появляется, уходят глупые индивидуальные ошибки. При всех поражениях и неудачах понятно, что ни один соперник в группе ЛЧ не был для «Локомотива» каким-то непреодолимым. Как, например, «Атлетико» прошлой весной, когда разница чувствовалась во всём: от скорости мышления до уверенности в собственном футболе. «Шальке», «Порту» и «Галатасарай» обладают сильными сторонами, но «Локомотив» мог набирать в этой группе намного больше очков. Например, забив гол в Стамбуле в первом тайме. Или додавив «Шальке» перед перерывом у себя дома. Забив пенальти в ворота «Порту» без привоза пенальти в свои. Свершись хоть что-то из перечисленного, и Лига Европы сейчас зависела бы только от результата игры в Германии. Сами игроки это тоже прекрасно понимают.

На пресс-конференцию «Локо» в Германии пришёл Хёведес. Картонный Но вообще-то «Локомотиву» не до шуток.

По пресс-конференциям и комментариям Юрия Сёмина на протяжение всей Лиги чемпионов кажется одно – он никуда выходить не планировал и не рассчитывал. В какой-то момент его явно разозлило то количество ошибок, которое совершала команда. Но в целом он к чему-то такому был готов: учитывая отсутствие опыта, сложную предсезонку, внутренние проблемы. Говоря о важности побед, Сёмин обычно сводил всё к роли очков в рейтинге УЕФА. А про свою команду говорил: «Мы куда-то пройдём, если заслужим этого. Если забьём и победим».

Для продолжения накопления опыта, конечно, «Локомотиву» надо крушить сегодня «Шальке» и верить в чудо от «Порту». Но если выбирать между гарантированной Лигой чемпионов на следующий год и шансом сыграть ещё 2-6 матчей в Лиге Европы сейчас, первый вариант выглядит лучше. Чемпионат России сейчас настолько же равный, насколько слабый. Тот же «Локомотив» весной едва не растерял вообще всё свое преимущество в чемпионской гонке. Сейчас ситуация такая, что весной придётся догонять, и здесь может сказаться любой нюанс.



Сегодня вечером у «Локомотива» есть шанс доказать, что он не зря попал в Лигу чемпионов. Что пять прошлых игр чему-то научили команду. Это возможность заработать и улучшить статистику. Для кого-то из игроков, вероятно, это последний шанс доказать что-то руководству своего и других клубов перед зимним трансферным периодом и дедлайном продления истекающих контрактов. А ещё сегодня планируется один из самых массовых еврокубковых выездов болельщиков «Локомотива». Причин побеждать достаточно, и пусть борьбы за Лигу Европы среди них нет.