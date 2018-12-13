«Почему два раза обыграли «Реал», но проиграли «Виктории»? Хороший вопрос»

ЦСКА одержал в Мадриде историческую победу, но игроки «армейцев» не выглядели абсолютно счастливыми людьми.
Первым из игроков поговорить с журналистами остановился Никола Влашич.
— Я очень разочарован итогом. После свистка сразу побежал к скамейке запасных, чтобы узнать результат в параллельном матче. Когда услышал, что «Виктория» выиграла 2:1, был очень зол. Но это — огромная победа! Когда последний раз «Реал» проигрывал дома с таким счётом в ЛЧ? Мне кажется, это первый раз в истории. Уж точно для российских клубов. Да, мы не сыграем в Лиге Европы, зато теперь можем сконцентрироваться на чемпионате.
— У ЦСКА есть шансы завоевать золото?
— Думаю, что у нас есть всё, чтобы стать чемпионами.
— Что сейчас чувствуете — радость от победы или горечь от поражения?
— Лично я больше расстроен, чем рад. Мы заработали 7 очков и никуда не вышли.
В паре с Никитой Черновым в сторону выхода шёл Константин Кучаев, но на все просьбы сказать хоть пару слов об исторической победе он отвечал: «Сейчас там Федя идёт. Он на кураже!».
Когда в лабиринтах микст-зоны показался Чалов, журналисты тут же примкнули к ограждению.
— Федя, Костя сказал, что вы на кураже!
— Да я уже пять интервью раздал, куда ж ещё.
Но всё-таки поговорил.
— Наверное, эмоций больше от того, что обыграли «Реал», а не от общего результата.
— О том, что «Виктория» выигрывает, когда узнали?
— Когда меня поменяли. Надеюсь, нам это воздастся, и мы сможем завоевать место в Лиге Чемпионов в следующем году.
— Сейчас говорят, что ЦСКА победил, потому что у «Реала» был не самый сильный состав. Вы согласны?
— Может, это был не самый сильный состав, но мы вышли играть на победу, и смогли реализовать шансы.
— Почему не вышло с «Викторией», а «Реал» удалось обыграть?
— В Москве многое получилось, но не залетало. Мы сами себе ухудшили положение.
Ещё из «армейцев» остановился поговорить Хёрдур Магнуссон.
— Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо.
— Когда узнали о результате в параллельном матче?
— Сразу после игры.
— Мы заметили, что после матча ЦСКА не праздновал победу.
— Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результата в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что обыграли «Реал» дважды. У нас теперь отличный опыт.
— Почему удалось обыграть «Реал», даже дважды, а «Викторию» нет?
— Хороший вопрос. Не знаю, как так вышло. Не знаю ответа, если честно. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы.