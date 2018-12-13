Томас Мюллер – псих? Посмотрите на этот безумный фол!

В матче «Баварии» и «Аякса» было всё: пенальти, голы, удаления и безумие. Всё начиналось эмоционально. Вот за этот фол на Леоне Горецке был удалён Макс Вебер.

Логичное решение судьи Клемана Тюрпена, хотя мы помним, что днём ранее ван Дейк за точно такой же фол на Мертенсе удалён не был.

Но если фол Вебера тянет на удаление, то как наказывать фол Томаса Мюллера? Безумный удар прямой ногой сзади в голову.

После этого кошмарного удара прямой ногой Николасу Тальяфико прямо на поле стали зашивать голову.

Обратите внимание на реакцию Мюллера: кажется, он не был согласен с решением судьи.

Самое невероятное, что аргентинец не ушёл: он остался в игре. И принял в ней самое деятельное участие. Сначала, через несколько минут после того, как ему оказали помощь, сфолил в штрафной, после чего Левандовски реализовал пенальти.



А потом Тальяфико пошёл в атаку, навязал борьбу Николасу Зюле, и от защитника «Баварии» мяч полетел в сетку! Автогол, который принёс «Аяксу» ничью в этом ненормальном матче. И этот автогол случился благодаря Тальяфико.