«Спартаку» предъявят иск. Всё из-за Глушакова

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Лионом» в Лиге 1

Тренерский штаб «Монако» во главе с Тьерри Анри определился с заявкой команды на выездной матч 18-го тура французской Лиги 1 с «Лионом». В список из 18 футболистов попал полузащитник сборной России Александр Головин, который перешёл в клуб из московского ЦСКА минувшим летом.



Матч «Лион» — «Монако» состоится завтра, 16 декабря, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и начнётся в 23:00 мск.

«Лион», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (13) — предпоследнее.

Аршавин: самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, увы, сидит в СИЗО Аршавин поговорил с детьми. А потом и с журналистами.

«Боруссия» Д одержала шестую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вердер»

Матч 15-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и бременским «Вердером» завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



«Шмели» вышли вперёд уже на 19-й минуте — голом отметился Пако Алькасер. На 27-й минуте «Боруссия» удвоила преимущество благодаря точному удару Марко Ройса. Спустя восемь минут отставание «Вердера» сократил Макс Крузе, однако до конца матча гости так и не сумели сравнять счёт.



«Боруссия» после 15 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 39 очков. «Шмели» на девять очков опережают ближайших преследователей в лице «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Баварии». «Вердер» (21) располагается на 9-й строчке.

СМИ: Пепе покинул «Бешикташ»

Защитник «Бешикташа» Пепе обрёл статус свободного агента, утверждает Fotomac.



По информации издания, клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Пепе, годовой оклад которого в «Бешикташе» составлял € 4,75 млн, уже попрощался с партнёрами по команде.



Утверждается, что такое решение связано с тем, что 35-летний португалец нашёл себе новый клуб, о договорённости с которым будет объявлено в ближайшие два дня. Ранее сообщалось, что Пепе интересуются представители английской Премьер-лиги, в том числе «Вулверхэмптон».

Пепе перешёл в «Бешикташ» в 2017 году после 10 лет пребывания в мадридском «Реале», с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов и столько же раз становился чемпионом Испании. Кроме того, защитник является триумфатором чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Комличенко снова забил в чемпионате Чехии, но его клуб проиграл второй раз кряду

«Опава» одержала победу в матче 19-го тура чешской Высшей лиги над «Младой Болеслав» со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россиянин стал автором единственного гола своей команды.

В нынешнем сезоне чешского чемпионата Комличенко забил 18 мячей в 18 матчах. 23-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров турнира. Второе место занимает полузащитник пражской «Славии» Мирослав Стох, в его активе 11 мячей.



Николай выступает за «Младу Болеслав» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Краснодару».

Фанат подаст встречный иск к «Спартаку» за побои со стороны Глушакова и Фернандо

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов заявил, что подаст встречный иск к московскому клубу, чтобы добиться мирового соглашения.



Ранее фанат сообщил, что «Спартак» готовит иск на сумму € 20 тыс., за то что он выбежал на поле во время домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (1:2) и спровоцировал потасовку с полузащитником красно-белых Денисом Глушаковым.



«Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев Глушаковым и Фернандо. Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий», — приводит слова Голунова ТАСС.



По словам Мирослава, после инцидента он снял побои и располагает соответствующей справкой. Заявление к клубу фанат вместе с адвокатом намерен подать по 116-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предполагающей лишение свободы на срок до двух лет.



Вчера, 14 декабря, УЕФА оштрафовал «Спартак» на общую сумму € 55 тыс. за поведение болельщиков во время домашних матчей с «Рейнджерс» (€ 27 тыс.) и «Рапидом» (€ 28 тыс.).



Напомним, по итогам группового этапа Лиги Европы красно-белые заняли последнее место в турнирной таблице группы G. В шести встречах московская команда одержала одну победу, два раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

На Глушакова напал фанат. «Спартак» тут же рассыпался Сразу же после агрессивного забега фаната на поле в сторону капитана красно-белые пропустили ответный гол от «Рапида». А потом и ещё один.

«Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса» и может отправить его в «Челси»

«Милан» не собирается использовать опцию выкупа в арендном соглашении с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином, при этом в январское трансферное окно футболист может перейти в «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Rai Sport.



По информации источников, руководство «Милана» не хочет тратить € 36 млн на 31-летнего аргентинского форварда. При этом существует вариант, что клуб, испытывающий финансовые проблемы, может разгрузить зарплатную ведомость, отправив Игуаина в «Челси» на оставшиеся полгода по арендному соглашению.



«Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» летом за € 18 млн. Форвард принял участие в 11 матчах (все — в основном составе) за клуб в этом сезоне чемпионата Италии, на его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

Раньше они наводили на всех ужас, а теперь не выходят в плей-офф Лиги Европы Гаттузо не смог. Вылет «Милана» и «Спартака», спасение «Краснодара» и другие события лигоевропейского четверга — в дайджесте дня.

Моуринью недоволен бездействием руководства «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью всё больше недоволен отсутствием действий со стороны руководства клуба, сообщает The Telegraph.



По информации издания, португальский специалист считает, что в клубе до сих пор не была проведена работа по приобретению игроков на те позиции, которые он хотел бы усилить в январское трансферное окно. Моуринью также расстроило отсутствие ключевых представителей руководства клуба на гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (1:2). Специалист недоволен, что за две недели до открытия трансферного окна в клубе нет определённости по вопросам продажи некоторых игроков и покупки новичков.



После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 16 очков от лидирующего «Ливерпуля».