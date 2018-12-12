«Глушаков – это наша семья». «Спартак» закрыл глаза на компромат

Во вторник, сразу после публикации компромата на Дениса Глушакова, я доехал до отеля, где «Спартак» готовился к матчу с «Вильярреалом».

Слиты записи телефонных звонков, где Глушаков угрожает жене. Это какой-то ад Детям и слабонервным лучше этого не слышать.

Всё было как обычно. Команда перешла с ужина на теоретическое занятие, в 9 часов собралась на просмотр матчей Лиги чемпионов, а после отправилась на отбой. Никаких смешков или обсуждений замечено не было.



Сам капитан клуба как обычно отказался от комментариев, намекнув на то, что сейчас любое его слово может помешать партнёрам готовиться к матчу. Удалось лишь узнать, что матч с «Анжи» Денис провёл через боль, но к «Вильярреалу» должен быть готов на все сто.

Об остальном же говорил Олег Кононов, пришедший на пресс-конференцию вместе с Лоренсо Мельгарехо.



— Победа для «Спартака», учитывая обилие травм, будет настоящим чудом? – спросили у тренера.

— Да, есть травмированные. Но каждая победа – это чудо, потому что команда много работала и сотворила что-то важное. Могу пообещать, что играть будут те, кто здоров и те, кто готов.



— Перед третьим матчем в Лиге Европы опять скандал, появляется компромат на Дениса Глушакова. Как вы можете успокоить ситуацию?

— Вы сказали о каком-то компромате? Я даже не читаю это. Мы готовимся к матчу и ни на что не обращаем внимание.

Тест на глупость. Вас проверяет семья Глушакова Умнее всех здесь пока – ФК «Спартак».

— А как вам удается не обращать внимания: телефоны заставляете сдавать?

— Давайте так. Вы работаете в СМИ, для вас это работа, вы этим живёте. А мы же сосредоточены на футболе, друг на друге, на подготовке. А СМИ – это второе, третье, а может быть и десятое.

— То, что эти ребята пишут о «Спартаке», это влияет на сборную Парагвая? – помог тренеру Леонид Трахтенберг, но Лоренсо отнёсся к сарказму серьёзно.

— Футболисты думают о коллективе. Глушаков – часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним. И что происходит дальше — нас не волнует.



— То есть, атмосфера в команде хорошая и окружающие события не сказываются?

— Да, это правда, хорошая — говорит Мельгарехо. — У нас как никогда сплочённый коллектив. И психологически, и физически мы классно готовы. Сделаем всё, чтобы добиться своей цели и победить в матче с «Вильярреалом».



— Вы пришли в «Спартак» три недели назад и наверняка изучали соперника. Но «Вильярреал» сменил тренера – это вас удивит?

— Есть такая практика, что с приходом нового тренера команда психологически оживает, становится другой. Это может сказаться положительно. Что касается изменений тактики, то предугадать что-то сложно.

«Вильярреал» уволил тренера за три дня до «Спартака». Что там происходит Испанцы очень хотят добиться успеха в Лиге Европы.

— У «Спартака» ведь тоже могут быть тактические изменения. Тот же Мельгарехо может вернуться на позицию в обороне?

— Лоренсо очень полезный футболист для нас. Он может жертвовать собой и качественно выступить сразу на нескольких позициях. Это большой плюс.

— Конечно, я готов сыграть в защите, — подтвердил Мельгарехо. – Без разницы — в обороне, полузащите или нападении.



— «Спартак» объявил о выпуске календаря на новый год. Лоренсо Мельгарехо будет на обложке вместе с Георгием Джикией и Зе Луишем. Какой месяц вы будете олицетворять?

— Конечно, приятно, видеть себя на обложке, — ответил Мельгарехо. Рад, что нас признали одними из лучших в команде. Но дело не в календаре, главное – футбольное поле и победа завтра. Я не смотрю ни на что другое.



— Вопрос тренеру. Что вы вообще ждёте от игры с «Вильярреалом»?

— Обе команды любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Счёт тому подтверждению. А нас ждёт финал. Каждый понимает: в случае победы он идёт дальше. Это для нас главный матч в этом году.



— Понятно, что вы хотите выиграть, но не считаете ли, что ваше положение беспроигрышное. Ведь в случае победы команда добьётся цели, а в случае поражения не будет вынуждена форсировать форму и будет иметь преимущество перед соперниками по ЛЕ.

— Это «Спартак». Мы должны побеждать «Вильярреал» и настраиваться на сто процентов. О следующем году будет думать уже после игры. У нас есть запас, чтобы играть сразу в трёх турнирах. И мы обязаны справиться.