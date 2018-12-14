Кононов уверен в себе. Он не сожалеет, что оставил повязку Глушакову

— Первые минуты нам не удались, мы пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы неплохо, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко. Но хозяевам улыбнулась удача, они свои моменты использовали.

— Первая задача на сезон уже не выполнена. Будет ли какой-то разбор полётов?

— Разбор полётов я буду делать в раздевалке. А с руководством будет встреча, где мы подведём итоги и всё обсудим.

— Вы говорили, что для вас этот матч – как финал. Но показалось, что команда не вышла на него как на последний бой.

— Игроки отдали все силы, которые у них сейчас есть. Всё свое мастерство. Игра была равна, но нам не повезло. Я ставлю для себя высокие задачи и не удовлетворен тем периодом, когда работаю в команде.



— У ЦСКА не было заметно отпускного настроения, а вот «Спартак» был каким-то не таким.

— Ещё раз повторю. Сегодня, на данный момент – это их максимум по функциональному и психологическому состоянию. Мы работаем вместе совсем недавно, но сейчас нам пока не удалось достичь оптимальной формы.

«Спартак» не смог. Лиги Европы у Кононова не будет Последний матч в 2018-м красно-белые провалили: не реализовав уйму моментов, сами пропустили дважды.

— Может быть, вам стоило возглавить команду зимой?

— Я принял решение моментально. Я знал, на что иду. И доволен тем, какая работа была проведена, кое-что нам удалось в РПЛ. Мы были на десятом месте, а заканчиваем на четвёртом, с шестью очками отрыва от первого места. Поэтому позитивно смотрю на то, что ещё предстоит сделать.

— Как вы считаете, толчок Джикии после фола игрока «Вильярреала» — это положительно, потому что он хотел защитить Джано, либо отрицательное проявление?

— Эпизод выглядел опасно. Джикия думал, что там может быть серьёзная травма. Но я всё равно не поддерживаю такое поведение в эпизодах, Георгий совершил своего рода ошибку. И хорошо, что судья оставил ему наказание жёлтой карточкой.



— В «Краснодаре» и Туле вы были как в тихой гавани. «Спартак» — другое дело. Что вам эти месяцы дали как тренеру?

— Ни в какой тихой гавани я не был ни в одном клубе. Тренер всегда под давлением, а в «Спартаке» оно больше. Но я к этому готов и сложности меня только стимулируют.



— Почему автобус не заехал на стадион задним ходом – здесь есть только один шанс припарковаться внутри арены.

— У нас в России есть поверие – задним ходом на стадион не заезжать.

— Вы ждёте усиления зимой или состав вас полностью устраивает?

— Надеюсь, мы хорошо подработаем с теми игроками, которые у нас есть. Что касается трансферных вопросов, то они нас определённо волнуют. По мере возможности и поступления всех предложений, которые у нас есть, мы скажем вам об этом.



— Работа уже ведётся и вам важно получить каких-то игроков до сборов?

— Да, работа ведётся. Конечно, любой тренер хочет получить игроков до начала сборов.



— Это будет несколько игроков или масштабные изменения?

— Определённые изменения будут, но они не будут масштабными, они будут точечными. С большинством футболистов хотелось бы поработать и добиться результата.

Пришло время отдать повязку Телингатер переобувается по поводу Глушакова.

— Вы хотя бы раз сомневались или сожалели о своём решении оставить капитанскую повязку Глушакову и строить коллектив вокруг этого футболиста?

— Нет, — уверенно покачал головой Кононов.