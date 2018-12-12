В центре Ливерпуля появился мурал с Клоппом. Фаны «Эвертона» туда не ходят

«Балтийский треугольник» – престижный район Ливерпуля. Здесь, между парламентской улицей и Парк лейн, расположен Городской совет, а также несколько бизнес-центров с офисами IT-компаний, крупного чайного бренда и множество стартапов. Но сейчас это место оказалось в центре внимания не из-за торговых сделок или новых технологий. А из-за уличной культуры.

На стене одного из домов нарисовали мурал с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Граффити нарисовано на углу Джамайка-стрит и Брик-стрит. Работу выполнил уличный художник Akse, который раньше рисовал, в частности, граффити с Хуаном Матой. «Ливерпуль» публиковал в соцсетях посты с ходом работы.

Вот так выглядит готовое изображение.

Вид ночью.

Видео с разных ракурсов.

На фоне мурала делают селфи болельщики «Ливерпуля» и туристы, о нём рассказали в СМИ. Но не все оказались довольны появлением Клоппа в центре города. Среди недовольных, разумеется, болельщики «Эвертона». Им не нравится, что мурал сделан в исторической части города – на нейтральной территории.

Вот что пишут в «Твиттере» в комментариях к посту, который опубликован в аккаунте не «Ливерпуля», а самого «Балтийского треугольника», то есть в нейтральном месте.

blue is the colour: «Не собираюсь ходить в район, где мне придётся смотреть на это».



Gary Savage: «Долго не простоит».



Bally's Boots: «Как обидеть полгорода за раз. Не стоило вам этого делать».

Mounsey.: «Уфф, футбол. А можно в следующий раз «Битлз» или что-то нормальное?»



Mounsey.: «Я не против футбола, но в «Балтийском треугольнике» это неуместно. Это разделяет».



Blue cladding: «Мурал с Мартинесом был на «Гудисон Парке». Рисовали бы своего Клоппа на «Энфилде». Центр города для всех».



paul hollis: «Это ещё раз доказывает, что «Балтийский треугольник» испортился. Это больше не богемное место».



Angie: «Я болельщик «Эвертона», но я бы понял, если бы нарисовали Пэйсли, Далглиша. Да хоть Рафу – парней, которые что-то выиграли. Но что здесь делает Клопп?!».



Phil O'Rourke: «Больше сюда не приду».



Некоторые не ограничиваются комментариями.

Пока мурал стоит и даже не испорчен.