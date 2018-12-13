Особенности национального характера на примере ЦСКА

«Как вышло, что вы разгромили «Реал», но проиграли «Виктории»? Есть объяснение?». Среди всех вопросов, заданных игрокам и тренерам ЦСКА после победы, этот – самый напрашивающийся. «Не знаю, как так вышло. «Реал» мы обыграли, а «Викторию» — нет, у меня нет ответа, если честно. Очень жаль». Хёрдур Магнуссон не смог объяснить, и это понятно: эмоции после матча ещё не улеглись, вопрос сложный, а главное – Хёрдур не так давно живёт в России. Но мы, жители России, должны хорошо понимать, почему всё получилось именно так.

«Почему два раза обыграли «Реал», но проиграли «Виктории»? Хороший вопрос» Игроки ЦСКА сожалеют о том, что еврокубковый сезон закончен.

Ответ на вопрос «как так вышло?» нужно искать не в футбольной плоскости. Для каждого, кто на личном опыте знаком со спецификой жизни в России, ответ очевиден. И футбол тут ни при чём – речь об особенностях национального характера.

Как вышло, что разгромили «Реал», но проиграли «Виктории»? Да по-нашему вышло, вот как. В футболе то же самое, что во всём остальном. Как вышло, что мы первыми полетели в космос, но через 60 лет не можем дёшево слетать во Владивосток? Да и на машине непросто, особенно за Уралом, где трасса резко осознаёт, что европейская часть страны кончилась. Как вышло, что СССР подкармливал полмира, а в то же самое время его жители привыкали к странному слову «дефицит» и стояли в очередях за продуктами? Мои родители познакомились в предновогодней очереди за мандаринами, так что этот вопрос волнует меня особенно сильно.



Особенности национального характера не меняются при любой форме государственного устройства. За 200 лет до революции царь Пётр Первый разгромил сильнейшую в Европе шведскую армию и параллельно силой втащил Россию в клуб европейских государств, но при этом не смог защитить жителей Причерноморья от набегов крымских татар. Героическое и стыдное идут парой.

Особенности национального сознания берут начало в сказках. В сказках – те архетипы, на которые равняется реальность. От Ильи Муромца до Емели герои фольклора справляются с подвигами лучше, чем с мелкими заботами.

Футбол долгое время ходил вокруг этого вечного сюжета, но идеального воплощения не было. Сборная России от Голландии до Марибора – да, если бы эти два пиковых момента случились подряд, без интервала в полтора года. Победа над Испанией на чемпионате мира и вылет от Хорватии? Нет, Хорватия – финалист чемпионата мира, нормально проиграть такой команде.

Но теперь в российском футболе есть хрестоматийный случай воплощения национального характера. Именно такой, как надо, из крайности в крайность. С одной стороны – победитель трёх последних розыгрышей Лиги чемпионов, который никогда в своей истории не был разгромлен дома в еврокубках – какая победа может быть величественнее? А с другой стороны – Пльзень. Не то чтобы слабая команда (хотя, да, слабая), дело даже не в этом. А в том, что волей лингвистики само слово Пльзень сразу даёт понять глубину разочарования. Мадрид и Пльзень – это Москва и Петушки нашего футбола.



Но думать хочется не о Петушках. ЦСКА не смог выйти в Лигу Европы из группы с Пльзенью, но широко шагая, идёт прямо в историю, переступая через Мадрид. И ведь сразу понятно, что важнее. История важнее.

Вы вошли в историю, парни! И чёрт с ней, с Лигой Европы 0:3 на «Бернабеу» — вы могли себе такое представить?!

А ещё четвёртое место ЦСКА в группе с «Викторией» при одновременной победе над «Реалом» напоминает, что лучше бы сборная России всё-таки выиграла свою группу в Лиге Наций и попала в компанию к самым сильным сборным.

Рабочий день Золушки. Что значит для сборной России поражение от Швеции Главная проблема сборной на примере известной сказки.

Да, в элитном дивизионе было бы сложно, да команда Черчесова была бы слабее всех. Но это особенность национального характера: на подвиг настроиться проще, чем на рутину. Если эта черта не меняется веками, с ней нужно считаться. Значит, нашему футболу нужно больше места для подвига и меньше рутины. С подвигами как-то попроще.



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