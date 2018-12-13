«Почему два раза обыграли «Реал», но проиграли «Виктории»? Хороший вопрос»

ЦСКА одержал в Мадриде историческую победу, но игроки «армейцев» не выглядели абсолютно счастливыми людьми.

14 великих побед российских клубов над грандами После победы ЦСКА над «Реалом» вспоминаем самые яркие матчи российских команд с топ-клубами в еврокубках.

Первым из игроков поговорить с журналистами остановился Никола Влашич.

— Я очень разочарован итогом. После свистка сразу побежал к скамейке запасных, чтобы узнать результат в параллельном матче. Когда услышал, что «Виктория» выиграла 2:1, был очень зол. Но это — огромная победа! Когда последний раз «Реал» проигрывал дома с таким счётом в ЛЧ? Мне кажется, это первый раз в истории. Уж точно для российских клубов. Да, мы не сыграем в Лиге Европы, зато теперь можем сконцентрироваться на чемпионате.

— У ЦСКА есть шансы завоевать золото?

— Думаю, что у нас есть всё, чтобы стать чемпионами.



— Что сейчас чувствуете — радость от победы или горечь от поражения?

— Лично я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли.

В паре с Никитой Черновым в сторону выхода шёл Константин Кучаев, но на все просьбы сказать хоть пару слов об исторической победе он отвечал: «Сейчас там Федя идёт. Он на кураже!».



Когда в лабиринтах микст-зоны показался Чалов, журналисты тут же примкнули к ограждению.

— Федя, Костя сказал, что вы на кураже!

— Да я уже пять интервью раздал, куда ж ещё.

Но всё-таки поговорил.

— Наверное, эмоций больше от того, что обыграли «Реал», а не от общего результата.

— О том, что «Виктория» выигрывает, когда узнали?

— Когда меня поменяли. Надеюсь, нам это воздастся, и мы сможем завоевать место в Лиге Чемпионов в следующем году.



— Сейчас говорят, что ЦСКА победил, потому что у «Реала» был не самый сильный состав. Вы согласны?

— Может, это был не самый сильный состав, но мы вышли играть на победу, и смогли реализовать шансы.



— Почему не вышло с «Викторией», а «Реал» удалось обыграть?

— В Москве многое получилось, но не залетало. Мы сами себе ухудшили положение.

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы 0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

Ещё из «армейцев» остановился поговорить Хёрдур Магнуссон.



— Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо.

— Когда узнали о результате в параллельном матче?

— Сразу после игры.



— Мы заметили, что после матча ЦСКА не праздновал победу.

— Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результата в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что обыграли «Реал» дважды. У нас теперь отличный опыт.



— Почему удалось обыграть «Реал», даже дважды, а «Викторию» нет?

— Хороший вопрос. Не знаю, как так вышло. Не знаю ответа, если честно. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы.