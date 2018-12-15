8 самых крутых матчей российских команд в этом евросезоне

Евросезон начинался для России с «Уфы». Команда попала в Европу внепланово — просто обладателя Кубка России «Тосно» решили распустить. От уфимцев ждали скорого вылета, и всё же свои мини-успехи у клуба были.

До вылета от «Рейнджерс», который позднее закончит групповой этап выше «Спартака», был пройден «Домжале». А в игре с «Прогрессом» уфимцы выиграли в еврокубках первый и единственный раз в своей истории.

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«Зенит» ведь тоже был очень близок к тому, чтобы остаться без еврокубков. Первая игра сезона в Европе, и сразу 0:4 в Беларуси от местного «Динамо». Даже президент Лукашенко тогда сделал своей команде комплимент.

Ответный матч предстояло играть на пустом стадионе (наказание УЕФА за расизм). К тому моменту с Питером успели попрощаться, но нет, «Зенит» свёл игру к дополнительным таймам (4:0 в основное время), а за оставшиеся полчаса накидал ещё четыре мяча! Шутки Гуренко про «Газпром» были очень в кассу, поверить в такой сценарий мог только сумасшедший.

Фото: РИА Новости

В следующем раунде «Зенит» приблизился к выходу в группу, обыграв дома «Мольде». Парни Семака выиграли 3:1 — Миха Мевля забил редкий гол. И пусть в ответной игре «Зенит» проиграл с минимальным счётом, того результата хватило, чтобы идти дальше в сетке.

Фото: РИА Новости

После провального для россиян первого тура ЛЧ ЦСКА принимал «Реал» в переполненных «Лужниках». Мадрид уже тогда начинало колбасить, а Лопетеги рискнул оставить дома пару важных футболистов, за что был наказан «армейцами». Никола Влашич забил победный мяч: вскоре он станет одним из главных лиц в российской лиге. А Кырнац, заменивший в самом конце удалённого Акинфеева, дебютирует в ЦСКА на ноль.

Фото: РИА Новости

Уже через пару дней испанцы опять проиграли в России. Пока «Спартак» в Москве сражался за ничью с «Вилльяреалом» в Краснодаре россияне красиво разделались с «Севильей» — тем не помог даже Промес. Окриашвили забил фирменный гол ударом через себя и принёс победу своим. В той игре Мамаев ещё был на футбольном поле и отдал голевую передачу Перейре.

Было что вспомнить и «Спартаку». Матч против «Рейнджерс» в Москве вышел хоть и совершенно безалаберным в плане организации, зато интересным в плане зрелища. Команды обменивались голами целый час, и при счёте 3:3 Софьян Ханни забил победный мяч. В той игре Рианчо стал самым успешным тренером «Спартака» в этом евросезоне.

Фото: РИА Новости

Ещё один локальный успех остался за «Локомотивом». К пятому туру чемпион России был без очков, и чтобы иметь шансы на выход хотя бы в Лигу Европы, нужно было непременно побеждать «Галатасарай». И «Локомотив» это сделал — как будто бы без проблем. Автогол Донка и мяч Игнатьева на время приблизили «Локо» к выходу в Лигу Европы.

Фото: РИА Новости

Пока «Краснодар» и «Зенит» уверенно шли к выходу из группы (и пришли), остальные клубы хватались за последнюю возможность вырваться в плей-офф. Не получилось: вышло лишь пошуметь напоследок — и то не у всех.

В последней игре выиграл ЦСКА — победная игра на «Сантьяго Бернабеу» стала исторической. И пусть «армейцы» подобно «Локо» и «Спартаку» заняли последнее место в группе, их болельщики всё им уже простили. Так над Мадридом ещё не потешался никто.