«За деньги от победы над «Барселоной» купил участок на Новой Риге»

С Файзуллиным мы условились о встрече при первом удобном случае ещё в апреле 2017-го, но только сейчас этот случай представился. Ильшат завернул в Москву на пару дней по пути из Еревана в Сантандер и, как обещал, вышел на связь. В Испании у Файзуллина дом, семья, в Армении – работа. С актуальной темы и начали разговор за чашкой кофе с одним из самых ярких игроков ЦСКА 90-х.

Фото: «Чемпионат»

«А я вас помню – шустрый такой…»

— Если не ошибаюсь, вы ехали в «Бананц» не главным тренером.

— Должность директора академии предполагает наличие тренерской лицензии и определённый стаж работы в этой сфере. И то, и другое у меня было – несколько лет занимал аналогичный пост в «Локомотиве». Спасибо за рекомендации Диме Ананко – это он посоветовал меня руководству «Бананца», сработал агентом на добровольных началах. Мы и раньше друг друга знали, и за ветеранов бегали. Лишний раз убедился, насколько тесен мир футбола.

— Карпин поначалу тоже не собирался засиживаться на тренерской лавке, а потом втянулся. Понравилось. Ваш случай?

— Ну, мы же не знаем доподлинно: может, в душе Валера стремился стать тренером. А меня бог, родители, тренеры направили на тот путь, которым иду. Видимо, генеральный директор и президент «Бананца» убедились в моей состоятельности, оценили объём работы, проделанной в клубной академии, раз предложили возглавить первую команду. Сначала в качестве «и. о.», а потом и полноправного главного.

— Неожиданный поворот?

— Когда тебя из одной сферы в другую зовут – это неожиданность. А тренерской мудрости ты что в детской секции, что в академии набираешься. Главное, чтобы футболисты понимали, чего от них хочешь, верили тебе, чувствовали, что развиваются. Все хотят опытного специалиста, но в футболе не всё опытом измеряется. Может быть, вас завтра поставь тренером – начнёте выигрывать, потому что нашли подход к коллективу. У меня не было навязчивой идеи во что бы то ни стало принять команду. Шёл в спокойном русле – и пришёл к ней.



— В этом году футбольные кадры из России массово устремились в Армению. Завелись деньги?

— Деньги там всегда были. Армянский народ маленький, но богатых людей много. Два миллиона армян непосредственно в Армении проживает и ещё 10 миллионов – по всему миру: Франция, Америка, Россия… Денежный поток постоянно идёт в страну. Важно, что пришли серьёзные люди, которые хотят реально развить футбол – строить академии, вкладываться в инфраструктуру. Лигу уже расширили до девяти команд, и, скорее всего, на этом не остановятся. Считаю, это правильное решение.

Российские футболисты массово ринулись в Армению. С чего вдруг? За одно трансферное окно армянские клубы набрали четыре десятка россиян, не считая тренеров и менеджеров.

— С главным учредителем, господином Челоянцем, на связи?

— Больше общаюсь с Грачиком Сергеевичем Агабекяном, генеральным директором, а Джеван Крикорович, человек занятой. Когда лично общаемся, когда по телефону.



— Уровень зарплат в чемпионате Армении…

— Если человек едет из ФНЛ в Армению, наверное, он получает больше, чем имел в России.



— У вас русских много?

— Илья Гультяев, Соловьёв Миша. Я. Вроде всё.



— Второе место «Бананца» после первой части сезона – успех?

— Наверное, это плоды работы, проделанной в последние два месяца. Ребята на совесть выполняют свои обязанности, забивают голы, дают результат. Цели у нас простые у трудные одновременно – побеждать в каждом матче и стремиться к первому месту. Без мыслей о выигрыше в любой игре не стоит участвовать.



— В Армении помнят вас как игрока?

— Недавно таксист спросил фамилию. Назвал. «А я вас помню, — обрадовался он. – Шустрый такой…» Хотя в Ереване мне сыграть не довелось – только в Москве против «Арарата» выходил, а потом Союз развалился.



— А как всё-таки правильно пишется ваша фамилия: с одной или двумя «л»?

