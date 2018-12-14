Анри занят не своим делом. Ему пока рано тренировать даже «Монако»

«Команда бывшего чемпиона мира Тьерри Анри в атаку почти не переходила». Предложение из отчёта немецкой газеты Süddeutsche Zeitung о матче «Монако» — «Боруссия» только кажется почти пустым. На самом деле, оно очень красноречиво в своей краткости и описывает сразу две важных вещи, которые нужно знать о нынешнем «Монако».

Ад, в который попали «Монако» и Головин. Ужасы продолжаются Клуб валится по всем фронтам. И дело не только в плачевных спортивных результатах.

Первая — это тот факт, что командой руководит тренер, опыт которого исчисляется только великой карьерой по ту сторону тренерской скамьи. Это показательный момент. Никакого хейта в адрес этого действительно великого нападающего, но место в «Монако» он получил только благодаря своему имени, а не предыдущим тренерским заслугам. Анри часто делает реверансы в адрес своих тренеров-оппонентов — вот и по поводу Диего Симеоне он так и сказал: «Мне многому ещё предстоит научиться у него». Урок был проведён со всей строгостью: итоговый счёт 2:1 не отражает игровой перевес «Атлетико», который допустил всего два удара в створ ворот.

Анри, конечно, прав — ему многому нужно учиться, но вряд ли стоит это делать на а) участнике (уже нет) Лиги чемпионов; б) команде в глубочайшем системном кризисе; в) молодой команде, где футболистам ещё нужно развиваться индивидуально. Для того, чтобы совладать со всем этим, нужен либо очевидный тренерский гений, либо усердная работа по накоплению опыта. Анри 41 год, Симеоне в этом возрасте возглавил «Атлетико», но до «Атлетико» он уже пять лет самостоятельно пыхтел с аргентинскими клубами, выигрывал чемпионат страны и попытался поработать в очень скромной «Катании». Только набравшись достаточно опыта, Диего оказался готов построить одну из самых прочных европейских футбольных империй. Анри этот шанс получил просто так.



Второй момент в том самом предложении немецкой газеты подчёркивает атакующую беспомощность «Монако», который действительно очень скверно действует впереди. Начало сезона при Жардиме команда завалила из-за оборонительных ошибок и плохо отработанного летом перехода из атаки в оборону (эта стадия игры для португальского тренера всегда была ключевой). При этом «Монако», даже сидя на предпоследнем месте, оставался в пятёрке по NpxG — ожидаемым голам без учёта пенальти. Команда страдала в том числе и от невезения — за 11 туров «Монако» умудрился не реализовать десять ударов из пределов вратарской площади из 12.

Приход именно Анри на смену Жардиму анонсировался ещё и с точки зрения возможного улучшения действий у чужих ворот: у «Монако» много талантливой молодёжи, которую можно раскрывать, разделяя собственный опыт великого бомбардира. Но этого не произошло. Напротив: то, что не так плохо работало, исключая отсутствие удачи, пропало при Анри начисто. При новом тренере «Монако» — предпоследний по NpxG, всего 40% ударов команда наносит из пределов штрафной, а на том же 11-матчевом отрезке, что у Жардима, футболисты смогли создать всего один удар из пределов вратарской (он тоже не был реализован). У монегасков невероятные проблемы с созиданием, главный показатель которых — всего один гол в долгих позиционных атаках за 1000 минут. Александр Головин, который, казалось, сейчас начнёт жечь (например, первый тайм в Дортмунде ещё при Жардиме был очень внушительным — британский комментатор все 45 минут восторгался его разрезающими передачами), быстро застрял в текстурах.

То же, что при Жардиме валилось, при Анри стало ещё хуже. «Монако» разваливается в оборонительных действиях, не держит плотность в центре, из-за чего соперник очень многое создаёт из этой зоны. Тот же «Атлетико» образцово казнил монегасков за сквозняк в опорной зоне: 11 из 19 обостряющих передач АТМД пришлись не из фланговых и даже не из полуфланговых зон, а из центральной. Стоит ли после этого удивляться тому, что первый гол кровожадная команда Симеоне сделала ровно так, как и должна была — двумя вертикальными передачами через центральную ось?



Вместо того, чтобы тушить пожар, который со страшной скоростью сжирает дом, Анри проводит психологические тренинги для спасателей — много говорит о мотивации, выступает даже на пресс-конференциях настоящим ментором для футболистов. Возможно, в будущем они будут ему благодарны — когда сменят команду и выйдут, вдохновлённые словами и советами Тьерри, на высокий уровень. Но Анри, похоже, и сам не понимает, что от него требуется спасать конкретный сезон для достаточно большой команды с большими амбициями. И делать это здесь и сейчас.

Игрок «Монако» задвинул за собой стул после укоризненного взгляда Анри

Очевидно, он занят не своим делом. К ватаге игроков-детсадовцев, которых клуб набрал летом, пришёл ещё и тренер, которому дали солидный проект с историей в качестве учебного пособия. Для Анри эта работа пришлась слишком рано — учиться необходимо, но ещё важнее постепенно нарабатывать опыт. Такой, как был до Мадрида у того же Симеоне.