«Я ухожу, ухожу красиво!» Соцсети обсуждают великую победу ЦСКА

Пользователи интернета — о том, как ЦСКА обыграл «Реал» дважды и не вышел из группы.

В матче с «Реалом» за ЦСКА болели не только «армейские» фанаты, но и остальные клубы РПЛ. Так, «Урал» уже готов поменять названия своих билетных пакетов.

«Ростов» снова вспомнил игру «GTA».

«Енисей» выразил респект.

А потом выдал несколько фирменных шуток.

Некоторые не верили в реальность происходящего.

ЦСКА настроился на матч, как на войну.

Действия Щенникова во время штрафного удара «Реала» — одно из примечательных событий матча.

Фанатам других российских команд, пожалуй, сейчас нелегко.

Виктор Михайлович заслужил памятник.

Кажется, мы стали забывать о главном творце победы ЦСКА в Москве.

ЦСКА заслужил уважение.

«Реалу» нужна смена логотипа после такого матча.

В зарубежном «Твиттере» вспоминают о Криштиану Роналду.

С ним бы такого точно не произошло.

Соперники «Реала» тоже будут довольны.

И, конечно же, все обсуждали матч «Ромы» и «Виктории», где итальянцы сделали всё, чтобы ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы.

По мотивам истории с часами футболиста РПЛ в аэропорту. Действительно похоже.

Эх, «Рома», Рома»…

Когда дважды обыграл «Реал» и не вышел даже в Лигу Европы.

Есть теория, что это месть «Ромы» за трансфер Думбия.

Но, пожалуй, это был самый красивый вылет из Лиги чемпионов.

Это навсегда. Спасибо, ЦСКА!