— С удвоением: Файзуллин. Фамилия-то татарская. Правда, газеты, справочники вторую «л» постоянно «теряли». Я не обижался, спокойно к этому относился.

«Полгода футбол, полгода – хоккей с мячом»

— Вы же начинали в хоккее с мячом?

— До 10-11 лет совмещал два вида: зимой – хоккей с мячом, с мая по сентябрь – футбол. В моём советском детстве в порядке вещей было заниматься разными видами. Потом уже даже не мы – спорт нас выбирал.



— За зиму футбольных навыков не теряли?

— Так мы полностью футбол не забрасывали – играли в спортзале. А как снег сходил, на центральный стадион выходили. Там как-то даже зональный турнир юношеского чемпионата Союза проводили. Кирьяков за сборную Москвы играл, за Ленинград – Саленко. А мы им мячи подавали. Осинники недалеко от Калтана находятся, где Саша Головин родился. Известный хоккеист Капризов – тоже из наших краёв.



— Отец в забое трудился?

— Папа – шахтёр, мама – парикмахер. Приехали на Кузбасс из-под Казани на заработки. Осели. Там мы и родились – я, брат, сестра. Кроме шахт там ничего и не было.



— Несчастные случаи – взрывы, завалы – на производстве бывали?



— В советское время такие вещи не афишировались – строгая цензура. Но если бы с нашими знакомыми что-то случилось, мы бы знали. Городок небольшой – новости быстро разлетаются. При мне – а я прожил в Осинниках до 13 лет – взрослые таких разговоров не заводили. И то, что шахтёры вечно чумазые от угольной пыли – тоже стереотип. Папа всегда возвращался домой чисто вымытым, только жутко уставшим. Когда слышу, что футболисты выматываются на работе, мне становится чуть-чуть неудобно. На шахте, в забое – вот где люди реально вкалывают.



— Самое яркое воспоминание из детства?

— На турнире в Кемерово тренер поставил в защиту, а я стал лучшим бомбардиром. Только в последнем матче вернулся в атаку, пять штук наколотил. Какую-то игрушку дали. Меня ещё после награждения спросили про любимого футболиста. Назвал Пеле, хотя в Союзе больше Блохин на слуху был.



— Где вы Пеле могли увидеть?

— А нас в Кемерово в кино водили, на фильм «Это Пеле». Сильное впечатление он на меня произвёл. После него пришло осознание, каким должен быть футболист.

«Кашпировского смотрел, Чумака… ЧМ-1986 – нет»

— В ФШМ по объявлению попали?

— В то время, сами знаете, ни Интернета, ничего не было – кроме писем и телефона. В «Советском спорте» мой тренер Беленков увидел заметку о наборе ребят в ФШМ. Написал письмо по указанному адресу, приложил мои фотографии, характеристики. Тренер Бабков из столицы ответил: «Приезжайте». А так как моя старшая сестра в Москве училась и могла присмотреть за мной, родители не стали возражать. У неё и остановился. Три месяца меня просматривали и в конце концов взяли.

Ильшат Файзуллин и Денис Машкарин Фото: из личного архива Ильшата Файзуллина

— Что чувствуешь, в 13 лет попадая из маленького провинциального городка в Москву?

— А я уже был в Москве с родителями – в 1983 или 1984 году гостили у родни. Второй приезд совпал с чемпионатом мира в Мексике. Самое смешное, что игры не смотрел толком – только какие-то фрагменты, вроде знаменитого гола Марадоны англичанам. Я вообще в подростковом возрасте за взрослыми турнирами не следил. Когда моих друзей спрашивали о любимом футболисте, не раз задумывался: а как ответил бы я? Так и не придумал. Целенаправленно мы только Кашпировского смотрели (смеётся). Вся страна смотрела.



— Кашпировского или Чумака?

— Воду заряжал кто? Чумак? Вот, его тоже смотрели! А с Кашпировским любопытство разбирало: заснём, не заснём? Смотрели смеха ради.

— Как проходил день в интернате?

— С утра подъём, зарядка, завтрак, а дальше зависело от дня недели – либо школа, либо первая тренировка. Потом обед и вечером ещё одно занятие.



— Кто были вашими соседями?

