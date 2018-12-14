Из «Реала» может уйти лучший игрок начала сезона

После поражения «Реала» от ЦСКА в Испании обсуждали не столько итоговый счёт, сколько поведение отдельных людей из «Мадрида». Главным в этих разговорах стал полузащитник Иско, успевший попасть сразу в несколько скандалов.

По ходу матча Марсело передал полузащитнику капитанскую повязку, но тот не надел её, а передал Карвахалю. Трибуны восприняли это как отказ от повязки и весь следующий день проклинали Иско. Позже выяснилось, что во всём фактически виноват Марсело. Он не разобрался в ситуации, но вышел с комментарием к журналистам: «Я пытался отдать повязку Иско, но он сказал передать её Карвахалю. Не знаю почему». Все заволновались и не стали разбираться в причинах. Хотя на деле Иско просто не слишком серьёзно отнёсся к правилу преемственности капитанской повязки, которое работает в Испании. Капитаном традиционно назначают того, кто провёл в клубе больше всего времени. И далее по очереди распределяются вице-капитаны. Сейчас у «Реала» первая пятёрка: Серхио Рамос, Марсело, Бензема, Варан и Начо.

Иско и Карвахаль пришли в основу «бланкос» почти одновременно, но полузащитника официально представили 3 июля, а Дани – 5-го. При этом Карвахаль является воспитанником академии «Мадрида», который на несколько лет уходил в Германию. Против «Мелии» в Кубке Короля Иско носил капитанскую повязку, но с ЦСКА выполнил своё обещание и отдал повязку другу. Всё это позже объяснил сам Карвахаль и поблагодарил Иско за такой жест.

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Вторая проблема полузащитника не решается так же просто. По ходу игры с ЦСКА, ещё до эпизода с повязкой, Иско ответил на свист болельщиков. Идя к трибуне, футболист прокричал: «Что вам от меня надо, сукины дети?!». И хотя спустя 10 минут успешное действие Иско с мячом стадион сопроводил аплодисментами, конфликт не разрешён.

Журналисты главной мадридской газеты, Marca, считают, что цикл Иско в «Реале» окончен. Невероятно талантливый игрок не смог провести ни одного стабильного по уровню игры сезона. При этом в сборной Испании он лидер, а в «бланкос» не всегда проходит даже в стартовый состав. А как только возник шанс на исправление ситуации (назначение Хулена Лопетеги), у «Мадрида» дела испортились, что привело к смене тренера. Солари не пытается искать для полузащитника удобную позицию, а просто встраивает его в свою систему. В итоге у Иско при Солари лишь 210 игровых минут вместо 810, хотя сезон он начинал в роли игрока стартового состава. Раньше, не попадая в состав, Иско отмечал: «Если меня не ставят поочерёдно Анчелотти, Бенитес и Зидан – проблема во мне». Сейчас полузащитник чувствует себя скорее жертвой ситуации и готов решать радикально – сменой клуба.



Добавляют вероятность такого развития событий вбросы в прессе о том, что у Иско есть проблемы с тренировками и лишним весом. Игрок и его представители уверены, что эту лживую информацию распространяет кто-то из клуба. Они хотели встретиться с Флорентино Пересом для обсуждения ситуации, но президент отказал. Испанские журналисты уверены, что для себя руководитель «бланкос» уже решил: если будет шанс выгодно расстаться с Иско, это случится. Возможно, уже зимой. При этом Перес убеждён, что если футболист хочет уйти, то он должен объявить об этом публично.

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Отступные за полузащитника, прописанные в контракте, составляют 700 млн евро, поэтому такой трансфер невозможен. Куда более вероятен обмен футболиста. Например, в «Челси» как часть сделки по переходу Эдена Азара в «Реал». Мадрид давно хочет подписать бельгийца, а тот открыто называет «Реал» клубом своей мечты.



При этом в случае вероятного ухода понятно, что интерес к Иско будет от большинства топ-клубов Европы. Возможность его подписания, по версии издания Goal.com, рассматривали в «Манчестер Сити». Tuttosport уже сообщил, что «Ювентус» видит в Иско альтернативу трансферу Поля Погба. И даже легенда «Барселоны» Ривалдо сказал, что хотел бы видеть полузащитника в каталонском клубе. И если бы выбирать мог сам футболист, то такая сделка была крайне вероятной: в Каталонии уверены, что до перехода в «Реал» Иско болел именно за «Барсу». А общеизвестный факт, что собаку игрока зовут Месси. Из других кандидатов упоминается «Бавария», которая планирует перестройку команды в ближайшие трансферные окна.



При этом понятно, что многое сейчас будет зависеть от будущего главного тренера «Мадрида». Если Солари сможет спасти сезон, то Иско наверняка не останется в команде. Но в случае очередной тренерской отставки полузащитник может вновь попытаться всё-таки стать лидером «Реала».