«Звёзды «Реала» иногда нас побаивались». Удивительные истории от тренера ЦСКА

Он сказал, что придёт в 19:00, и в 19:00, минута в минуту, спустился в лобби отеля «Интерконтиненталь». Старая школа!



В штабе ЦСКА Виктор Онопко – главный специалист по Испании. Будучи футболистом, он десяток раз встречался с «Реалом». Ему есть что вспомнить, рассказать, посоветовать молодым одноклубникам перед заключительным матчем 2018 года.

— Сколько раз за сегодня вас в Мадриде узнали?

— Один раз. Подошёл на ресепшн отеля что-то спросить. Администратор сразу: «Виктор Онопко? О, «Реал Овьедо»!» В аэропорту часто узнают – тут, кажется, все футбольные люди. Даже молодые пограничники, которые в силу возраста вряд ли видели мою игру, проверяя паспорт, припоминают фамилию.



— Чувствуете себя в Испании как дома?

— Конечно. Я здесь много лет прожил-поиграл. Семья в Испании постоянно, дети здесь выросли. Когда переезжали, дочка ещё не разговаривала и не ходила. Сын постарше, на полтора года. В Испании осталось много друзей, с Испанией связана масса важных жизненных моментов. Так что воспринимаю её уже как вторую родину. Возвращаться-то мы всегда возвращаемся: и жена летает туда-сюда – и в Москву, и, когда ещё в Украине всё нормально было, в Донецк, Луганск, Киев. Но жить мы сразу решили в Испании. Нас хорошо, с любовью встретили. До сих пор люди спасибо говорят. Испанцы сами по себе хороший народ. Для меня эта страна по уровню жизни, по безопасности — №1 в мире. Всё есть – море, горы, снег. Комфортно работать, приятно отдыхать.

Фото: instagram.com/eugeonopko

— У детей испанский был первым языком?

— У Жени – да, а Виталик на момент переезда говорил по-русски. Первое слово, которое узнал тут, – tonto, дурак.



— Неожиданно.

— Поначалу в садике ничего не понимал, вот дети и обзывали. Сын пришёл домой, спрашивает: «А что такое tonto?». Ничего, быстро освоился. Сейчас по-испански дети шпарят лучше, чем по-русски.

— Семейный гимнастический клуб Онопко в Овьедо функционирует?

— Уже больше 10 лет. Хороший клуб, один из лучших в стране. На Наталье, моей жене, всё держится. Евгения теперь помогает маме. Дочка много лет за сборную Испании выступала, на юношеских Олимпийских играх в топ-15 входила, взрослый чемпионат страны выигрывала. Долгое время Евгения была лучшей воспитанницей «Омеги», приносила много призов, трофеев, и за это клуб получал субсидии от города. Мэрия поощряет подготовку молодых спортсменов.



— То есть вы не в убытке?

— Больших денег не зарабатываем, но на оплату труда тренеров, организацию турниров хватает. Зарплаты невысокие – максимум 800 евро. Испанка, тренер, ещё судейством подрабатывает.

Нечастые моменты, когда семья Онопко в сборе Фото: instagram.com/eugeonopko

— Чем сын занимается?

— В своё время в Овьедо отдавал его в футбол. Пришёл, побаловался – неинтересно. Вижу: не его. Потом ходил на плавание. Высот в спорте не добился – сосредоточился на образовании. Окончил экономический университет, сейчас в магистратуре.



— Какие испанские привычки приобрели вы – парковка бампер в бампер, сиеста?

— Вот чего не люблю, так это парковаться о бампер. Но перенял у испанцев многое. Например, научился правильному питанию. И в «Шахтёре», и в киевском «Динамо», и в «Спартаке» было по-другому. Только здесь я узнал, как следует ужинать накануне игры, как обедать, завтракать в день матча. Как восстанавливаться. Сиеста – вообще отличное изобретение.



— В Москве получается вздремнуть днём?

— В Москве с этим сложнее. Пока после тренировки до дома доберёшься, уже дело к вечеру. Но всё равно стараюсь поспать немного: не с двух до трёх, так с четырёх до пяти, с пяти до шести. А здесь это святое дело было. В 10:30 тренировка, в полдень уже свободен. От базы до дома 10 минут езды. С семьёй пообедаешь – и на боковую. Сиеста. Дети в садике, потом в школе чуть ли не до пяти вечера – почему бы не поспать в тишине? Перед играми вообще долго спал – часов до 10 утра. Крепкий сон, прогулка на свежем воздухе – лучшие лекарства от предматчевого мандража.

