«Кокора, брат, держись! Все мы рядом – от мала до велика»

«Инстаграм» Александра Кокорина внезапно «ожил»: в аккаунте футболиста начали появляться видео, на которых его товарищи выражают слова поддержки как ему, так и его другу Павлу Мамаеву. Комментарии закрыты, а под каждым постом написано: «Александр очень благодарен каждому за поддержку!».

Печальная история Кокорина и Мамаева. Как это было Сегодня суд может пересмотреть меру пресечения для Кокорина и Мамаева. Вспоминаем, что они натворили.

Алан Дзагоев:



— Хочу выразить свою поддержку Саше и Паше. Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята до сих пор находятся под стражей. Да, наказание должно быть, и они его уже понесли. Думаю, они все осознали. Но также хочется справедливости. А справедливость эта заключается в том, чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол.

Решение суда – идиотизм. Кокорина и Мамаева прессуют в угоду толпе Шоу, которое мы заслужили.

Братья Миранчуки:



— Саша, Паша, привет! Ребята, хотим сказать вам – оставайтесь сильными в любой ситуации. Пусть все будет хорошо, поцаны. Мы с вами.

Владимир Габулов:



— Кокора, брат, держись! Все мы рядом – от мала до велика. Все, кто знает тебя, знают, какой ты на самом деле добрый и искренний человек. Кто из нас не ошибается в жизни? Каждый совершал и еще будет совершать ошибки. Я надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени, и ты займешься своим любимым делом. А мы все всегда будем рядом. Держись, брат!

Фёдор Смолов:



— Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации. Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают. Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется и будет хорошо. Обнимаю.

Николас Ломбертс:



— Привет, Саша. Я слежу за всей ситуацией, в которой оказались ты и Мамаев. Ужасно видеть тебя в тюрьме. Ты сделал действительно плохие вещи, но наказание должно соответствовать поступку. Ты никого не убил, ты не угрожаешь российскому обществу. Надеюсь, судьи проявят здравый смысл и отпустят тебя. Надеюсь увидеть тебя на поле как можно скорее. Я с тобой, держись, Саша.

Георгий Джикия:



— Парни, хочу поддержать вас в этот непростой момент. Хочу вам главного – терпения и сил. Терпения и сил вашим родным и близким людям, которые очень любят вас, скучают и, самое главное, ждут вас дома. На футбольных полях вас очень не хватает. Надеюсь, все будет хорошо. Обнимаю вас.

Заурбек Плиев, Евгений Городов, Олег Иванов, Андрей Семенов:



— Парни, привет. Знаем, в какую ситуацию вы попали. Знаем, какие вы на самом деле. В жизни бывают разные ситуации. Главное – оставаться такими, какие вы есть. Парни, держитесь, мы с вами. Терпения вам, ребят. Мы с вами.

Александр Самедов:



— Парни, будьте сильными. Держитесь. Уверен, что все скоро наладится, и вы будете с нами. Давайте, парни, удачи.

Сергей Корниленко:



— Поступок, конечно, некрасивый – так вести себя нельзя. Но, думаю, что к этому времени они уже осознали. Наказали себя сами. В тюрьму человека посадить проще всего. Делать этого не нужно. А надо дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Тем более, что они уже сказали, что готовы загладить вину. Думаю, что здравый смысл будет на первом месте.

Дмитрий Тарасов:



— Хочу выразить свою поддержку ребятам, но при этом сказать, что эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от своего имени, от лица Дмитрия Тарасова за ребят перед теми людьми, которые пострадали тем утром. При всем при этом, прошу дать ребятам шанс вернуться в жизнь, спорт и дать шанс исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их вместе.

Сослан Джанаев:



— Парни, в этот нелегкий период вашей жизни хотел бы выразить поддержку вам и вашим близким. Надеюсь, что все испытания, которые выпали на вашу долю, вы пройдете с высоко поднятой головой. Будьте сильными, не сдавайтесь. Мы ждем вас на футбольных полях, всячески вас поддерживаем. Держим за вас кулаки.

Кевин Кураньи:



— Привет, Кокора. Это твой брат Кевин. Знаю, что ты в непростой ситуации. Но будь сильным. Надеюсь, что все будет хорошо.