Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0, 13 декабря 2018. Что говорил Кононов

Олег Кононов
Михаил Гончаров
Фото: РИА Новости
Кононов уверен в себе. Он не сожалеет, что оставил повязку Глушакову
Итог первой части сезона от тренера «Спартака».
Футбол / Лига Европы

— Первые минуты нам не удались, мы пропустили быстрый гол. Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы неплохо, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко. Но хозяевам улыбнулась удача, они свои моменты использовали.

Лига Европы. Группа G. 6-й тур
13 декабря 2018, четверг. 20:55 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 – Чуквезе – 11, 2:0 – Токо Экамби – 48
Удаления: Хауме, 90 – нет

— Первая задача на сезон уже не выполнена. Будет ли какой-то разбор полётов?
— Разбор полётов я буду делать в раздевалке. А с руководством будет встреча, где мы подведём итоги и всё обсудим.

— Вы говорили, что для вас этот матч – как финал. Но показалось, что команда не вышла на него как на последний бой.
— Игроки отдали все силы, которые у них сейчас есть. Всё свое мастерство. Игра была равна, но нам не повезло. Я ставлю для себя высокие задачи и не удовлетворен тем периодом, когда работаю в команде.

— У ЦСКА не было заметно отпускного настроения, а вот «Спартак» был каким-то не таким.
— Ещё раз повторю. Сегодня, на данный момент – это их максимум по функциональному и психологическому состоянию. Мы работаем вместе совсем недавно, но сейчас нам пока не удалось достичь оптимальной формы.

«Спартак» не смог. Лиги Европы у Кононова не будет
Последний матч в 2018-м красно-белые провалили: не реализовав уйму моментов, сами пропустили дважды.

— Может быть, вам стоило возглавить команду зимой?
— Я принял решение моментально. Я знал, на что иду. И доволен тем, какая работа была проведена, кое-что нам удалось в РПЛ. Мы были на десятом месте, а заканчиваем на четвёртом, с шестью очками отрыва от первого места. Поэтому позитивно смотрю на то, что ещё предстоит сделать.

— Как вы считаете, толчок Джикии после фола игрока «Вильярреала» — это положительно, потому что он хотел защитить Джано, либо отрицательное проявление?
— Эпизод выглядел опасно. Джикия думал, что там может быть серьёзная травма. Но я всё равно не поддерживаю такое поведение в эпизодах, Георгий совершил своего рода ошибку. И хорошо, что судья оставил ему наказание жёлтой карточкой.

— В «Краснодаре» и Туле вы были как в тихой гавани. «Спартак» — другое дело. Что вам эти месяцы дали как тренеру?
— Ни в какой тихой гавани я не был ни в одном клубе. Тренер всегда под давлением, а в «Спартаке» оно больше. Но я к этому готов и сложности меня только стимулируют.

— Почему автобус не заехал на стадион задним ходом – здесь есть только один шанс припарковаться внутри арены.
— У нас в России есть поверие – задним ходом на стадион не заезжать.

— Вы ждёте усиления зимой или состав вас полностью устраивает?
— Надеюсь, мы хорошо подработаем с теми игроками, которые у нас есть. Что касается трансферных вопросов, то они нас определённо волнуют. По мере возможности и поступления всех предложений, которые у нас есть, мы скажем вам об этом.

— Работа уже ведётся и вам важно получить каких-то игроков до сборов?
— Да, работа ведётся. Конечно, любой тренер хочет получить игроков до начала сборов.

— Это будет несколько игроков или масштабные изменения?
— Определённые изменения будут, но они не будут масштабными, они будут точечными. С большинством футболистов хотелось бы поработать и добиться результата.

Пришло время отдать повязку
Телингатер переобувается по поводу Глушакова.

— Вы хотя бы раз сомневались или сожалели о своём решении оставить капитанскую повязку Глушакову и строить коллектив вокруг этого футболиста?
— Нет, — уверенно покачал головой Кононов.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент