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Лига чемпионов. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Историческая победа ЦСКА

Антон Михашенок
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Чао, мадридский «Реал»-2. Эта победа важнее любой Лиги Европы
Это происходит раз в 20 лет.
Футбол / Лига чемпионов

Я сейчас не о ЦСКА, а скорее даже наоборот, но вы быстро меня поймёте. Мне было семь лет, когда «Спартак» на превратившихся под дождём в болото «Лужниках» принимал «Реал». Я помню, что жутко промочил ноги по дороге из школы, за что получил жуткий выговор от бабушки (никогда до этого не видел её такой строгой!), а потому вечерний просмотр Лиги чемпионов был под угрозой. Я знал, чем можно загладить вину и без напоминания помыл после обеда посуду — не знаю, как вас, а меня к домашним делам точно приучил футбол, который был разрешён только в том случае, если я вёл себя идеально.

Не вести себя идеально в тот день было нельзя — ведь против «Спартака» играл «Реал». Что тогда случилось, вы все помните: штрафной Цымбаларя, скидка Робсона и гвоздь Титова, беспомощность увязшего в болоте Мадрида, традиционный рык Филимонова. И ещё кое-что — финальная речь Владимира Маслаченко, которая и отдельно от этой игры вошла бы в историю. «Будьте здоровы, ликуйте и радуйтесь жизни в это наше бездарное время!» я в семь лет не особо оценил — понимание того, что происходило в стране осенью 1998-го, пришло позже. А вот щегольское «Чао, мадридский „Реал“!» я запомнил навсегда уже тогда наизусть, вместе с интонацией. С друзьями из школы, которые смотрели футбол, я на следующее утро здоровался именно так, подражая голосу Маслаченко.

«Почему два раза обыграли «Реал», но проиграли «Виктории»? Хороший вопрос»
Игроки ЦСКА сожалеют о том, что еврокубковый сезон закончен.

Я это к чему. Конечно, очень обидно, что дважды обыграв «Реал», ты не выходишь даже в Лигу Европы. Но оставив в стороне тот факт, что это дополнительные деньги, что потерял ЦСКА, чего не могла дать победа над «Бернабеу»? Опыт? Да успокойтесь, проиграть дома Пльзени и затем казнить в гостях Мадрид — это даже круче опыта, это наука. Пару дополнительных матчей? Трофей за них не выдадут, шансы дойти до трофея у молодой команды невелики, а вылет в условной 1/8 финала Лиги Европы — не достижение для клубной истории.

А вот победа со счётом 3:0 над «Реалом» в гостях — не просто страница, а целая глава в этой истории. Уже поэтому она важнее, чем евровесна.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
12 декабря 2018, среда. 20:55 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Чалов – 37, 0:2 – Щенников – 43, 0:3 – Сигурдссон – 73

После финального свистка в Мадриде игроки ЦСКА не праздновали победу — они узнали, что в параллельном матче «Рома» сложилась чехам. Отказ от празднования такой победы тоже важен в становлении команды: по сути игроки признали, что сами виноваты в том, что не пережили групповой этап. Но пройдёт немного времени, и они осознают, что болельщики благодарны за эту осень. А те счастливчики, что были на «Бернабеу», будут рассказывать об этой победе своим детям.

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы
0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

Матчи с «Реалом» продемонстрировали потолок этого ЦСКА, как команды. Он очень высок — очевидно, выше первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Но помимо матчей с Мадридом в группе есть рутинные команды. Плей-офф Лиги чемпионов — это удовольствие для взрослых команд, а такие матчи, как с Пльзенью — это просьба продавщицы показать паспорт, когда ты решил попробовать взрослые удовольствия.

ЦСКА же слишком юн — и по отдельности, и командой -, поэтому попытка была провалена.

Выход в евровесну станет для этих футболистов нормальным делом, как и для сотен других игроков по всему континенту, вот что очевидно. Но 3:0 на «Бернабеу» — это для избранных и это навсегда. Жизнь в футболе стоит прожить, чтобы ты мог максимально щегольским тоном сказать «Чао, мадридский „Реал“.

Кстати, «Спартак» тогда тоже не вышел из группы. Но разве это мы помним?

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