— С Гаврилиным и Бутом комнату делили. Москвичи по субботам разъезжались по домам, а мы, иногородние, оставались. С нами борцы, конькобежцы жили, но с ними только в столовой пересекались. Сосуществовали дружно, на ерунду времени не оставалось. А кормили так, что нынешние дети позавидовали бы: всё натуральное. По субботам даже красную икру давали.

«В справочниках пишут: «Чемпион СССР». В списках значился – уже хорошо»

— Как попали в ЦСКА?

— Нужно было решать вопрос с армией. Бабков и решил – устроил в ЦСКА. Этому человеку я многим обязан. Владимир Сергеевич научил меня обводке, обманным движениям, наглости на поле – качествам, необходимым для игры в высшей лиге.

Фото: из личного архива Ильшата Файзуллина

— Переход в первую команду ЦСКА отпечатался в памяти?

— Сначала подтягивали в запас, как обычно, выпускали на 10-15 минут. А потом случился переломный год для игроков старшего поколения. Многие уехали за рубеж, освободили место молодым. Из дубля тогда меня, Гущина, Минько подняли. Гришин уже в основе был. Тренер Костылев доверял молодёжи, и большинство ребят этим шансом воспользовалось.



— Вы и «золотой» сезон немного застали?

— Был в команде. Тренировался с основой, пару раз на замену вышел. Медали не дали – за что давать, если 15 минут сыграл? – хотя в справочниках и прессе пишут: «Чемпион Советского Союза». В списках значился – уже хорошо.



— Что из того сезона запомнилось?

— Кубок, наверное. С трибуны игру смотрел. 3:2 наши победили «Торпедо». Впечатлило.



— Были на базе, когда поступило известие о гибели Михаила Ерёмина?

— В то утро молодняк забрали на Угорку, на призывной пункт – отметиться, подписать какую-то бумагу. О трагедии сообщил тренер Кузнецов, приехавший за нами.



— Военную форму сколько раз надевали?

— Первый раз – на присягу в роте, второй – для фото с лейтенантскими погонами, на документы. В этом звании и уволился из армии. Служил, получается, только на футбольном поле.



— В советское время за звания полагались надбавки.

— Я получал зарплату в футбольном клубе ЦСКА и, честно, не знаю, зависел её размер от погонов или нет. Понятно, что у нас она была выше, чем у лейтенантов, служивших на границе. Про цифры не спрашивайте – не помню. На жизнь хватало. Это у Саши Гришина, Димы Кузнецова память на такие детали феноменальная. Мне только первая зарплата запомнилась, рядового. 220 рублей выписывали на одного человека, чтобы потом разделили пополам. По 110 на брата получалось.

Гришин: в «Рубине» Бердыев перед матчами забивал барана! Как Гришина «вела» «Барселона», звал Романцев, обманывал родной ЦСКА и убивали бандиты – в пламенном интервью, которое нельзя пропустить.

— Первый гол за ЦСКА, «Пахтакору», тоже не помните?

— Такое забудешь! Этот гол помог задержаться в ЦСКА, дал толчок карьере. Ничья нас не устраивала – вылетали из Кубка. Павел Фёдорович и выпустил на замену с заданием забить. Олег Сергеев, молодец, сориентировался, сбросил мяч. Мне оставалось расстрелять ворота с пяти метров. Чувства 18-летнего мальчишки в тот момент не передать словами – забить за ЦСКА, ещё и победный… В полной мере счастье ощутил, когда у меня автограф попросили. Впервые в жизни.



— Покрытие в манеже было жёсткое.

— Сейчас не понимаю, как мы это выдерживали, в кедах на тонкой подошве, а тогда ни о чём таком не задумывались. Играли и играли. Видимо, сильные были. Не ломались.

«На Лигу чемпионов транспортным бортом – с лавками вдоль стен – летали»

— Какой выезд терпеть не могли?

— Наверное, в Находку. Но и эти перелёты я нормально переносил.



— Летали рейсовыми самолётами?

— Ну что вы, мы же ЦСКА. Летали с Чкаловского аэродрома, военным самолётом, с пропеллерами. В Находку добирались с тремя или четырьмя посадками. Самолётик маленький – часто дозаправку делать надо. А в Германию – на сборы и игры Лиги чемпионов – транспортным бортом – с лавками вдоль стен – добирались.



