А был ли collusion? Шотландцы подозревали соперников, но всё обошлось

Футбольные фанаты со всего мира обсуждают итоги шестого тура группового этапа Лиги Европы, а болельщики из онлайн-школы английского языка Skyeng по традиции собирают и переводят для вас самые забористые комментарии из соцсетей.

Humiliating – унизительный



Шотландский «Селтик» эпично проиграл «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). Болельщики обеих команд упражнялись в остроумии, и больше досталось проигравшему. В частности, перепало Кристофферу Аеру, который сменил на поле Лустига и своим неосторожным пасом обеспечил поражение своей команды. Действительно, кроме как унизительным этот матч для шотландцев не назовёшь.

Chipin – сброситься, купить вскладчину



Но в другой встрече группы B «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», поэтому шотландцы всё же вышли в плей-офф. Фанаты “Селтика” готовы обнять норвежцев.



«Кто-нибудь, откройте страницу на Gofundme, мы все скинемся на подарок „Русенборгу”.

Collusion – сговор



Забавный факт: обе команды – и «Зальцбург», и «Лейпциг» принадлежат одной компании. Сговор? Нечего на зеркало пенять. «Забейте гол, шотландцы, – как вам такая свежая идея?» — пишут болельщики. Смешно, конечно, говорить про сговор. «Зальцбург» дважды обыграл «Лейпциг» и дважды обыграл «Селтик»

To forget – забыть



Ещё одним драматическим моментом стало сражение греческого «Олимпиакоса» с итальянским «Миланом». Итальянцы проиграли со счётом 1:3 и не вышли в плей-офф. Италии можно только посочувствовать – это была неделя, которую лучше забыть поскорее как страшный сон.

To knockout – вышибать



Тем не менее многие фанаты усмотрели тут явную несправедливость, допущенную мирозданием.