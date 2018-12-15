Люди-2018. «Локомотив»

Палыч за этот год успел, наверное, больше всех. Раскрутил инстаграм (создал ещё в прошлом ноябре, но набрал популярность и резонанс уже в 2018). Написал книгу, где в очередной раз выразил дизреспект всем оппонентам. Требовал ввести VAR и добился своего. Плюс, конечно, сделал «Локомотив» чемпионом.

К тому, что говорит и делает главный тренер «Локо», много вопросов. Выступление клуба в еврокубках, лоббирование продления контрактов с игроками, которые при этом не проходят в состав. Публичные конфликты с менеджментом. Но трибуны продолжают заряжать, что Юрий Палыч всех катал, и это во многом главный итог года для коуча «Локо».

Почти сразу после чемпионского сезона Илья Геркус был в гостях у «Чемпионата». На вопрос о том, как он с командой планирует бороться с чемпионским похмельем, президент поднял чехол смартфона, на котором был изображён кубок победителей РПЛ. Илья Леонидович постучал по картинке пальцем и сказал что-то вроде: «Вот это важно, а похмелья не будет».

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Спустя полгода надо признать, что чемпионство – действительно круто и важно, но похмелье все же было. «Локомотив» пережил очень сложное лето, а затем очень неоднозначную осень. Статус чемпиона не решил проблемы с посещаемостью, а громкие трансферы – с достижением результата.



Новый год – наверное, последний повод вновь поднять президентский смартфон и постучать пальцем по изображенному на чехле кубку. С 1 января этот аргумент окончательно станет историей.

Ману Фернандеш

В персоны года должны попадать не только положительные, но и неоднозначные персонажи. Ману-2018 точно самый противоречивый футболист «Локомотива». Вы не вспомните хотя бы 5 классных матчей от него за этот год. Но очевидно, что по уровню понимания футбола и технике португалец – лучший в московской команде. Жаль, что в какой-то момент контрактные проблемы помешали его спокойствию: от этого в итоге страдали и страдают все. Неизвестно, сколько именно будет играть в России Фернандеш, но в 2018-м году он сделал многое, чтобы это время максимально сократить.

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Сейчас уже никто не разберется, в каком именно состоянии Фарфан приезжал в «Локомотив». Но за этот год Джеф в очередной раз сделал все, чтобы эти разговоры вообще не возникали. Как и многие футболисты клуба, перуанец слабее провел весну, а осень выпала из-за травм. Но когда он в форме, он продолжает делать результат. После чемпионата мира казалось, что у него больше не будет мотивации играть на максимальном уровне. Но пока что проблем с мотивацией у Фарфана нет.

Понятно, что сейчас для всей страны сборная России идеальна именно в том виде, в котором она выступила на чемпионате мира. Понятно, что теперь уже никто долго не захочет обсуждать решения Станислава Черчесова по вызываемым футболистам. Но еще весной коуча сборной разносили все за нежелание мириться с Игорем Денисовым. Капитан «Локомотива» шел к очередному чемпионству, делал это молча и уверенно, а сборная сыпалась. Все мечтали видеть такого Гарика в национальной команде, но ничего не вышло. И невозможно предположить, сыграла бы сборная хуже или лучше с Денисовым в заявке.



Еще о несбывшихся прогнозах: сразу после чемпионства Денисов впервые за много лет дал большое интервью, где признавал желание вернуться в «Зенит». Многое летом было за то, чтобы полузащитник вновь оказался в Санкт-Петербурге. Не случилось, и сейчас Денисов не выглядит тем надежным столпом, на котором «Локомотив» держался прошлые сезоны. Впрочем, опять же, на спаде вся команда. Сердцем, по собственным словам, Денисов был и будет в Питере. Учитывая истекающий контракт, возможно, капитана «Локомотива» ждет последний Новый год в Москве.