— Всем места хватало?

— Помещались. Когда спать хотели, ложились прямо на полу, на сумки. Внимания на такие мелочи не обращали – в молодости любая поездка в радость. Особенно – за границу. Это сейчас уже, с возрастом, от каждого колыхания самолёта вздрагиваешь, раньше даже не замечал.



— По воспоминаниям Дмитрия Кузнецова, «старички» гоняли молодых, в том числе его, в магазин за едой-напитками. Вас посылали?

— Я позже пришёл. Поколения менялись, а вместе с ними взаимоотношения в коллективе. Если кому-то что-то надо было – сами ходили и покупали. Мячи таскали, в квадрат заходили – это нормальное явление, никуда не денешься. У этой банды – Кузнецов, Брошин, Татарчук, Корнеев – мяч отнять нереально было. Дима Харин, хоть и вратарь, ногами играл лучше любого полевого. Там все техничные были, поэтому и играли так.



— Душой компании Гришин был?

— Сашка по жизни человек-позитив. Один из главных весельчаков команды 1990-х.



— При вас его Новосадов на сборах гонял?

— При мне Андрюха за Карсаковым бегал. Видимо, поиздевался Карсак над ним в игровом плане, разозлил. Инстинкт самосохранения у Димы хорошо работал – убежал. Андрей вспыльчивый, но отходчивый. На самом деле добрый парень.

«После второго-третьего голов ЦСКА «Камп Ноу» смолк»

— Присутствовали при знаменитом обещании начальника команды Мурашко: за проход «Барселоны» — 25 тысяч долларов каждому?

— Если не изменяет память, оно в бане прозвучало. Лучше у Олега Сергеева уточнить – он точно присутствовал при разговоре. В нём старшие ребята участвовали – нам, молодым, в такие вопросы не положено было лезть.



— Когда вышли на «Камп Ноу», дух не перехватило?

— Когда с поля не видно последних рядов, это, конечно, впечатляет. И очень приятно было сыграть на хорошем травяном покрове. Сами знаете, какие в России были поля в 90-х. «Лужники», Камышин, ещё два-три газона приличных – остальные безобразные. «Венгерка» в «Лужниках» за счастье была. Когда выходишь на такой ковёр, как в Барселоне, хочется творить.



— Вам это удалось.

— Допускаю, что, сыграй мы там ещё игр 20 – все 20 проиграли бы. Но в тот вечер всё сошлось – и поле, и командные действия, и индивидуальные. После второго-третьего голов ЦСКА «Камп Ноу» — все 50 или 70 тысяч зрителей – смолк, только наш подсказ был слышен. В такие моменты не думаешь о зарплатах, премиальных – просто наслаждаешься моментом. Нам для ощущения счастья достаточно было мяча и ровной поляны. Наверное, мы чуть больше любили футбол, чем материальные блага.



— Гришин простодушно объяснял свою раннюю замену на «Камп Ноу»: перенервничал, скажем так.

— Не думаю, что кто-то там испугался. И уж точно не из-за Сашки два мяча получили. Всей командой пропускали – всей командой забивали.



— Помните установку Костылева – стоять возле Кумана?

— А она была? Ну, раз давал, значит, стоял. Он же не забил нам? Получается, выполнил план работы.



— Кто-то из каталонских звёзд запомнился?

— Лаудруп. Я поэтому и хотел с ним футболками поменяться. К сожалению, человек был в расстроенных чувствах. Что-то мне сказал, показал: «Там». Я ничего не понял и пошёл в свою раздевалку. Конечно, им больно было проиграть команде, на 70 процентов состоящей из молодых, неизвестных пацанов. Тем более – в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. Для «Барселоны» это был тяжёлый удар.



— На тренировках такие комбинации – прострел, удар пяткой – у вас с Карсаковым проходили?

— Это нацеленность игрока атаки: получая мяч, нужно идти к воротам по диагонали, кратчайшим путём, а не как сейчас некоторые – к угловому флажку бегут. А там уже принимать решение – бить в дальний угол или простреливать. Задача партнёров – набегать из глубины, предлагая себя для паса. Естественно, все эти варианты отрабатывались на тренировках. Вышло красиво.



