Самая безумная группа в ЛЧ – у «Шахтёра». Киев стал для него несчастливым

В последний игровой день группового этапа Лиги чемпионов разыгрывалась только одна путёвка в 1/8 финала, поскольку к этому дню уже определились 15 из 16 участников плей-офф. «Шахтёр» и «Лион» в очной встрече решали, кто займёт второе место в группе F: «горняки» отставали от «ткачей» на два очка – их устраивала только победа. Впрочем, французы сохраняли шансы и на первое место, которое получали бы в случае собственной победы над лидером чемпионата Украины и при условии поражения «Манчестер Сити» от «Хоффенхайма». В этом квартете вообще всё было запутанно. Немцам победа в Англии оставляла шансы опередить «Шахтёр» и продолжить выступления в Лиге Европы.

Антураж обоих матчей «Шахтёра» с «Лионом» получился своеобразным. Во Франции команды Паулу Фонсеки и Брюно Женезио сражались при пустых трибунах, поскольку французский клуб был наказан за беспорядки болельщиков. Домашнюю игру «горняков» перенесли из Харькова в Киев из-за военного положения. Пожалуй, существовал риск не сыграть и в столице Украины, так как на город обрушился жуткий снегопад. Потребовались большие усилия, чтобы подготовить газон стадиона «Олимпийский». Футболисты играли красным мячом, а на поле была красная разметка. Тем не менее начало всё равно задержали на несколько минут, но по другим причинам. Из сектора, на котором расположились недоброжелатели «горняков» с баннером «”Шахтёр”, вам тут не рады» прилетели файеры. Оштрафуют, понятное дело, не тех, кто кидал.

Сначала турнирная ситуация поменялась в Манчестере, где Андрей Крамарич реализовал пенальти. «Лион» в эти минуты мог стать лидером, если бы Андрей Пятов не спас «Шахтёр» от гола после выхода Бертрана Траоре один на один. Французы свой первый голевой момент загубили, а «горняки» использовали. Бывший нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес, уходивший в «Шахтёр» под жуткие пожелания местных фанатов в свой адрес, забил на хорошо знакомом стадионе. Защитники «Лиона» в этой атаке постоянно упускали бразильца из вида в штрафной – неудивительно, что Мораес, в конце концов, дождался паса от Исмаили.

Смешная деталь игры: Женезио дважды неудачно пытался поднять вылетевший за пределы мяч с подошвы на носок, чтобы вернуть его на поле. Ботинки скользили, поэтому тренер не впечатлил болельщиков своей техникой, а рассмешил. Но куда хуже для тренера, что «Шахтёр» уже опережал в таблице его «Лион». Когда команды уходили в раздевалки, ситуация опять поменялась: Лерой Зане сравнял счёт в Манчестере, показав, как здорово он умеет бить со штрафных.



«Лион» много атаковал, вынуждая хозяев играть в непривычный для них футбол от обороны. К перерыву преимущество гостей по ударам было пугающим – 12:1 (в створ – 4:1). В дебюте второго тайма Набиль Фекир забил из офсайда, однако на 64-й минуте капитан «ткачей» всё-таки сравнял счёт. Мемфис Депай эффектно разобрался в штрафной с опекуном и сделал передачу, а Фекир переиграл Майкона и Пятова. Тем временем Зане оформил дубль в Манчестер, разорвав оборону «Хоффенхайма» на пару с Рахимом Стерлингом. Показалось, этот стремительный контрвыпад от собственной штрафной начался с того, что игрок «Ман Сити» подыграл себе рукой. Впрочем, после комичного пенальти на Стерлинге в ворота «горняков» уже ничто не удивляет.

Команда Фонсеки опять оказалась в ситуации, как и на старте игры, когда требовалось забивать. Вот только времени и сил было уже меньше. У украинцев мало что получалось впереди, они даже в створ ворот не попадали достаточно долго. Финальный штурм как таковой в общем-то отсутствовал. «Шахтёр» не смог наказать президента «Лиона» Жана-Мишеля Оляса за слова о том, что его команда лучше и пройдёт дальше – французы действительно финишировали вслед за «Манчестер Сити» на втором месте, отправив «горняков» в Лигу Европы.