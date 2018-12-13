«Быки» «выжили» в Севилье и добились права сыграть в плей-офф Лиги Европы. И это будет совсем другая история.

«Краснодар» был плох, но это ничего не значит

Перед заключительным игровым днём в группе J сложилась удивительная турнирная ситуация. Имеющему на своём счету 12 очков «Краснодару» выход в весеннюю стадию гарантирован не был. Правда, условия, при которых подопечные Мурада Мусаева должны были уступить своё место «Севилье» и «Стандарту», выглядели фантастически.

Интриги и расклады последнего тура Лиги Европы: «Спартаку» надо побеждать «Зенит» уже вышел, что нужно «Краснодару» и «Спартаку».

В Испанию с командой не смогли отправиться Ари и Спаич. У форварда сборной России растяжение задней поверхности бедра. Ари попрощался с партнёрами по команде после игры с «Уфой» и отправился к родным, в Бразилию. Урошу прилично досталось от Сильвестра Игбуна, который менее чем за 10 минут до финального свистка зарядил локтем в нос сербскому защитнику «быков».

Мы уже привыкли к ротации в составе краснодарцев. Команда играет на три фронта, а потому, игровую практику получают все. Но потеря основного форварда и центрального защитника при любых раскладах не может пройти незамеченной. Место на острие атаки занял Игнатьев, а вот пару Мартыновичу составил Фьолусон. И если Иван проявляет себя в последние полтора месяца с самой лучшей стороны, то у Йона Гудни с игровой практикой было посложнее — четыре матча в первой части сезона (один в РПЛ и 3 – в Кубке России).

Опять же, форвард, не забивший в таком матче, это не самая большая проблема. Куда важнее слаженные действия в обороне. И нервотрёпка началась с первых же минут. Сначала исландец потерял позицию при подаче углового, но его игрок в створ не попал — повезло. А на пятой минуте подсунул Крицюку мяч в ситуации, когда надёжнее было выбить его за боковую линию. Подсунул под «нерабочую» левую. Станислав далеко вынести снаряд не смог, Каборе вернул его в штрафную площадь, где Виссан Бен-Йеддер, оказавшийся в гордом одиночестве, пробил мимо голкипера в дальний угол – 1:0.

Игнатьев уже спустя три минуты мог счёт сравнять, но принял не лучшее решение в чужой штрафной, взяв игру на себя, а вот покати он мяч на Вандерсона, всё могло сложиться иначе. И вместо 1:1, не без участия, совершенно не вошедшего в игру Фьолусона, счёт к 10-й минуте стал 0:2. Бен-Йеддер убежал от Йона Гудни, как от стоячего, легко разобрался с Крицюком и оформил дубль.

В какой-то момент, не привыкшие к игре без мяча краснодарцы, выглядели откровенно беспомощно. Жёлтая карточка Газинского — яркий пример того, насколько тяжело «быки» входили в эту игру. По большому счёту, необходимо было не столько провести несколько быстрых атак и сократить разрыв в счёте, сколько взять мяч под свой контроль. И со второй задачей Вандерсон со товарищи справились — к 30-й минуте матча игра подравнялась.

Что касается действий в обороне, то Мартынович и Фьолусон поменялись позициями. Кроме того, капитан «Краснодара» взял под личный контроль действия Бе-Йеддера, выключив раззабивавшегося форварда из игры. Под занавес первой половины встречи гости окончательно отодвинули мяч не только от своих ворот, но и со своей половины поля. Появились моменты. Рамирес буквально разрывал на левом фланге атаки Квинси Промеса, который в одном из эпизодов едва форму с Кристиана не сорвал.

Потасовка, которая возникла после этого эпизода, показала, что хозяева почувствовали, как из их рук уплывает инициатива. И уже в добавленное арбитром время Вандерсон мог пробить по воротам сам, позиция в штрафной площади была убойная, но решил поделиться мячом с Игнатьевым. Передачу перехватили защитники. На перерыв команды ушли в промежуточном статусе участников плей-офф, поскольку «Стандард» в Турции играл вничью.

Второй тайм начался для «Краснодара» обескураживающе. Увлеклись игроки атакой ворот «Севильи», зевнули быстрый контрвыпад, который завершился назначением пенальти. И ладно бы просто пенальти, арбитр встречи удалил с поля Рамиреса, который рукой выбивал мяч с ленточки. У Крицюка был шанс команду спасти – до мяча он дотянулся, но снаряд оказался-таки в сетке. Мусаев незамедлительно убрал с поля Перейру и выпустил на левый фланг обороны Стоцкого.

Гости закрылись на своей половине поля, в надежде не только сбить атакующий порыв хозяев, но и темп игры. На 61-й минуте Игнатьева на позиции форварда сменил Куэва. Быстрый и техничный Кристиан старательно цеплялся за мячи, которые на него забрасывали партнёры. В ответ Пабло Мачин освежил свою среднюю линию, выпустив на поле Амаду и Наваса. Хесус сменил на поле оформившего дубль Бен-Йеддера.

К этому моменту туркам удавалось успешно сдерживать атаки «Стандарда», и «Севилья» могла чувствовать себя комфортно и с преимуществом в 3 мяча. Заключительной заменой Мусаев сменил набегавшегося Вандерсона на Романа Шишкина, который неожиданно занял место не в обороне, а в атаке. Точнее, в средней линии, передвинув Куэву на правый фланг.

Последние минуты встречи «Краснодар» в буквальном смысле выживал. Севильцы с энтузиазмом сытых и довольных котов кружили вокруг штрафной площади гостей, время от времени угрожая весьма опасными проникающими передачами. Но с главной задачей – не пропустить четвёртый мяч – парни из южной столицы справились.