— Может быть, и в винах разбираетесь?

— Очень даже хорошо разбираюсь. До приезда в Испанию о вине вообще ничего не знал, а тут заинтересовался, вник в тему. С удовольствием езжу на бодеги, наблюдаю за процессом. Уйму специализированной литературы перечитал. По вкусу могу определить регион, где выращивался виноград. Есть небольшая коллекция вин дома – бутылок 200, подумываю большой погреб сделать. Жалею, что в своё время не приобрёл виноградник. Многие футболисты покупали – кто землю, кто готовые плантации, а мне как-то не до того было. Подсуетись я тогда, уже выпускал бы свою марку, как Иньеста.



— Как определить хорошее вино, только по цене и возрасту?

— Важнее знать, в каком регионе в какой год был урожай хороший. В Испании во всех провинциях есть своё вино. Абсолютно. Многое о продукте мне скажет бутылка, пробка. Если в бокале – цвет, аромат. Необязательно чем старее вино, тем лучше. В некоторых сортах, наоборот, после определённого срока вкусовые качества ухудшаются.



— Ваш земляк Семак тоже в этом деле знает толк.

— Сергей больше по французским винам специализируется, а я – по испанским.



— Испанцы мастаки прозвища давать. Вам кроме банального Ruso что-нибудь придумали?

— Меня так Луис Арагонес в «Овьедо» называл. Царство небесное, хороший был тренер, строгий мужик. Часто орал: «Ruso, ruso!». Но мы с ним замечательно ладили. Впрочем, у меня со всеми тренерами тут складывались отличные отношения – и с Античем, и с Фернандо Васкесом, и с Табаресом, который на ЧМ-2018 в Россию сборную Уругвая привозил.



— Из десятка матчей против мадридского «Реала» какой сильнее всех отпечатался в памяти?

— Самый грустный. Последний тур, им ничего уже не надо, а нам, наоборот, победа позарез нужна, чтобы спастись от вылета.

— Не спаслись?

— Увы. «Реал» прислал в Овьедо почти всю основу, но играл, как мне показалось, с ленцой. Могли и должны были побеждать! Вместо этого сыграли вничью и вылетели в Сегунду. Самое обидное, что команда-то в тот год подобралась приличная – тренер Антич с «Атлетико» чемпионом становился, игроки квалифицированные. Мы с более посредственным составом держались в середине таблицы, а с реально сильным – вылетели. Необъяснимо. Болельщики, конечно, бушевали.



— Тогда они машины футболистов на выезде со стадиона блокировали?

— Нет, это уже во втором дивизионе было. После вылета из Примеры «Овьедо» сохранил состав, оставил в силе зарплаты. Одна проблема – перестал платить. Из-за этого и не поднялись обратно. Финансовые неурядицы сказались на игре. Болельщики начали протестовать. На выезде из тоннеля на стадионе тормозили машины футболистов, выкрикивали ругательства. До рукоприкладства не дошло, но всё равно неприятно было.

— Вас, читал, не трогали.

— Так они же фальшь тонко чувствуют. А я на поле не думал о зарплате, долгах – выходил и убивался. За это ценили, уважали. До сих пор в Овьедо подходят, благодарят за игру.



— Полуторамиллионный долг так и не выбили из «Овьедо»?

— Уже, наверное, и не выбью. Надежды нет. Всё дело в том, что часть зарплаты была «чёрной» и оформлялась на третьих лиц, подставные фирмы. Если бы эти деньги вбелую платились, можно было бы побороться, а так концов уже не найти. Многим ребятам официально, по контрактам, задолжали, из-за этого клуб опускался ещё ниже. Была масса судов, но я к тому времени уже уехал.

— Один раз при вас «Овьедо» обыграл дома «Королевский клуб» — 1:0 20 лет назад. В городе тогда праздник был?

— Игра с «Реалом» — это всегда праздник, независимо от результата. «Королевский клуб», №1 в Испании. В названии моей команды, «Овьедо», тоже присутствует слово «Реал». Вся Испания, по сути, началась с Астурии. Это единственная территория, которая не была порабощена арабами и с которой началось отвоевание захваченных земель. Все королевские династии пошли оттуда. Поэтому в Овьедо к мадридскому «Реалу» всегда тепло относились. Но со своей команды всё равно спрашивали строго. Если вышел на поле, должен без остатка отдать всё игре. Это не только Овьедо касается – всей Испании. Тут совсем другое отношения, другая культура футбола, чем в России.



