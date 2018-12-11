«Я назвал его манчестерской, а не чёрной шлюхой». Расистский скандал в Англии

В главном матче тура в Англии «Челси» неожиданно обыграл «Ман Сити», нанеся команде Хосепа Гвардиолы первое поражение в чемпионате. Но футбол оказался не единственной темой для новостей после финального свистка. Другая тема – расследование в отношении нескольких болельщиков «Челси».

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Одной из основных мишеней фанатов в составе «Манчестер Сити» стал Рахим Стерлинг. Его оскорбляли на протяжении матча, в том числе с близкого расстояния, когда он подавал угловые. Нескольким болельщикам «Челси» по ходу игры делал замечание стюард. Внимание к проблеме привлёк сам Стерлинг. После матча он сообщил инспектору матча о расистских оскорблениях. Было начато расследование.

Также после матча Стерлинг опубликовал пост в «Инстаграме», в котором обвинил СМИ в том, что они «подливают масло в огонь» агрессивного отношения к журналистам. К посту он прикрепил два фото: скриншоты газеты Daily Mail. Речь в них идёт о двух статьях. Первый скриншот статьи с заголовком: «20-летний игрок «Ман Сити» Тосин Адерабиойо, который ни разу не сыграл в АПЛ, купил особняк за два с лишним миллиона фунтов стерлингов». Вторая статья (на втором скриншоте в посте «инстаграма») посвящена Филу Фодену. Она называется так: «20-летний юниор «Ман Сити» покупает двухмиллионный дом своей матери».

Перевод: «Вот два игрока. Они выступают за одну команду, карьера обоих только начинается, но оба делают успехи и прогрессируют. Также они оба купили дома своим матерям, которые вложили столько любви и усилий, чтобы помочь им добиться успеха. Но посмотрите, как по-разному это преподносят СМИ, когда речь идёт о белом игроке и чёрном игроке. Это неприемлемо. Оба молоды, оба не сделали ничего неправильного, но одного из них, чёрного парня, СМИ выставляют в дурном свете. Это поощрение расизма и агрессивного поведения. Поэтому я обращаюсь к СМИ: если вы не понимаете, почему люди становятся расистами, подумайте ещё раз о честности своих публикаций и давайте всем равные условия».

Этот пост Стерлинга вызвал огромную поддержку в соцсетях и волну обсуждения в СМИ. Его поддерживают, а тема расизма в СМИ стала поводом для полемики во многих английских изданиях.

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Одновременно с расследованием лиги «Челси» также заявил о внутреннем клубном расследовании инцидента. Оно быстро принесло первые результаты: четыре болельщика получили запрет на посещение матчей команды сроком на пять лет. Вот эпизод, из-за которого они получили наказание. Предполагается, что Стерлингу кричат fu***ng black c**t («чертова чёрная б***ь»).

Расследование лиги ещё не закончено, но жизнь людей, которых обвинили в расизме, уже изменилась. Вот что рассказал Колин Уинг, 60-летний болельщик с видео.

«Мне очень стыдно за своё поведение. Я ужасно чувствую себя. Но я не называл его чёрной шлюхой. Я называл его манчестерской шлюхой (manc, манкунианский). Я хожу на стадион 50 лет, я всегда в первых рядах, перед камерами. Если бы я был расистом и кричал что-то расистское, это бы давно заметили. В любом случае приношу извинения Стерлингу. Ругаться нехорошо. Меня понесло, и я вёл себя недопустимо. Но я уже потерял из-за этого эпизода работу и потерял сезонный абонемент на матчи. Все получили, что хотели. Может, можно теперь просто оставить меня в покое?».

Пока официальное расследование лиги не закончено, журналисты нашли болельщика, который находился рядом с Уингом во время матча. Чёрный болельщик «Челси», Натан Льюис, который сидел рядом с мужчиной, обвинённым в расизме, сделал заявление. Он утверждает, что расистских выкриков не слышал. «На протяжении игры в адрес отовсюду неслись оскорбления. Но я могу совершенно честно сказать, что не слышал ничего расистского. Я не одобряю поведение болельщиков. Многие поворачивались ко мне и спрашивали, почему я не присоединяюсь к их кричалкам, почему я не с ними. Я думаю, что смотреть на такую агрессивную толпу с поля, с расстояния нескольких метров, не только неприятно, но и довольно страшно. Я считаю такое агрессивное поведение отвратительным. Но, повторяю, я не услышал никаких расистских заявлений, хотя это не значит, что их не было».