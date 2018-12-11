Слиты записи телефонных звонков, где Глушаков угрожает жене. Это какой-то ад

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков может в ближайшее время столкнуться с серьёзными проблемами с законом.

По информации телеграм-канала Mash, в правоохранительных органах в настоящий момент идёт проверка футболиста из-за угрозы убийством после того, как на него было написано заявление с соответствующим обвинением. Уточняется, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.

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Расшифровка.

«И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому. К сожалению, ну надо выбирать, жизнь такая жёсткая штука. Я вижу, как ты меня **********, думаю, и я буду теперь тебя везде *****, пороть *****, *****.



Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы *****, *****, через очень серьёзных людей я буду заходить туда, через ФСО.

Вот за эти слова, что ты сказала в суде, ****, мрази *******, будете с чеченцами разговаривать, ***** вам *****.



Если мирного не будет ничего *****, тебе ******, тебе жизни не будет, клянусь тебе. ****, ******* *****, мразь ты, *****, ты просто ****** ***** ничтожество. Я тебе обещаю это! Тебе жизни не будет в Москве ***** и вообще тебе жизни не будет, тебе ***** будет *****.



И денег дам, если ты ***** где-то, куда-то своё жало запилишь, я тебе клянусь, тебе ***** будет *****. Чтобы ты ***** сдохла, тварь ******. У меня первый был трогательный день, — это когда дядя умер *****, а второй – это ты *****, мразь ******.



Чтобы ты ***** сдохла, мразь *******, ***** ******** ******, ****, предательница конченая. Я тебя, ****, тварь, сотру в порошок *****. ***** *******, шаболда *****, крыса *****. Чтобы ты сдохла, ****. Я того в рот ****, я тебя уничтожу *****», — говорил футболист, обращаясь к супруге.

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, подтвердил, что его подопечная подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес.

«Я не знаю, какие проблемы на данный момент возникли у Дениса Глушакова, но Дарья действительно подала заявление в правоохранительные органы по факту угроз в её адрес. Эти угрозы связаны с судебным процессом, который проходит в Никулинском районном суде. Лица, которые ей угрожают, требуют, чтобы она отказалась от своих исковых требований в рамках раздела имущества и взыскания алиментов. Было подано заявление с соответствующими доказательствами этих угроз. Мы будем ждать завершения проверки и по её результатам всё озвучим. По поводу дополнительной информации — не видим смысла её сейчас давать, чтобы не оказывать воздействие на проверку. Что касается записи с угрозами, то она у нас действительно имеется», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь Это продолжение грязной войны.

В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».

Недавно Глушаков написал заявление в полицию на свою жену. Игрок обвиняет супругу в мошенничестве. При этом отмечается, что ранее с имущества футболиста был снят арест, а сам Глушаков вывел со счетов жены 300 млн рублей, обойдя суд.