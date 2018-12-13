«Я ухожу, ухожу красиво!» Соцсети обсуждают великую победу ЦСКА

В матче с «Реалом» за ЦСКА болели не только «армейские» фанаты, но и остальные клубы РПЛ. Так, «Урал» уже готов поменять названия своих билетных пакетов.
«Ростов» снова вспомнил игру «GTA».
«Енисей» выразил респект.
А потом выдал несколько фирменных шуток.
Некоторые не верили в реальность происходящего.
ЦСКА настроился на матч, как на войну.
Действия Щенникова во время штрафного удара «Реала» — одно из примечательных событий матча.
Фанатам других российских команд, пожалуй, сейчас нелегко.
Виктор Михайлович заслужил памятник.
Кажется, мы стали забывать о главном творце победы ЦСКА в Москве.
ЦСКА заслужил уважение.
«Реалу» нужна смена логотипа после такого матча.
В зарубежном «Твиттере» вспоминают о Криштиану Роналду.
С ним бы такого точно не произошло.
Соперники «Реала» тоже будут довольны.
И, конечно же, все обсуждали матч «Ромы» и «Виктории», где итальянцы сделали всё, чтобы ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы.
По мотивам истории с часами футболиста РПЛ в аэропорту. Действительно похоже.
Эх, «Рома», Рома»…
Когда дважды обыграл «Реал» и не вышел даже в Лигу Европы.
Есть теория, что это месть «Ромы» за трансфер Думбия.
Но, пожалуй, это был самый красивый вылет из Лиги чемпионов.
Это навсегда. Спасибо, ЦСКА!