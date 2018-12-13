Именно это рисковое решение Гончаренко помогло ЦСКА разгромить «Реал»

«Нам надо играть неудобно для «Реала», чтобы рассчитывать на успех», — сказал на предматчевой пресс-конференции Виктор Гончаренко. Фраза кажется банальной, но её смысл определил результат матча в Мадриде. Первые полчаса встречи прошли с явным доминированием действующего обладателя Кубка чемпионов, и в нескольких игровых эпизодах «армейцам» откровенно повезло. В середине первой тайма Гончаренко рискнул и подстроил игру команды под соперника. Своим решением белорусский специалист поменял ход встречи и добыл историческую победу. Жаль, её оказалось недостаточно.

Изоляции для Винисиуса

Как и в первом матче, «Реал» с первых же минут завладел мячом и территорией. Против испанцев ЦСКА выстроился в 5-4-1 со средним блоком и узким расположением фланговых игроков группы атаки Влашича и Сигурдссона. Москвичи персонально ориентировались по игрокам «Реала», когда те принимали мяч, — Сигурдссон и Влашич выбрасывались на крайних защитников «Реала», Обляков прессинговал Льоренте, а Бистрович действовал по Вальверде.

ЦСКА впервые прошёл середину поля только на 12-й минуте, но, даже полностью отдав инициативу, практически не пускал испанцев через среднюю зону, поэтому хозяева продвигали мяч преимущественно через свой левый фланг, на котором расположились два бразильца, Марсело и Винисиус. Основная идея команды Солари – перегруз левого фланга в средней трети. Мадридцы не раз разыгрывали мяч большим числом игроков на узком пространстве в начале чужой половины поля – таким образом хозяева вытягивали со своей номинальной позиции Фернандеса и освобождали пространство на границе финальной и средней третей для рывка Винисиуса по флангу.

Чао, мадридский «Реал»-2. Эта победа важнее любой Лиги Европы Это происходит раз в 20 лет.

Подобные комбинации становились возможными за счёт слабого давления футболистов ЦСКА на игрока с мячом и отличной работы в подыгрыше Бензема и Асенсио. Кирилл Набабкин дисциплинированно занимал свою зону и контролировал полуфланговую зону между линиями защиты и полузащиты, но практически не играл на опережение и давал игрокам «Реала» отыграться с партнерами.

Пассивная игра без мяча Сигурдссона приводила к еще одной постоянно возникающей опасности у ворот Акинфеева. В матче с ЦСКА Марсело расположился непривычно низко, но в начале матча это даже сыграло на руку мадридцам. Во-первых, не очень дисциплинированный в обороне бразилец успевал возвращаться назад и закрыть Сигурдссона, когда «армейцы» пытались выйти из обороны через вертикальный заброс. Во-вторых, у Марсело появлялось время для первого паса. Как правило, передача шла в ту же проблемную для ЦСКА зону Набабкина, в которой за мяч цеплялся Бензема и пасом на фланг создавал для Винисиуса ситуацию 1-в-1 против Марио Фернандеса. Эти розыгрыши привели к нескольким опасным прострелам в штрафную. Винисиус был самым ярким игроков в составе «Реала», но именно его минусами чуть позже воспользовался Гончаренко.

Обляков – теневой игрок матча

Несмотря на узко посаженный блок москвичей, испанцы предпринимали попытки взломать его передачами между линиями. Чтобы получать мяч между линиями лицом к чужим воротам, необходимо устранить подстраховку со стороны защитников соперника. Этим занимались Винисиус и Бензема. Периодически бразильский полузащитник смещался в середину и занимал позицию между Набабкиным и Бекао. В это время Бензема располагался между Бекао и Магнуссоном. Два нападающих, игравших по последней линии защиты ЦСКА, лишали её маневренности и не позволяли страховать центральных полузащитников «армейцев».

На среднюю ось гостей ложились дополнительные обязанности, но, за исключением нескольких эпизодов, когда Иско менялся с Льоренте местами и уходил в глубину, Обляков и Бистрович справлялись с дополнительной нагрузкой. Особенно хорош был Обляков. Полузащитник ЦСКА читал игру, быстро реагировал на изменение ситуации на поле и в связи с этим менял приоритет в опеке, даже когда вынужден был играть сразу по двум соперникам.

Да, Иван косвенно виноват в выходе Асенсио на убойную позицию прямо по центру ворот в первом тайме, но в остальном провёл очень аккуратный матч и правильным движением без мяча обрезал не одну атаку «сливочных», в том числе во время ошибочных попыток прессинга москвичей.

