Герои «Краснодара»-2018: почему Ари нужно бояться Шапи

А ещё Игнатьева. Крицюка, кстати, подпирает Сафонов. И вообще, у «Краснодара» большое будущее. А Газинский просто умница.

Отец-основатель ФК «Краснодар» и академии клуба пережил не самый простой год. В силу ряда причин ему пришлось продать ещё одно своё детище – сеть «Магнит». Пока непонятно, каким образом это отразится на клубе. Команда на морально-волевых удержалась в Лиге Европы, сыграет в весенней стадии.

«Краснодар» был плох, но это ничего не значит «Быки» «выжили» в Севилье и добились права сыграть в плей-офф Лиги Европы. И это будет совсем другая история.

Кроме того, поборется за возможность выступить наконец в Лиге чемпионов. Сделать это будет крайне непросто, поскольку отбор усложнился. Тем не менее Сергей Николаевич расширяет свой парк возле стадиона, что не может не радовать жителей Краснодара. Но не это главная стройка для него в этом и следующем годах. Галицкому принадлежат земли возле академии, и он приступил к строительству на них стадиона, на котором будет выступать «Краснодар-2», и дополнительного поля для академии.

Тут особо и комментировать нечего. Галицкий неоднократно отмечал, что, даже если у него не будет возможности содержать клуб, академию он не бросит никогда. Но у поклонников «быков» нет особого повода для тревоги, уже сейчас понятно, что краснодарские воспитанники будут на виду на российском футбольном рынке. Опасения болельщиков есть, но теперь вертолёт Сергея Галицкого каждое утро в 9:30 садится на парковке возле стадиона. Это говорит о том, что он полностью погружён в дела клуба и его будущего. И это самый большой повод для оптимизма.

Сергей Галицкий Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Плоть от плоти главного детища Галицкого – академии «Краснодар». Наставник, который вывел молодёжный состав в юношеский финал Лиги чемпионов. И в первом же матче РПЛ реализовал мечту болельщиков «быков». 7 апреля 2018 года «быки» наконец обыграли команду из топ-4 РПЛ. Пострадал «Зенит». Главный вопрос предшественнику Мусаева был прост: почему команда не готовится специально к играм с лидерами? Мусаев нашёл тот самый баланс между игрой, которую хочет видеть Галицкий, и результатом.

Помимо этого, наставник очень быстро расположил к себе болельщиков клуба. В первую очередь сплотив команду. Уход Смолова мог погрузить в депрессию кого угодно, но только не Мусаева и Ари. Последний во всех своих интервью рассказывает, что заиграл он лучше, чем в «Локомотиве», исключительно за счёт того, что в него поверил тренер. Разговоры о «багаже» для «Краснодара» не подходят. Именно Мусаев сделал команду лучше, именно благодаря ему в Лиге Европы «быки» заняли второе место в группе, набрав 12 очков.

А ещё Мурад не прячется от прессы, развёрнуто отвечает на все вопросы, даже после проигранных (что бывает нечасто) матчах. Этот человек не отказывается от общения с журналистами, но и не рвётся в экран.

Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ари

Футболист редко высказывается негативно в адрес клуба, который владеет правами на него. Но в Краснодаре болельщики не стали журить Ари. Напротив, его возвращению в клуб рады были буквально все. Сам футболист отмечал, что его успехи во многом связаны не только с классными партнёрами, но и с безграничным доверием тренерского штаба. Парень вернулся домой, получил российский паспорт, раскрылся во всей красе и пробился в состав сборной России.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

В концовке сезона команде не хватило голевого чутья Ари, который получил травму. С ним и Спаичем, пожалуй, 0:3 от «Севильи» были бы невозможны. В осенней стадии РПЛ он забил 6 мячей и отдал 4 передачи. В Лиге Европы на его счету 2 гола и одна передача. Он стал не только лидером атак, но и человеком, который заводит команду в раздевалке. И здесь хотелось бы, пусть и вскользь, упомянуть Антона Ханабеева. Это переводчик клуба, человек, который всех испаноговорящих игроков научил говорить по-русски! Не все футболисты решаются выходить к журналистам без Антона, но практически все говорят в раздевалке по-русски. Вы понимаете, насколько это важно для команды?

Ари: родственники плакали, когда я получил вызов в сборную России Ари – о дебюте в сборной, конфликте с Павлюченко и вере в Путина.

Без Юрия сложно представить сегодняшний «Краснодар». Это тот самый случай, когда парень, которого не всегда замечают болельщики, становится одним из ключевых игроков сборной. У Мусаева и Черчесова оказался один взгляд на Юрия. Главный нюанс в том, что у Станислава Саламовича, полузащитник ещё и капитанскую повязку примерить успел.

Юрий Газинский Фото: РИА Новости

Газинский, безусловно, один из главных героев российского футбола в этом году. В «Краснодаре» он ценится не за забитые мячи, хотя они тоже были в этом сезоне, Юрий стал ключевым игроком в центральной зоне для «Краснодара». Ну и не будем забывать, что он пробил отметку 200 матчей за «Краснодар» и стал рекордсменом клуба по количеству проведённых на поле минут.

Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют? Большой доклад по игре дерзких краснодарских юношей.

Этой осенью Мусаев задействовал в самых важных матчах четырёх игроков его «молодёжки». Той самой «молодёжки», которая в финале юниорской лиги чемпионов лишь в серии пенальти уступила «Реалу». Матвей Сафонов в шаге от того, чтобы стать первым номером «Краснодара». Даниил Уткин пытается преодолеть невероятную конкуренцию в центре поля, а вот Иван Игнатьев и Шапи уже стали неотъемлемой частью игрового ансамбля команды.

Чтобы понять, насколько болельщики «быков» любят Шапи, нужно побывать на стадионе. Практически вошло в обиход выражение «Шапи-тайм» — речь идёт об игровом отрезке между 75-й и 95-й минутах матча. Именно тогда Мусаев бросает в бой Сулейманова, и в большинстве случаев Шапи забивает тот самый гол, который становится ключевым в матче.

Мурад Мусаев подчёркивает, что Сулейманов пока не готов играть полноценный матч, и выпускает его в концовке игры. В отсутствие Ари ещё один вундеркинд из академии «Краснодара» Иван Игнатьев провёл три полноценных матча за команду. Когда мы пишем о Шапи и говорим о молодёжи «Краснодара», то обязательно упоминаем Матвея Сафонова и Ивана Игнатьева. И надеемся, что, подводя итоги 2019 года, отметим ещё больше воспитанников академии «Краснодара».