«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона
saqqas1:
— Роша 2: защитник. На всех экранах страны с марта 2019.
«Зенит» ушёл в отпуск до 15 января
uroboros:
— «Неудачники», — подумал Кокорин, развалившись на нарах и потягивая чифир через соломинку.
Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
grubbi:
— Да там можно было хоть всю команду вместе с Гончаренко включать в сборную)))
«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ
messs:
— Наконец-то нормальные рекорды подъехали.
Кононов: «Спартак» и «Вильярреал» играли ярко, но хозяевам улыбнулась удача
krumenaher:
Играли так ярко, что я после 15 минут практически ослеп и переключил на снукер, чтобы окончательно не лишиться зрения.
«Реал» – ЦСКА: впервые в ЛЧ последняя команда группы дважды обыграла первую
ric-fyber:
— Идеальная группа для ЦСКА в Лиге Чемпионов:
ЦСКА
«Реал»
«Реал» (U-19)
«Реал» Кастилья
Рианчо: разгромная победа ЦСКА не удивила, Гончаренко проводит прекрасную работу
lethal-enforcer:
— Рианчо: Гончаренко вовремя следит за восходами солнца.
ЦСКА прервал серию «Реала» из 44 домашних матчей с забитыми голами в еврокубках
denis-armeez:
— Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать после 2018.
Акинфеев — 4-й вратарь в истории, проведший 2 сухих матча с «Реалом» в сезоне ЛЧ
barbossatm:
— Интересно, войдёт ли этот матч в историю по количеству статистических фактов, вошедших в историю?
Сидящий в СИЗО Мамаев прислал жене букет с запиской
starfall:
— Да за такой букет батон с напильником передавать надо!
Глушаков – жене: в Грозном зарплата будет 30 тыс. рублей, посчитаешь алименты?
evilbambr:
— Федун сейчас, наверное, кусает локти — Дениска оказывается за 30К готов был играть :)
Боккетти подтвердил, что за перевозку часов в аэропорту задержали его, а не Жиго
blackdillon:
— Бокетти и тут привёз. Правда на этот раз часы.
«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова
maiberry:
— Ща Глушак подключит Аркашу и Лаврушу и его добавят 13-м месяцем.
Глушаков угрожал жене связями с Дворковичем и Лавровым
shutup:
— Уже знаю, что скажет Лавров про Глушакова, узнав об этом)
Опубликованы аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги
kokos78:
— Джентльмен Года!