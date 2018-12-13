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«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед», Лига чемпионов, промах Погба

Поль Погба
«Чемпионат»
Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images
Дикий промах Погба с трёх метров. Вряд ли он сможет это повторить
А ведь Моуринью говорил, что Погба проведёт отличный матч.
Футбол / Лига чемпионов

Жозе Моуринью выставил на последний матч «Манчестер Юнайтед» в группе Лиги чемпионов смешанный состав. Вторым составом его назвать сложно – хотя бы из-за того, что Поль Погба вышел с первых минут. Француз в последних играх оставался на скамейке и наверняка хотел доказать тренеру, что это ошибка. Да и сам Моуринью его мотивировал: сказал журналистам перед игрой, что Поль выйдет в стартовом составе и «проведёт отличный матч».

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
12 декабря 2018, среда. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 – Солер – 17, 2:0 – Джонс – 47 (автогол), 2:1 – Рашфорд – 87

«Валенсия» забила быстрый гол, а потом имела ещё две возможности забить. Но на 35 минуте гости создали свой момент, который стоил трёх. После розыгрыша углового мяч заметался по штрафной и попал к Погба, который стоял совершенно один во вратарской. И он не попал.

После промаха Поль сразу посмотрел на судью – проверить не был ли он в офсайде. Нет, не был.

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