Игроки «Наполи» – придурки. «Ливерпуль» вылез в плей-офф ЛЧ!

Ни одна группа не интриговала перед последним туром этой стадии Лиги чемпионов так, как группа C. Все четыре команды сохраняли шансы на продолжение выступления в еврокубках весной. «Наполи» (9 очков), «ПСЖ» (8) и «Ливерпуль» (6) боролись за плей-офф Лиги чемпионов, а «Црвена Звезда» (4) мечтала о третьем месте и плей-офф Лиги Европы.

«Црвена Звезда» на своём поле сыграла вничью с «Наполи» и победила «Ливерпуль», однако на третью сенсацию команду Владана Милоевича не хватило. Сербы оказались бессильны против скорости и дриблинга Килиана Мбаппе и Неймара, сделавших результат в пользу ПСЖ. Лучший молодой игрок мира выкатил мяч на пустые ворота Эдинсону Кавани, а потом поучаствовал в голевой атаке, которую завершил блестящим соло Неймар. В концовке уже сам бразилец ассистировал «блондину» Мбаппе – и тот превратил выигрыш «ПСЖ» в крупный.

Финалист прошлой Лиги чемпионов «Ливерпуль» мог зацепиться за плей-офф, только взяв три очка во встрече с «Наполи». В случае выигрыша ПСЖ красным требовалась победа со счётом 1:0 или в два и более мяча. Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти своеобразно оценил шансы своей команды на попадание в 1/8 финала ЛЧ: «Если мы не выйдем в плей-офф, то мы придурки».

Исходя из логики Анчелотти, теперь его игроки должны чувствовать себя придурками. Но если серьёзно, то и «Ливерпуль», и «Наполи» заслуживали высших оценок за потрясающий матч на «Энфилде». Эта игра была достойна плей-офф Лиги чемпионов! Очень жаль, что жребий свёл трёх таких сильных соперников на групповом этапе. Если бы в компенсированное время нападающий гостей Аркадиуш Милик реализовал «стопроцентный» момент, «Наполи» финишировал бы на втором месте, а «Ливерпуль» – на третьем. Поляк из убойной позиции пробил во вратаря Алисона Бекера, который этим сейвом оправдал потраченные на него в межсезонье 62,5 млн евро.

Команда Анчелотти лучше, агрессивнее начала матч на «Энфилде», несмотря на то, что активнее идти вперёд следовало англичанам. Возможно, итальянский тренер просил забить быстрый гол. Но ставка не сыграла, а по истечении получаса случилось то, что почти всегда случается на «Энфилде» – гол «Ливерпуля». «Наполи» тоже был наказан за минимальную ошибку в обороне. Мохамед Салах, оформивший четырьмя днями ранее хет-трик во встрече с «Борнмутом», легко разобрался с одним из лучших защитников Серии А Калиду Кулибали и отправил мяч в ворота. Настоящий Салах вернулся!

Первый тайм команда Юргена Клоппа по ударам 7:3 (в створ – 1:1), а во втором тайме статистическое преимущество красных было ещё больше – 15:5 (в створ – 3:2). Как видно из этих цифр, после перерыва соперники били по воротам в два раза чаще. Великолепный спектакль на «Энфилде» действительно захватывал до финального свистка, и «Наполи» создавал не менее опасные моменты, чем «Ливерпуль». Красным чуть-чуть больше повезло. Это значит, что Лига чемпионов не потеряет свою самую яркую команду прошлого сезона.