— Два голевых паса на «Камп Ноу» — самый яркий миг карьеры?

— Много памятных матчей было: с «Ротором» дома – 2:0, с «Марселем» на нейтральном поле в Берлине. Я сравнял счёт, 1:1 закончили. Французы в том сезоне и «взяли» Лигу. Игры против мадридского «Реала», «Сарагосы» за «Расинг» приятно вспомнить.



— Йохана Круиффа в раздевалке ЦСКА видели?

— Честно? Нет. Но если говорят, что заходил, значит, был. Наверное, я в это время отмечал победу в джакузи (смеётся). После наших стадионов раздевалка «Камп Ноу» показалась хоромами. Все условия для комфортного восстановления.



— Как отмечали?

— Отметили (улыбается). Под Барселоной, в Бланесе. Обойдёмся без подробностей.



— Обещанные 25 тысяч долго получали?

— Поскольку схема выплат не была отрегулирована и деньги в клуб поступали частями, нам тоже премиальные выплачивали порционно – что-то на сборах, что-то в России.



— Это было больше годичной зарплаты?

— Для меня – намного. За 20 тысяч можно было купить однокомнатную квартиру на «Аэропорте». Я земельный участок взял – по Новой Риге.



— Мурашко сильно жалел о сказанном?

— Не думаю. Всё-таки получил он намного больше, чем отдал – премиальные от федерации, от УЕФА плюс доходы с «домашних» игр в Берлине.

«Ильшат, по ногам получать надо возле или в штрафной»

— Каково было принимать соперников в Германии?

— Со временем понимаешь: неправильно это было. Надо играть дома. А молодым, наоборот, прикольно было – едешь в Германию, живёшь в пятизвёздочном отеле. Немцы к нам нормально относились – никакой неприязни не заметил.

Фото: из личного архива Ильшата Файзуллина

— Со слов Василия Иванова, «Марсель» пытался подбить ЦСКА на проигрыш в три мяча. Вы отказались – и получили шесть. Небыль?

— Одно могу сказать: разговоры о том, что нам что-то подмешали в воду и из-за этого мы проиграли – бред. «Марсель» банально был сильнее. Иногда бывает, что команда добегает до ворот семь раз и забивает шесть голов. У них тогда всё залетало.

«Марсель» предлагал проиграть 0:3. Мы отказались и получили шесть» Полное весёлых и грустных историй интервью с бывшим защитником «Зенита» и ЦСКА Василием Ивановым. Не пожалейте 15 минут.

— Как вам работалось с Садыриным?

— Ой, отлично. Один его совет надолго запомнил. В первом тайме мне крепко досталось. В перерыве Пал Фёдорыч сказал: «Ильшат, по ногам получать надо возле или в штрафной». Дал понять, что не следует водиться в центре поля. Я всё понял и благодаря этому большой шаг вперёд сделал. Перестал брать мяч и пытаться обвести всю команду.



— Кузнецов со смехом вспоминал, как Садырин однажды застал игроков после матча в коморке «Лужников» за распитием шампанского. Сначала наорал, «козлами» обозвал, а остыв, тоже стаканчик махнул.

— Показательный эпизод. У них очень хорошие отношения были. Поэтому и выиграли чемпионат и Кубок Союза. Меня Садырин подтянул к основе, но больше я работал с Костылевым, Тархановым. Поэтому и баек о Пал Фёдорыче у меня нет, и комнатушку эту я не застал.

«Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!» Закавказский экстрим, потайная комната в Лужниках и трагедии Ерёмина и Брошина — в откровенном интервью с капитаном «золотого» ЦСКА-1991.

— Знаменитые посиделки у Татарчука в Строгино тоже мимо прошли?

— Там более старшее поколение заседало. Мы своей компанией тоже на шашлыки выходили. На базе в Архангельском отличные места были – рядом река, озерцо. В свободное время собирались. Никто никого не заставлял, но приходили практически все. Что характерно – большинство с жёнами. Тренеры на эти пикники спокойно смотрели – мы же не в рабочее время отдыхали. Если выходной, почему не пообщаться, не покушать вкусно?

