«Зенит» завершил год тремя поражениями. В Чехии ни разу не пробил в створ

Семак сохраняет схему 3-5-2

«Зенит» за тур до финиша гарантировал себе победу в группе, поэтому для команды Сергея Семака матч со «Славией» превратился просто в хороший спарринг, завершающий первую часть сезона. Поэтому главный тренер лидера Премьер-Лиги мог со спокойным сердцем поберечь ведущих игроков: в Прагу не полетели защитник Бранислав Иванович, полузащитники Леандро Паредес и Александр Ерохин, а также нападающий Артём Дзюба. Возможно, уже набрал более-менее подходящую форму после полученной на ЧМ-2018 травмы Юрий Жирков, но он вне заявки «Зенита» на Лигу Европы, как и Евгений Чернов.

Несмотря на большие перестановки в составе и малую значимость игры, Семак сохранил тактическую схему 3-5-2. Место в воротах занял Михаил Кержаков, трио центральных защитников составили Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Луиш Нету, фланги закрыли Игорь Смольников (правый) и Эльмир Набиуллин (левый), а три центральных полузащитника Матиас Краневиттер, Эрнани и Клаудио Маркизио поддерживали отправленных вперёд Олега Шатова с Антоном Заболотным.

Коллективные ошибки «Зенита» в обороне

Капитаном у сине-бело-голубых на матч со «Славией» стал Кержаков. Вдохновлённый повязкой голкипер, на 5-й минуте сделал красивый сейв. При ротации состава у «Зенита» уже возникали проблемы с обороной против угловых соперника, да и не только при ротации, если вспомнить последний матч с «Рубином». Вот и теперь чехи едва не реализовали свой первый угловой.

Впрочем, хозяева не стремились штурмовать ворота Кержакова, поскольку их устраивала ничья для выхода из группы со второго места. До гола Яромира Змрхаля на исходе получаса напряжение в штрафной «Зенита» возникало в основном после «стандартов». Но пропущенный мяч стал следствием коллективной ошибки: Маммана дал себя обыграть один в один, Смольников не успел блокировать передачу, а Нету с Набиуллином потеряли Змрхаля.



«Зенит» в первом тайме нанёс лишь один удар, тогда как чехи пробили 10 раз (в створ – 4). Хотя команда Семака соорудила несколько опасных подходов к воротам «Славии», подключая Смольникова или разворачивая атаки с фланга на фланг. С паса правого защитника и стрелял из-за штрафной Маркизио – мимо цели. Второй пропущенный гол получился нелепым, ведь петербуржцы сами убегали в перспективную контратаку. Однако Шатов отдал слишком сильную передачу на ход Маркизио, которому недостаёт скорости, а перехват привёл к фирменному смещению Мирослава Стоха с ударом с левой ноги. Мяч влетел в сетку от штанги – без шансов для Кержакова.

Двойная замена в перерыве

На второй тайм не вышли Набиуллин и Заболотный – их по позиции заменили Роберт Мак с Себастьяном Дриусси. Возможно, перестановки планировались Семаком заранее, чтобы дать четырём футболистам по 45 минут, но, скорее всего, эта была реакция тренера на счёт. Заболотного защитники чехов «съели», хотя справедливости ради надо сказать, что хороших передач сменщик Дзюбы от партнёров не получал.

Второй тайм зенитовцы начали бодрее, нанеся за достаточно короткий отрезок несколько ударов по воротам Ондржея Коларжа. Вот только в створ гости так и не попали. Более мотивированные чехи были ближе к третьему голу, чем сине-бело-голубые к тому, чтобы сократить разницу. Стох имел отличный шанс оформить дубль, но мяч после его удара (теперь с правой ноги) угодил в перекладину. В концовке от гола спас Маммана.



Встреча со «Славией» завершила бесславный декабрь «Зенита» – в этом месяце лидер РПЛ потерпел три поражения в трёх матчах. К счастью для петербуржцев, на ситуации в Лиге Европы сегодняшняя неудача никак не отразится. Тем не менее зимой Семаку есть о чём подумать – игру команды нужно как-то менять.