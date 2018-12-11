Время сжигать мосты. Почему я хочу, чтобы сегодня забил Фёдор Смолов

Если к Новому году вас начинает накрывать депрессия и вы думаете, что плохо провели последние 12 месяцев, просто подумайте о Фёдоре Смолове. Не жалейте его, потому что он сам будет против того, чтобы его жалели, а вы так до конца ему и не простили ту глупую сочинскую «паненку». Не радуйтесь, что у кого-то дела ещё хуже, потому что это признак дурного воспитания, а я верю в ваше хорошее воспитание. Просто подумайте.

Человек целенаправленно готовился стать главной звездой сборной России на самом важном турнире в истории команды, готовился уехать играть в Европу, в еврокубках. А в итоге получил скамейку сборной, главный промах года, еврокубки в «Локомотиве», которые по факту закончились после четвёртого тура, и травму на момент, когда шли матчи Лиги чемпионов. Хуже придумать просто невозможно.

10 главных разочарований первого круга РПЛ Команды, тренеры и футболисты, которые в стартовые 15 туров расстраивали чаще, чем радовали. Глушаков тоже тут.

В голову к Фёдору, конечно, не залезть, но по-человечески мы можем понять, что с ним сейчас происходит. Безусловно, это безбрежное разочарование — всё, что должно было идти в гору, рассыпалось в один момент. Совершенно точно, это сомнения в себе и самокопание, потому что Смолов, который несколько лет был олицетворением необходимой для нападающего уверенности, всё растерял. Он принял неверное решение перед пенальти в ворота Хорватии, он принял поспешное решение перейти в «Локомотив». Понятно, что здесь уже был принцип «куда угодно, лишь бы в Лигу чемпионов», но для форварда, который ни разу не забивал в контратаках с начала сезона-2016/17, переход в команду, которая стала чемпионом благодаря контригре, означал действительно сомнительный стилевой выбор.

Не будем рисовать этот портрет ощущений только розовыми красками и скажем ещё об одном. Вне всяких сомнений, самолюбие Фёдора Смолова уязвлено. Сборная сыграла на чемпионате мира здорово, а сам Фёдор не просто не стал кумиром — кумиром стал его конкурент в борьбе за место в атаке, который всю дорогу до мундиаля считался антагонистом. Прописная истина из роскошного фильма «Три идиота» гласит: «Если ваш друг провалился, вам грустно, но если стал первым — вам ещё грустнее». Это закон жизни, тем более в такой переполненной собственным эго социальной группе, как футбольные нападающие.



Да, в какой-то момент Смолов не справился с собственным уязвлённым эго — это стало очевидно, когда он пошёл бить пенальти «Спартаку», хотя было понятно, что это не лучший момент для того, чтобы что-то себе доказать. Кевин Кураньи, сложный по характеру человек и благодаря этому классный бомбардир, сказал о Смолове, что его проблемы никак не связаны с техникой — только с психологией. Кураньи, возможно, лучше других знает, о чём говорит: много раз по ходу карьеры у него случались проблемы с контролем над эго, в том числе и в сборной Германии, но он находил возможности побороть себя и вернуться на прежний уровень.

Кураньи: проблемы Смолова – чистая психология, навыки никуда не делись

Теперь это необходимо сделать Фёдору. В календарном году, который для него стал бесконечным кошмаром, остался всего один матч. Матч в той самой Лиге чемпионов, о которой он так давно мечтал. Матч, победа в котором может невероятным образом подарить «Локомотиву» евровесну после четырёх поражений подряд на старте группового этапа. Конечно, гол в нём не перекроет всё то плохое, что случилось со Смоловым в 2018-м, но позволит сжечь мосты уходящего года. И войти в 2019-й таким, каким мы привыкли видеть его до чемпионата мира.