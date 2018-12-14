«Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать»

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона



saqqas1:

— Роша 2: защитник. На всех экранах страны с марта 2019.



«Зенит» ушёл в отпуск до 15 января



uroboros:

— «Неудачники», — подумал Кокорин, развалившись на нарах и потягивая чифир через соломинку.

Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored



grubbi:

— Да там можно было хоть всю команду вместе с Гончаренко включать в сборную)))



«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ



messs:

— Наконец-то нормальные рекорды подъехали.



Кононов: «Спартак» и «Вильярреал» играли ярко, но хозяевам улыбнулась удача



krumenaher:

Играли так ярко, что я после 15 минут практически ослеп и переключил на снукер, чтобы окончательно не лишиться зрения.

«Реал» – ЦСКА: впервые в ЛЧ последняя команда группы дважды обыграла первую



ric-fyber:

— Идеальная группа для ЦСКА в Лиге Чемпионов:



ЦСКА

«Реал»

«Реал» (U-19)

«Реал» Кастилья



Рианчо: разгромная победа ЦСКА не удивила, Гончаренко проводит прекрасную работу



lethal-enforcer:

— Рианчо: Гончаренко вовремя следит за восходами солнца.



ЦСКА прервал серию «Реала» из 44 домашних матчей с забитыми голами в еврокубках



denis-armeez:

— Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать после 2018.



Акинфеев — 4-й вратарь в истории, проведший 2 сухих матча с «Реалом» в сезоне ЛЧ



barbossatm:

— Интересно, войдёт ли этот матч в историю по количеству статистических фактов, вошедших в историю?



Сидящий в СИЗО Мамаев прислал жене букет с запиской



starfall:

— Да за такой букет батон с напильником передавать надо!



Глушаков – жене: в Грозном зарплата будет 30 тыс. рублей, посчитаешь алименты?



evilbambr:

— Федун сейчас, наверное, кусает локти — Дениска оказывается за 30К готов был играть :)

Боккетти подтвердил, что за перевозку часов в аэропорту задержали его, а не Жиго



blackdillon:

— Бокетти и тут привёз. Правда на этот раз часы.



«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова



maiberry:

— Ща Глушак подключит Аркашу и Лаврушу и его добавят 13-м месяцем.



Глушаков угрожал жене связями с Дворковичем и Лавровым



shutup:

— Уже знаю, что скажет Лавров про Глушакова, узнав об этом)



Опубликованы аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги



kokos78:

— Джентльмен Года!