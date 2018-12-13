«Ночь, которую хочется забыть». Испанская пресса — о разгроме «Реала»

Marca: ЦСКА выиграл у «Мадрида» два матча на групповом этапе, но стал четвёртым, тогда как «бланкос» выходят в плей-офф с первого места. Но россияне отобрали у клуба шесть очков, а команда Солари получает мощный удар в концовке группового этапа, пусть и без последствий относительно своих перспектив в турнире. Разумеется, это непривычно: последний раз дома «Мадрид» проигрывал в еврокубках «Милану» в сезоне-2009/10. А дважды уступить кому-то на групповом этапе – такого не случалось с сезона-2008/09, когда проиграли оба матча «Ювентусу». 0:3 – это самое крупное домашнее поражение в Лиге чемпионов.

Вся эта статистика ясно даёт понять, насколько жестоким и неожиданным получился удар от вчерашнего матча. И не важно, что «бланкос» здорово начали игру, они пропустили дважды перед перерывом и не смогли оправиться. На «Сантьяго Бернабеу», разумеется, не привыкли к таким результатам в Лиге чемпионов. Трибуны свистели, а большинство болельщиков ушли со стадиона до финального свистка. В эту горькую ночь их не утешала мысль о первом месте в группе.

AS: «Мадрид» – великий гегемон Европы, который уже 929 дней подряд носит корону чемпиона с момента победы в миланском финале Лиги чемпионов в 2016-м. Но есть смена поколений и сложности в этом процессе. Эти 0:3 смущают, расстраивают и раздражают. Карвахаль верно заметил, что ошибаются все, считающие этот матч несущественным.



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Этот результат невозможно забыть, потому что он случился в любимом турнире «Реала». Ощущения схожие с теми, когда вы разбиваете любимую посуду ваших дедушки с бабушкой.

«Мадрид» хорошо начал, но Акинфеев спасал, а затем атакующие порывы закончились. Зато ЦСКА пошёл в ответное наступление, хорошо контролировал мяч и мудро диктовал ритм игры, добавляя в агрессии впереди. И тогда случилось худшее: мы ожидали ответной реакции, злости и борьбы за своё имя, за имя клуба – но ничего не произошло. Ещё хуже вышло с выходом Бэйла: мало того что его выпустили на чужую для него позицию «девятки», так он ещё и сразу же покалечился. Второй тайм был фатальной мадридской агонией, без единого игрока с гордостью и гневом в составе. Пока многие из этих футболистов готовы быть великими только против «Мелильи» в Кубке Короля.

Sport: Президент «Реала» Флорентино Перес должен начать беспокоиться. У его команды уже 8 поражений в 24 матчах сезона. И когда подобное повторялось в прошлом, в «Мадриде» менялся президент. В одном из случаев это был сам Перес.



Флорентино подал в отставку в сезоне-2005/06.

La Vanguardia: Признаки жизни «Реала» при Солари всё ещё будто улучшения на энцефалограмме. Пациент, доставшийся аргентинцу от Лопетеги, по-прежнему находится в коме. Насмешка ЦСКА стала исторической. У мадридистов не было статуса и уверенности, которая требуется от действующего чемпиона турнира.

Провал получился многогранным: к нулевой способности забить гол добавилась оборонительная хрупкость. На поле у чемпионов были те, кому надо доказывать свою состоятельность. Но результатом они скорее ещё больше закопали себя в глазах фанатов. Единственная хорошая новость – игра Винисиуса, который был главным генератором опасности для ЦСКА и создавал моменты как себе, так и партнёрам.

«Реал» был лучше, но ему не хватало удачи человека, уверенного в своей работе. Не пропустив, ЦСКА начал находить слабые места в слабой обороне соперника. Через полчаса на сцене появился Чалова – один из самых перспективных форвардов России, в итоге ставший кошмаром для «Реала».

ЦСКА добился победы и на чужом поле, да ещё и с унизительным для соперника результатом. Несмотря на это, россияне остались без Лиги Европы, и обе команды были безутешны в Мадриде.