Пришло время отдать повязку

Часть фанатов «Спартака» требует лишить Глушакова капитанской повязки. Клуб принципиален: «Да-да, мы вас услышали, но Денис остаётся капитаном по решению команды».

Логика была понятна. До этой недели действительно не существовало оснований лишать Глушакова повязки. Вообще, клубам стоит почаще прислушиваться к болельщикам, но не в этом случае. Особенно когда значительная часть фанатов уверены, что чемпионство выиграл только Каррера, а роль футболистов в этом минимальна. Такие люди никогда не согласятся с тем, что у итальянца были свои минусы (низкая интенсивность тренировок, практически отсутствовал разбор неудачных действий). Нельзя было соглашаться на требование фанатов, которые при любой критике Карреры в СМИ поливали проплаченных клубом журналистов. Забавно, что деньги получил как раз фанат, настроенный негативно к Глушакову. Хотя и тут не стоит обобщать.

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Обобщение – один из самых отвратительных приёмов. Вот два крайне сомнительных убеждения:



1. Всем журналистам, которые критикуют Карреру, заплатил Измайлов.

2. Всем фанатам, которые гнобят Глушакова, заплатил Трабукки.

Я не могу оспаривать или подтверждать эти точки зрения. Тут просто нет доказательств (на данный момент). Но убеждён, что большинство и тех, и других выражают свои реальные убеждения, а не проплаченные. Могу говорить за себя. На мой взгляд, ситуация изменилась после новых аудиосообщений. Пускай даже их публикация весьма похожа на целенаправленный «слив».

Слиты записи телефонных звонков, где Глушаков угрожает жене. Это какой-то ад Детям и слабонервным лучше этого не слышать.

Нельзя защищать Глушакова по инерции. До публикации аудио он должен был оставаться капитаном. После – нет. Представьте, что ждало бы полузащитника в Испании, Англии или Германии. Если мы на самом деле хотим прийти к уровню европейских лиг, то нужно делать соответствующие шаги. Английская федерация футбола (вопреки желанию главного тренера) лишила Джона Терри капитанской повязки за измену супруге с девушкой Уэйна Бриджа. У Глушакова история похлеще – не только видео из бани, но и жёсткие угрозы жене с обещанием привлечь спецслужбы и много кого ещё. Вот это действительно недостойно капитана. Тут уже не просто разногласия с тренером, через которые прошла половина футболистов РПЛ.



Символично, что монолог Глушакова появился в тот же день, когда Зобнина признали джентльменом года. Все, кто лично его знает, не дадут соврать, что это действительно скромнейший и адекватнейший человек. Ещё одно подтверждение, что не стоит всех футболистов мазать одной краской, мол, они зажравшиеся коты. Так удобно, когда не персонализируешь.

При всей любви к Зобнину, который видится лучшим футболистом «Спартака» и фундаментальным игроком для сборной, он вряд ли подходит на роль капитана. Тут уместнее говорить о темпераментном Джикии.

Почему Джикия – будущий капитан «Спартака». А может, и сборной России Как пройти все круги ада в российском футболе, но оказаться в «Спартаке».

Вряд ли аккуратный Кононов поменяет капитана сегодня, в заключительном матче года. Разве что зимой на сборах, когда страсти улягутся. В этой ситуации разумнее всего Глушакову самому отказаться от повязки. Да, Дениса выбрала команда. И, возможно, партнёры до сих пор хотят, чтобы хавбек оставался капитаном, вопреки всему. Но важно понимать: страдает имидж не только «Спартака», но и каждого футболиста/тренера, который надел белую майку с «восьмёркой». Даже при желании партнёров не стоит их подставлять.

Так что самостоятельный отказ от повязки (как это сделал в своё время Анюков в «Зените») был бы достойным жестом, который мог бы сбавить напряжение уже сейчас.

P.S. После публикации этой статьи появилось очередное аудиосообщение. В нем Глушаков продолжает угрожать жене минимальными алиментами, но одна фраза важна к контексте капитанской повязки. Глушаков уже сейчас говорит о том, что после окончания контракта уедет играть в Грозный. Если полузащитник действительно думает о другом клубе, то это еще один аргумент, почему футболист и капитанская повязка плохо совместимы.