— Повышенные премиальные перед такими матчами бывали?

— Я в эти вопросы глубоко не вникал. Один момент врезался в память. Перед игрой с «Барселоной» Антич, наш тренер, пообещал: «Выиграете – из своего кармана выплачу премиальные».



— Выиграли?

— Представьте себе! Грохнули «Барсу» на «Камп Ноу». А в следующем туре дома, ведя после первого тайма 2:0, проиграли «Осасуне» — 2:3. Это нас и убило. Потом была ничья с «Реалом» и вылет.



— Обещание-то своё Радомир сдержал?

— После возвращения в Овьедо лично ходил и выдавал футболистам конверты. Сумму не помню – песеты ещё были. Но таких премиальных, как в России, в клубах калибра «Овьедо», естественно, не платили. Всё намного скромнее.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Испания Как «Сарагоса», «Мальорка» и «Расинг» оказались вне элиты испанского футбола.

— Удаление в первом же матче с «Реалом» запомнилось?

— Стёрлось из памяти. Я другой эпизод хорошо запомнил. В Сегунде за неделю два раза подряд нос ломали.



— Как?

— В одной игре сломали, а в следующей добавили. На мой взгляд, умышленно. У меня кровища, а судья фол в другую сторону показывает. Ну я эту кровь, в ладонь натёкшую, и швырнул в его сторону. Ещё пару ласковых сгоряча добавил. Он меня выгнал с поля.



— Быстро испанский матерный освоили?

— Матерный – да. С литературным поначалу проблемы были. Сам виноват. Выделили переводчика только на первый месяц – даже не от клуба, от агентов, которые меня привезли. Потом в Овьедо повстречал кубинца, Армандо, который в своё время учился в Союзе. Мы сдружились, и я предложил ему стать моим переводчиком. Сам, из своего кармана платил ему год или даже больше. Мне было комфортно, Армандо стал для нас почти членом семьи. Но в один прекрасный момент я вдруг осознал, что так вообще никогда не заговорю по-испански. И отказался от его услуг. Вдвоём с женой пошли в школу испанского языка и за два месяца освоили базовый уровень.



— У «Райо Вальекано» дерби с «Реалом» тоже были обведены в календаре красным кружком?

— Обязательно. Район Вальекано бедноватый, но крупный – миллион человек. Так что тут и социальный подтекст присутствовал – как в дерби «Севильи» с «Бетисом». Разумеется, по масштабу эти игры уступали матчам «Реала» с «Атлетико» или «Барселоной», но тоже отличались принципиальностью. На «Реале» стадион «Райо», обычно полупустой, всегда битком был.



— Вы же могли в более статусной мадридской команде оказаться?

— Неприятная история. Мог попасть в «Атлетико», но меня обманули агенты – один русский, два испанца.



— Можно подробнее?

— После окончания сезона в России, зимой, я подписал контракт с «Овьедо» и ушёл в отпуск. В контракте предусматривался пункт: если за это время найдётся другая команда, готовая заплатить «Спартаку» больше, «Овьедо» обязан будет меня отпустить. На словах эту опцию обсудили, а на бумагу её испанцы не перенесли. Типа забыли. И тут Антич, который приглашал в «Овьедо», переходит в «Атлетико».



— И зовёт за собой в Мадрид?

— Именно! Я с Радомиром поговорил по телефону, с братом его. Дал добро. Звонят агенты: «Не пойдёшь в «Овьедо» — тебя через ФИФА «зарубят», вообще нигде играть не будешь». Может, и тут обманули, не знаю. Если бы рядом оказался квалифицированный юрист или просто добросовестный агент, возможно, добился бы своего. А так рукой махнул: ладно, «Овьедо», так «Овьедо». А когда приехал, был просто потрясён тёплым приёмом – начиная с президента клуба и заканчивая простыми болельщиками.

Виктор Онопко в борьбе с Патриком Клюйвертом из «Барселоны» Фото: Allsport UK/ALLSPORT

— В порыве гнева эти добряки свиную голову на поле могут метнуть.

— В Овьедо монеты бросали. Песеты, тяжёлые… На следующий день после матча мы проводили восстановительную тренировку на стадионе. Бежишь по кругу, а вся кромка мелочью усеяна. Если собрать – на 100 евро, наверное, наберётся. В кого швыряли, не знаю. В судью, наверное. В меня, по счастью, ничего не прилетало.