«Боли топтал всех»

— Самое необычное проявление болельщицкой любви в вашей жизни?

— Один раз цветы подарили. Второй сборной Союза встречались с англичанами. Закончили 1:1. И после матча мне кто-то вручил букет. Даже соперники мне тогда хлопали. Приятно было.



— В первой сборной вы всего одной игрой ограничились. Почему?

— В то время у тренеров был широчайший выбор нападающих: Юран, Кирьяков, Симутенков, Бесчастных, Колыванов. Из пяти выбирали троих. Надо было больше забивать, чтобы попасть в эту тройку.



— Но игра эта, единственная, была знаменательная.

— Это точно, против французов. На меня Базиль Боли неизгладимое впечатление произвёл – своими физическими данными. Бегал, топтал всех. Со стороны выглядело страшновато, а на поле уже не обращал внимания. Он в том году за «Марсель» победный гол в финале Лиги чемпионов забил. Машина.

«Рианчо совсем не изменился»

— «Барселона» в самом деле проявляла к вам интерес после игр с ЦСКА?

— Думаю, после Барселоны скауты больших клубов не только на меня обратили внимание – на всех ребят, которые выходили на поле. На Машкарина, Гришина, Карсакова… Харин потом уехал в «Челси». Победа над «Барселоной» сразу подняла наш статус. Уже играя в «Расинге», слышал об интересе «Барсы», но они так разговорами и остались.



— В 22 года вы уехали в Испанию. Не поторопились?

— Нет, что вы! Нужно было раньше уезжать. Формироваться, играть профессионально в футбол тогда лучше в Европе было, чем в России. После Лиги чемпионов появилась возможность уехать во Францию – клубы не договорились. В итоге в 1995-м поехал в Испанию.

— Люди из «Расинга» изначально кого-то другого из ЦСКА просматривали?



— Вот видите, вы всё знаете. Приехали за другим нападающим, а я в том матче вообще не играл – травмирован был. Проиграли «Спартаку». Испанцы остались ещё на несколько дней и после следующего тура поменяли планы. У них на глазах я отдал голевую, забил, 3:0 победили. После матча подошли Хуан Бергара, Иньяки Уркихо – агенты, которые многим русским помогли. Познакомили с тренером «Расинга», обрисовали ситуацию. В Сантандере тогда целая русско-белорусская «банда» сформировалась – Радченко, Попов, Зыгмантович. Этот фактор тоже сыграл свою роль. Я никуда не рвался из ЦСКА, но испанцы согласились со всеми моими условиями и тем подкупили. Хотели на пять лет контракт – я настоял на трёхлетнем, финансовая сторона тоже устроила.

«Расинг» середины 90-х с Файзуллиным, Бесчастных, Ульяновым и Шустиковым Фото: из личного архива Ильшата Файзуллина

— В материальном отношении ощутимо выиграли?

— В разы.



— ЦСКА сколько на вас заработал?

— Говорили о миллионе долларов. По тем временам приличные деньги – вспомните 1995 год, и сами всё поймёте. Футболисты из России тогда были в цене. Троица Радченко – Попов – Зыгмантович делала погоду в «Расинге». По уровню мастерства наши соответствовали испанской лиге. Было много индивидуально сильных исполнителей, способных решить игру. Это важный нюанс при подписании зарубежного игрока. Мы давали результат, которого от нас ожидали.



— Как испанцы к вам относились?

— Отлично. Очень гостеприимный народ, а в то время мир ещё был не так глобализирован, как теперь. Сейчас люди с опаской друг на друга смотрят, а раньше были рады гостям. Мы все для них ruso были.



— Рауль Рианчо уже тогда трудился в «Расинге»?

— Работал во второй команде тренером по физподготовке, заодно помогал главному. По-моему, он с тех пор вообще не изменился. Как был искренним, открытым человеком, так им и остался. Не раз давал добрые советы, поддерживал морально в трудную минуту. В «Спартаке», как я понимаю, Рауль тоже искал ключи к игрокам, пытался взбодрить, вдохновить. Человек правильно делал свою работу. Видимо, не нашёл отзыв.

