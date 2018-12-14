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Акинфеев, ЦСКА, Глушаков, Кокорин, Мамаев – лучшие комментарии читателей

Игорь Акинфеев
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать»
Историческая победа ЦСКА, неудача «Спартака», Глушаков, Кокорин и Мамаев и остальное. Лучшие комментарии читателей.
Футбол

«Спартак» согласовал с «Флуминенсе» трансфер Айртона

saqqas1:
— Роша 2: защитник. На всех экранах страны с марта 2019.

«Зенит» ушёл в отпуск до 15 января

uroboros:
— «Неудачники», — подумал Кокорин, развалившись на нарах и потягивая чифир через соломинку.

Четыре игрока ЦСКА попали в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

grubbi:
— Да там можно было хоть всю команду вместе с Гончаренко включать в сборную)))

«Спартак» — первый российский клуб, занявший последнее место в группе ЛЕ

messs:
— Наконец-то нормальные рекорды подъехали.

Кононов: «Спартак» и «Вильярреал» играли ярко, но хозяевам улыбнулась удача

krumenaher:
Играли так ярко, что я после 15 минут практически ослеп и переключил на снукер, чтобы окончательно не лишиться зрения.

«Реал» – ЦСКА: впервые в ЛЧ последняя команда группы дважды обыграла первую

ric-fyber:
— Идеальная группа для ЦСКА в Лиге Чемпионов:

ЦСКА
«Реал»
«Реал» (U-19)
«Реал» Кастилья

Рианчо: разгромная победа ЦСКА не удивила, Гончаренко проводит прекрасную работу

lethal-enforcer:
— Рианчо: Гончаренко вовремя следит за восходами солнца.

ЦСКА прервал серию «Реала» из 44 домашних матчей с забитыми голами в еврокубках

denis-armeez:
— Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать после 2018.

Акинфеев — 4-й вратарь в истории, проведший 2 сухих матча с «Реалом» в сезоне ЛЧ

barbossatm:
— Интересно, войдёт ли этот матч в историю по количеству статистических фактов, вошедших в историю?

Сидящий в СИЗО Мамаев прислал жене букет с запиской

starfall:
— Да за такой букет батон с напильником передавать надо!

Глушаков – жене: в Грозном зарплата будет 30 тыс. рублей, посчитаешь алименты?

evilbambr:
— Федун сейчас, наверное, кусает локти — Дениска оказывается за 30К готов был играть :)

Боккетти подтвердил, что за перевозку часов в аэропорту задержали его, а не Жиго

blackdillon:
— Бокетти и тут привёз. Правда на этот раз часы.

«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова

maiberry:
— Ща Глушак подключит Аркашу и Лаврушу и его добавят 13-м месяцем.

Глушаков угрожал жене связями с Дворковичем и Лавровым

shutup:
— Уже знаю, что скажет Лавров про Глушакова, узнав об этом)

Опубликованы аудиозаписи угроз Глушакова в адрес супруги

kokos78:
— Джентльмен Года!

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