— Против кого из звёздных нападающих «Реала» вам приходилось сложнее всего?

— Против Роналдо. Быстрый, мощный, взрывной. Таким тяжело противостоять. С Зиданом тоже было непросто, с Фигу.



— Тот «галактический» «Реал» действительно был «космосом»?

— Безусловно, на «Сантьяго Бернабеу» аура величия ощущалась. Командам типа «Овьедо» там чисто ментально было тяжело играть. Вроде бы всё то же делаешь, бегаешь, а всё равно скован, зажат. В то же время дома рвали и метали – иногда даже переигрывали Мадрид. Я смотрел на Рауля, на Йерро – и чувствовал: побаиваются. Будто другие люди – не те, что были на «Бернабеу».



— Тот «Реал» по именам выглядел внушительнее современного.

— А этот три раза подряд Лигу чемпионов выиграл. Да, тогда у них были Роналдо, Фигу, Зидан, Рауль, Роберто Карлос, Мичел Сальгадо, но с тех пор философия клуба не изменилась. Они по-прежнему собирают лучших со всего мира. Поэтому и остаются грандом, в который все стремятся попасть. Сами звёзды говорят: это космос во всём – внимании, атмосфере, составе, амбициях.



— Но вот нашумевшая стратегия «Зиданы и Павоны» себя не оправдала.

— Я понимаю, чего хотел Флорентино Перес, – чтобы рядом с корифеями быстрее росли свои воспитанники. Со временем от этой программы он отказался, но глобально политика клуба не изменилась: «Реал» покупает только лучших. Благодаря этому поднимает экономическую составляющую – за счёт продажи маек, рекламных контрактов, коммерческих турне. Заботу о благосостоянии и процветании клуба можно только приветствовать, но в моём представлении на первом месте в футболе должен стоять всё-таки футбол. И только на втором – бизнес. Тогда эта модель правильно работает. А если приоритеты расставлены иначе – начинаются проблемы. У меня есть свои соображения, почему ушёл Зидан.

Тренировка ЦСКА на базе «Реала» в Мадриде Фото: pfc-cska.com

— Поделитесь.

— Думаю, не нашёл общего языка с Пересом. Президент хотел Неймара купить, а тренер, видимо, не очень. На этой почве и произошли разногласия. А в итоге и Зидан ушёл, и Неймар не пришёл. Сейчас у Мадрида молодая команда. Наверное, ей не хватает звезды вроде Криштиану. Хотя, когда готовились к первой встрече в Москве, я наблюдал за играми «Реала», и мне нравились отдельные моменты, я видел мысль Лопетеги. Раньше надежда в основном на Роналду была, а теперь другим людям пришлось выходить на первые роли. Команда перестраивалась, но нужного баланса в обороне и атаке в сжатые сроки не нашли, что и предрешило отставку тренера.



— С психологической точки зрения где было тяжелее выступать, на «Сантьяго Бернабеу» или «Камп Ноу»?

— И там, и там сложно. В Барселоне более открытый стадион, трибуны плавно уходят вверх. А «Бернабеу» стеной нависает над тобой – такое впечатление, что болельщики сейчас посыплются вниз. Разные стадионы, разная атмосфера. Поле на «Камп Ноу» громадное.



— Изнутри «Бернабеу» изменился с тех пор, как сами играли?

— Ремонт сделали, но конструктивно ничего не изменилось. Раздевалка всё та же, маленькая, тесноватая.



— Многие молодые «армейцы» впервые выступят в столь легендарном месте. Что посоветуете им на правах старшего товарища?

— Каждый по-своему настраивается, готовится. Лёгкое волнение – естественное состояние перед игрой. Если не волнуешься – это плохо. Не надо бояться и думать, что играешь против «космической» команды. Ты футболист, и они – футболисты. А этот «Реал» мы совсем недавно побеждали.

Ещё одно чудо в «Лужниках»! Теперь от ЦСКА Следом за сборной Испании в Москве проиграл легендарный «Реал».

Главное, выходя на поле, верить и чувствовать, что можешь выиграть. Надо дать бой. Даже если не всё будет получаться, нужно бегать, стараться, помогать друг другу. Быть единым коллективом. Стараться играть в свой футбол, не выдумывая лишнего. Наконец, просто получать удовольствие от шикарной футбольной атмосферы. Игра с «Реалом» на исходе такого тяжёлого года – это на самом деле подарок. И именно так её следует воспринимать. Таких матчей не только в одном отдельно взятом сезоне – в жизни много не бывает.