Российские клубы вчера были не худшими в Лиге Европы. «Милан» выступил позорнее

Российские клубы провалились

Из пяти команд РПЛ за еврокубковую неделю только одна смогла не то что выиграть, а хотя бы забить сопернику. Трёшку. ЦСКА в Мадриде. «Локомотив», «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» дружно проиграли свои матчи, хотя задачи у всех были самые разные.

Питерцы приехали в Чехию без лидеров, вышли на поле полуосновным составом и особо не сопротивлялись мотивированному сопернику. Зато «Краснодар» едва не вылетел из турнира, хотя изначально вероятность этого была невероятно низкой. Но два быстрых гола «Севильи», удаление Рамиреса и тут же третий – до провала оставалось два шага. Хорошо, что испанцам трёх голов дома вполне хватило, а «Стандарт» на выезде не обыграл слабейшую команду группы.

Про «Спартак», его количество моментов и итоговый счёт в Вильярреале вы наверняка и так в курсе. Москвичей частично оправдывает то, что у них изначально была наиболее сложная ситуация в группе: требовалось обыграть на чужом поле соперника, только сменившего тренера и тоже нуждающегося в победе.

«Милан» провалился

Гаттузо чувствовал, что в Греции не будет легко, ещё до матча, когда нахваливал «Олимпиакос». Но мало кто ожидал, что итальянцы получат от соперника три мяча, а сами забьют всего один. Только поражение с разницей в два и более оставляло «Милан» без плей-офф. Но именно оно и случилось. Греки отмечали так, будто выиграли Лигу Европы: пиротехника, песни игроков с болельщиками, выбегания на поле.



Драматично вышел в плей-офф турнира «Селтик», хотя всё шло к тому, что Шотландия останется без команд в еврокубках. «Кельты» на своём поле проигрывали уничтожающему всех соперников группы «Ред Булл», когда болельщики узнали, что «Лейпциг» забил в параллельном матче. При этом гол «Селтик» пропустил максимально нелепый, после ошибки своего вратаря Гордона при вводе мяча:

При собственном поражении и победе «Лейпцига» шотландцы оставались без Лиги Европы, но «Русенборг» сравнял счёт в параллельном матче. Такой расклад выводил «Селтик» в плей-офф, поэтому за матчем в Лейпциге болельщики на «Селтик Парке» следили уже пристальнее, чем за собственной командой. «Русенборг» выстоял и спас шотландцев. Но лучшие – эсэмэмщики англоязычного аккаунта «Лейпцига».

Интересно, что сделали бы за такой твит с эсэмэмщиком «Спартака»?

Болельщиков «Челси» обвинили в антисемитизме

Матч «Види» и «Челси» запомнился не футболом (хотя хозяева смогли сыграть вничью с топ-клубом), а поведением английских болельщиков. Его осудила даже английская пресса. Sky опубликовал сообщение о том, что УЕФА зафиксировал расистские песни с трибуны гостей. И это второй подряд подобный случай: чуть ранее оскорблениям подвергся форвард «Сити» Рахим Стерлинг, когда его команда играла с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Самое нелепое, что оскорбительные песни в Венгрии фанаты «Челси» пели не о сопернике, а про «Тоттенхэм». Но УЕФА плевать – там ждут объяснений от синих, а потом уже решат, выдвигать ли обвинения. Впрочем, представители «Челси» уже заранее заявили, что осуждают любые проявления антисемитизма, расизма и другой нетерпимости. Таким людям нет места в клубе, кем бы они ни были.



И ещё о фанатах. В Рим вчера приехали более 10 тысяч болельщиков «Айнтрахта» и выразили на стадионе своё мнение относительно пиротехники.

Сообщается, что такое количество приезжих фанатов привело к хаотичным стычкам с фанатами «Лацио» в течение всего четверга. Плюс многие фанаты из Германии приехали на матч без билета и пытались прорваться на сектор, провоцируя конфликты. При этом болельщиков «Айнтрахта» на стадионе было намного больше, чем поклонников игравшего дома «Лацио». Немцы в итоге победили, а в плей-офф прошли оба клуба.