«Пришлось убегать в раздевалку…»

— Объясните логику: если «Расинг» предлагал контракт на пять лет, зачем вас потом дважды в аренду ссылал?

— Один год отыграл – травмировал паховые кольца. Оперировался в Барселоне, месяцев пять-шесть пропустил. Пока лечился, подписали других ребят, те заиграли. Восстановившись, пытался доказать, но время уже было упущено. Доверяли другим.

Фото: из личного архива Ильшата Файзуллина

— Зато поучаствовали в историческом восхождении «Вильярреала».

— Да, они тогда впервые в Примеру вышли. Успех был незапрограммированным – стечение обстоятельств. Взяли двух человек из «Барселоны», потом подъехал я, следом ещё пара ребят с багажом высшей лиги. Состав усилился – благодаря этому, наверное, и поднялись. Я в меньшей мере поучаствовал – во втором круге не так много играл, а ребята внесли серьёзный вклад в успех.



— Вильярреал пировал?

— Нас рассадили по кабриолетам, машин шесть или семь, и возили по городу. Казалось, всё население Вильярреала – 50-60 или сколько там тысяч – высыпало на улицы, чтобы отпраздновать выход в первый дивизион. Потом собрались на центральной площади, толкали речи с балкона – приятно вспомнить. Жаль, что на следующий год «Вильярреал» снова свалился в Сегунду.



— В «Алверку» от безнадёги поехали?

— Не было вариантов, а нужно было где-то играть – не сидеть же без дела. По этим же соображениям в Турцию сорвался. В России тогда чемпионат не очень интересный был, сын подрастал – не хотелось возвращаться. Предложили «Алтай» — согласился.



— С местными фанатами недоразумений не случалось?

— Был инцидент. Играли на выезде, то ли вничью закончили, то ли победили. После финального свистка толпа местных на поле ломанулась. Пришлось убегать в раздевалку. Никого не догнали, но ощущения были не из приятных.

«Живу на две страны»

— Названия ваших последних команд только звучат красиво – болельщику они вообще ничего не скажут.

— Я уже закончил обучение на тренерскую лицензию, когда попросили поиграть в третьей испанской лиге. Силы ещё были – 32 года всего. Какое-то время комбинировал руководящую деятельность с игровой практикой. У меня даже персональные болельщики были, с российским флагом на игры приходили. Помог «Химнастике» из Торрелавеги выйти во второй дивизион и на этой высокой ноте поставил точку в футбольной карьере.



— Насколько ярко вы её начали, настолько незаметно закончили.

— У каждого свой путь. Я доволен всем, что было в карьере. В Испании до сих пор узнают. Когда прохожу таможенный контроль в Мадриде, иногда спрашивают: «Как дела? Чем занимаешься? Домой летишь?».



— Теперь Испания ваш дом?

— Испания и Россия. На две страны живу.



— Что связывает с Россией?

— Москва – люблю её. Мама, сестра до сих пор в Кемеровской области живут, брат – в Самаре.

«Сергей — мой лучший друг. Был… и остался»

— В Испании с Сергеем Шустиковым сдружились?

— Да. Тренировались в одной команде, в гости друг к другу ходили, в ресторан, на пляж. Дети вместе росли. Сантандер – город маленький. Шустиковы буквально через улицу от нас жили. Даже когда футбольные дороги разошлись, связи не теряли: то мы к ним в Москву приезжали, то они к нам в Испанию. С его женой и дочкой до сих пор поддерживаем отношения. Сергей — мой лучший друг. Был… и остался.



— Его так увольнение из ЦСКА подкосило?

— Я не спрашивал. Никогда. Не стану выпытывать у друга такие вещи. Мы разговаривали о своих делах, о футболе, а не о том, что обсуждают на ток-шоу. Жизнь, здоровье – всякое бывает. Серёжа сделал многое для ЦСКА, и ещё мог бы сделать многое для футболa. Случившееся с Серёжей для меня и сейчас необъяснимо. Если бы таких людей было больше, мы все лучше жили бы. Человек с большим сердцем.



— Его уход стал полной неожиданностью?

— Когда тебе ночью звонят с такой новостью, не передать словами, что в голове происходит.