Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Лучшие матчи российских футбольных клубов в еврокубках сезона-2018/19

«Реал» — ЦСКА — 0:3
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
8 самых крутых матчей российских команд в этом евросезоне
Не грусти, что прошло. Улыбнись, что было.
Футбол / Лига чемпионов
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 августа 2018, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа, Россия
2 : 1
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
1:0 – Игбун – 38, 2:0 – Обляков – 64, 2:1 – Тилл – 80

Евросезон начинался для России с «Уфы». Команда попала в Европу внепланово — просто обладателя Кубка России «Тосно» решили распустить. От уфимцев ждали скорого вылета, и всё же свои мини-успехи у клуба были.

До вылета от «Рейнджерс», который позднее закончит групповой этап выше «Спартака», был пройден «Домжале». А в игре с «Прогрессом» уфимцы выиграли в еврокубках первый и единственный раз в своей истории.

Фото: РИА Новости
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 августа 2018, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
8 : 1
ДВ
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 – Паредес – 22, 2:0 – Нобоа – 66, 3:0 – Дзюба – 75, 4:0 – Дзюба – 78, 4:1 – Яхайа – 99, 5:1 – Дриусси – 109, 6:1 – Дзюба – 115 (пен), 7:1 – Мак – 120+1 (пен), 8:1 – Мак – 120+3
Удаления: Паредес, 72 – Швецов, 120+1

«Зенит» ведь тоже был очень близок к тому, чтобы остаться без еврокубков. Первая игра сезона в Европе, и сразу 0:4 в Беларуси от местного «Динамо». Даже президент Лукашенко тогда сделал своей команде комплимент.

Ответный матч предстояло играть на пустом стадионе (наказание УЕФА за расизм). К тому моменту с Питером успели попрощаться, но нет, «Зенит» свёл игру к дополнительным таймам (4:0 в основное время), а за оставшиеся полчаса накидал ещё четыре мяча! Шутки Гуренко про «Газпром» были очень в кассу, поверить в такой сценарий мог только сумасшедший.

Фото: РИА Новости
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
23 августа 2018, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 – Хестад – 42, 1:1 – Дзюба – 71, 2:1 – Заболотный – 80, 3:1 – Мевля – 90

В следующем раунде «Зенит» приблизился к выходу в группу, обыграв дома «Мольде». Парни Семака выиграли 3:1 — Миха Мевля забил редкий гол. И пусть в ответной игре «Зенит» проиграл с минимальным счётом, того результата хватило, чтобы идти дальше в сетке.

Фото: РИА Новости
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
02 октября 2018, вторник. 22:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Влашич – 2
Удаления: Акинфеев, 90+5 – нет

После провального для россиян первого тура ЛЧ ЦСКА принимал «Реал» в переполненных «Лужниках». Мадрид уже тогда начинало колбасить, а Лопетеги рискнул оставить дома пару важных футболистов, за что был наказан «армейцами». Никола Влашич забил победный мяч: вскоре он станет одним из главных лиц в российской лиге. А Кырнац, заменивший в самом конце удалённого Акинфеева, дебютирует в ЦСКА на ноль.

Фото: РИА Новости
Лига Европы. Группа J. 2-й тур
04 октября 2018, четверг. 22:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2 : 1
Севилья
Севилья, Испания
0:1 – Каборе – 43 (автогол), 1:1 – Перейра – 72, 2:1 – Окриашвили – 88

Уже через пару дней испанцы опять проиграли в России. Пока «Спартак» в Москве сражался за ничью с «Вилльяреалом» в Краснодаре россияне красиво разделались с «Севильей» — тем не помог даже Промес. Окриашвили забил фирменный гол ударом через себя и принёс победу своим. В той игре Мамаев ещё был на футбольном поле и отдал голевую передачу Перейре.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур
08 ноября 2018, четверг. 20:55 МСК
Спартак М
Москва, Россия
4 : 3
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 – Ерёменко – 5 (автогол), 1:1 – Мельгарехо – 22, 1:2 – Кандеяш – 27, 2:2 – Голдсон – 35 (автогол), 2:3 – Миддлтон – 41, 3:3 – Адриано – 58, 4:3 – Ханни – 59

Было что вспомнить и «Спартаку». Матч против «Рейнджерс» в Москве вышел хоть и совершенно безалаберным в плане организации, зато интересным в плане зрелища. Команды обменивались голами целый час, и при счёте 3:3 Софьян Ханни забил победный мяч. В той игре Рианчо стал самым успешным тренером «Спартака» в этом евросезоне.

Фото: РИА Новости
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
28 ноября 2018, среда. 20:55 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
2 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 – Донк – 43 (автогол), 2:0 – Игнатьев – 54

Ещё один локальный успех остался за «Локомотивом». К пятому туру чемпион России был без очков, и чтобы иметь шансы на выход хотя бы в Лигу Европы, нужно было непременно побеждать «Галатасарай». И «Локомотив» это сделал — как будто бы без проблем. Автогол Донка и мяч Игнатьева на время приблизили «Локо» к выходу в Лигу Европы.

Фото: РИА Новости
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
12 декабря 2018, среда. 20:55 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 3
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Чалов – 37, 0:2 – Щенников – 43, 0:3 – Сигурдссон – 73

Пока «Краснодар» и «Зенит» уверенно шли к выходу из группы (и пришли), остальные клубы хватались за последнюю возможность вырваться в плей-офф. Не получилось: вышло лишь пошуметь напоследок — и то не у всех.

В последней игре выиграл ЦСКА — победная игра на «Сантьяго Бернабеу» стала исторической. И пусть «армейцы» подобно «Локо» и «Спартаку» заняли последнее место в группе, их болельщики всё им уже простили. Так над Мадридом ещё не потешался никто.

Фото: РИА Новости
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент