Дикий промах Погба с трёх метров. Вряд ли он сможет это повторить

Жозе Моуринью выставил на последний матч «Манчестер Юнайтед» в группе Лиги чемпионов смешанный состав. Вторым составом его назвать сложно – хотя бы из-за того, что Поль Погба вышел с первых минут. Француз в последних играх оставался на скамейке и наверняка хотел доказать тренеру, что это ошибка. Да и сам Моуринью его мотивировал: сказал журналистам перед игрой, что Поль выйдет в стартовом составе и «проведёт отличный матч».

«Валенсия» забила быстрый гол, а потом имела ещё две возможности забить. Но на 35 минуте гости создали свой момент, который стоил трёх. После розыгрыша углового мяч заметался по штрафной и попал к Погба, который стоял совершенно один во вратарской. И он не попал.

После промаха Поль сразу посмотрел на судью – проверить не был ли он в офсайде. Нет, не был.