Чалов: это было как во сне!

Один из главных героев матча с «Реалом» после игры был на удивление спокоен. Возможно, все эмоции оставил на поле и в раздевалке.

— Федор, какие мысли после такой игры? Впечатления?

— Честно? Очень рад. Забить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» — это фантастика. Обидно, что не вышли в весеннюю стадию еврокубков. Обыграли два раза «Реал» и не вышли – это, конечно… Это футбол (улыбается). Такое бывает. Значит, потом нам воздастся. Уже весной постараемся сделать все, чтобы попасть в Лигу чемпионов.



— Вы же с нерабочей, левой, забили?

— У меня обе нерабочие (улыбается).

— Не скромничайте.

— Ну получилось, да. Удачно попал. Сегодня мы реализовали, наверное, все моменты, что у нас были.

«Почему два раза обыграли «Реал», но проиграли «Виктории»? Хороший вопрос» Игроки ЦСКА сожалеют о том, что еврокубковый сезон закончен.

— Чувствовалось, что «Реал» играл не в полную силу и не вполне оптимальным составом?

— Все у нас понимали, что это действительно не самый сильный состав. Но это «Реал» Мадрид, там не бывает плохих или слабых игроков. Мы играли с грандом. Понимали, что это топ-клуб, и нам надо стараться выигрывать единоборства в каждом моменте. Наверное, нам действительно повезло с реализацией. А у «Реала» при 1:1 было несколько хороших моментов, которые они не использовали.



— Погодите, при 0:0.

— Да-да, при 0:0. Я уже, честно, не помню все моменты. Игра была такая…



— Эмоциональная.

— Да, все как во сне.

— В курсе, что «Реал» никому крупно не проигрывал в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу»? До сегодняшнего вечера?

— Вот сейчас как раз узнал об этом. Радует. Это историческая победа.

Чао, мадридский «Реал»-2. Эта победа важнее любой Лиги Европы Это происходит раз в 20 лет.

— А какие вообще чувства преобладают? С одной стороны, не вышли в евровесну. Но с другой, такая победа. Наверное, все же радостные?

— Ну конечно. Два раза обыграть «Реал» не каждая команда сможет. Никто не будет вспоминать, кто там у них играл и какой состав был. Шесть очков с Реалом» — это прилично (улыбается).



— Это самый эмоциональный момент в вашей карьере?

— Наверное, да.



— А вообще когда вышли на «Бернабеу» — что чувствовали? Волнение? Или хотелось забить?

— Честно – ничего особенного не чувствовал. Всегда хочется хорошо отыграть матч и добиться результата. Но какого-то прямо особенного волнения не было.

«Игра войдёт в историю». Гончаренко — о победе над «Реалом» Главный тренер ЦСКА после матча был объективен.

— В первые 30 минут «Реал» зажал ЦСКА. Не было мысли: еще чуть-чуть и пропустим?

— Меня уже второй раз об этом спрашивают. Но внутри такого не чувствовалось. Мы понимали, что «Реал» будет контролировать игру и мяч. Но у нас есть свои козыри. Мы рассчитывали на контратаки и одна из них привела к голу.



— Может, к лучшему, что предыгровую тренировку вы проводили не на «Сантьяго Бернабеу»? Не успели осознать его величия?

— Сейчас можно придумывать что угодно (улыбается). Главное: многие не верили, что мы можем два раза обыграть «Реал», но мы это сделали.