Прессинг ЦСКА в конце первого тайма – риск, перевернувший игру

Первые полчаса «Реал» практически не подвергался прессингу, правильно расставлялся на поле, организовывая позиционные атаки, и благодаря заполнению зон пресекал любые попытки «армейцев» быстро перейти из обороны в атаку. Ещё немного, и подобный расклад привёл бы к голу в ворота Акинфеева, но Гончаренко вовремя среагировал на проблемы своей команды, не дожидаясь перерыва.

«Игра войдёт в историю». Гончаренко — о победе над «Реалом» Главный тренер ЦСКА рассказал, когда узнал о результате матча «Виктория» – «Рома».

Начиная с середины первого тайма ЦСКА поднялся выше и начал активнее прессинговать хозяев на чужой половине поля. Влашич и Сигурдссон всё так же отдавали приоритет опеке крайних защитников «Реала», но по возможности формировали тройку игроков в первой линии прессинга и напрягали Вальехо и Санчеса, вынуждая тех расставаться с мячом через длинные передачи. Гончаренко рисковал. Высоко встречая хозяев, москвичи оставляли сзади трёх центральных защитников против как минимум двух игроков «Реала», причём против Набабкина играл скоростной Жуниор, который несколько раз чуть не наказал «армейцев» за ошибки в давлении. Тем не менее ЦСКА получилось частично сбить игру «Реала» и провоцировать мадридцев на верховые единоборства.

В этом сезоне структура позиционной обороны «Реала» далека от идеала даже у основного состава, не говоря уже о треугольнике Льоренте-Вальверде-Иско. В первом же эпизоде резкой смены владения в пользу ЦСКА и Вальверде, и Иско, и левый защитник «Реала» Марсело остались в полупозициях – в итоге вместо шести располагавшихся за линией мяча игроков «Реала» лишь трое реально препятствовали подобравшему мяч и спокойно развернувшемуся к чужим воротам Облякову. «Реал» рассыпался в первом же переходе из атаки в оборону, а Гончаренко продолжил давить на болевые точки испанцев.

Винисиус был самым ярким игроком в составе «Реала». Из-за него команда проиграла

Обеспечив более или менее стабильный подбор мяча, ЦСКА направлял свои темповые атаки преимущественно через Фернандеса и Сигурдссона. Более сильный в атаке правый фланг ЦСКА наложился на проблемный в обороне левый фланг «Реала». При смене владения Сигурдссон делал ложное движение ближе к середине, уводил из фланговой зоны Марсело и освобождал её для рывка Марио. По правому защитнику ЦСКА должен был играть Жуниор, но он этого не делал.

Жуниор показал, что пока абсолютно бесполезен в обороне. Когда его команда теряла мяч, бразилец оставался ждать смену владения на одной линии с Бензема и оставлял Марсело в численном меньшинстве против Фернандеса и Сигурдссона. Несмотря на то что во всех трёх голевых атаках москвичей участвовал Марсело, его вина в итоговом результате должна делиться как минимум на два.

Марсело и Винисиусу ещё нужно будет привыкнуть друг к другу. Пока молодой полузащитник не отдаёт фланг одному из капитанов команды, заставляя того смещаться ближе к середине или играть из глубины в качестве оборонительного крайнего защитника, при этом Винисиус совсем не помогает партнёру в обороне. Даже Роналду позволял себе такое не в каждом матче.

Кратко о том, что ещё важно

— Чалов наконец забил в Лиге чемпионом, очень красиво поучаствовал во втором голе команды, но был полезен не только этим. Виктор Гончаренко среагировал на выход Крооса и приставил к нему Фёдора. Форвард ЦСКА стал практически шестым игроком средней линии в схеме 4-6-0 и весь тайм держал немецкого плеймейкера в поле зрения. «Армейцы» перешли в низкий блок, формируя треугольники опеки игроков «Реала». Чалов реагировал на любую попытку немца выйти на свободное пространство.

— Замены Солари не только не изменили характер встречи, но и окончательно убили позиционную атаку «Реала». Тони Крооса успешно выключил Чалов, а без Бензема хозяева лишились подбора проникающих передач между линиями.

Чалов: это было как во сне! Автор первого гола ЦСКА – о фантастической победе «армейцев».

— Топовый матч Щенникова. Прежде всего по самоотдаче. Гол – это очень хорошо, но Георгий порадовал также жёсткой игрой по Одриосоле и готовностью идти в каждый спорный мяч до конца. Вспомните опасную контратаку «Реала», когда Иско должен был сокращать разрыв в счёте. Щенников успел подкатиться под ложный замах испанца, тут же встать и заблокировать уже настоящий удар по воротам.

В материале использованы данные InStat.